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台股屢飆新高還能進場嗎？ 億元教授：台股會漲到無法相信

聯合新聞網 / 今周刊
攝影：陳弘岱
攝影：陳弘岱

【文．林韋伶】

2020台北金融博覽會29日邁入最後一天，在台股指數屢創新高之時，現場擠進許多對投資有興趣的民眾，希望為自己的財務智商（FQ）加分。今天在達人講堂，有「億元教授」之稱的鄭廳宜被問到台股還能買嗎？他回答：「台股這波會漲到你們無法相信，這波要賺的不是下午茶而是財富。」

事實上，鄭廳宜在今年上半年就預估台股會破一萬五千點，他說：「但大家當時根本就不相信。」談起為何對台股如此有信心，鄭廳宜分析，最重要的關鍵就是資金太多不知道要到哪裡去。

儘管目前市場上有許多專家說貪婪指數非常高，但鄭廳宜建議大家：「不要用小格局去看台股」。他分析，投資要跟著中央銀行走，市場上的超大戶就是央行，當他們全力作多時就是創造財富的好時機。

鄭廳宜認為，很多人投資股票都沒有正確概念，不懂得化繁為簡，與其緊盯各項經濟指標，像是經濟成長率、採購經理人指標、信心指標…等數據，還不如看「利率」這項唯一指標。

「像是美國在2008年大量印錢實行量化寬鬆時，資金到處飛，只要有錢，股票、房地產就會漲。至於有人擔心股市泡沫化的風險，其實只要資金氾濫就不會泡沫化。」鄭廳宜這樣分析。

那麼股市反轉的指標要如何觀察呢？鄭廳宜認為當全球央行緊縮貨幣政策時，也就是利率往上調時就要注意。他以台股為例，台股自2017年站上萬點後，只有一度在2018年第四季跌下來，當時發生了什麼變化？就是因為美國基準利率由零調高到2.5%，因此他建議當利率開始漲，投資人就應該減碼，因為利率走升時就是股市的末升段。

不過，儘管鄭廳宜相對看好台股後續的表現，仍建議投資人應該居高思危，而所謂的居高思危就是不要用融資買股票。鄭廳宜在演講的最後，則建議推薦了幾檔自己看好的個股，包括：喬山（1736）、精材（3374）、台積電（2330）、華城（1519）、海韻電（6203），以及大田（8924）。

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