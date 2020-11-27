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逾1.37兆搶著進場！特斯拉今年股價飆漲586％ 這5檔ETF、9檔基金受惠

聯合新聞網 / 今周刊
美聯社
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【文．林韋伶】

自標普道瓊指數公司宣布，電動車龍頭特斯拉（Tesla）預定於12月21日盤前納入標普500指數（S&P 500）後，特斯拉股價至今上漲約41%，於昨日收在574美元，刷新52周股價新高。將時間拉更長一點來看，特斯拉今年至今已繳出飆漲586%的成績，市值直逼股神巴菲特的波克夏（Berkshire Hathaway）。

特斯拉納入標普500指數代表的意義是什麼？這代表屆時全球追蹤標普500指數的ETF被動基金，或是傾向不要與指數差距太大的主動基金，都需同步買進持有。高盛證券預估，光是全球主動式的大型股票基金，就會有將近80億美元，也就是大約2280億新台幣的資金湧入買進特斯拉股票。

而在ETF被動式基金的部分，推估特斯拉納入指數後可望進入前十大成份股，權重約1%。以此推算，全球追蹤標普500指數的ETF被動基金規模約達4兆，以4兆的1%來計算就可算出，約有至少400億美元（約1.14兆新台幣）的資金，需在生效日買進特斯拉並且長期持有。將兩項數據相加，特斯拉股票可望迎來逾1.37兆新台幣的資金活水。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰對於特斯拉將納入標普500指數打趣形容：「特斯拉有點像是從棒球小聯盟，終於打進了大聯盟。」想要參與這波特斯拉由小聯盟升級大聯盟的資金行情，投資人可透過券商複委託直接買進特斯拉，但對於不想單押個股、相對穩健的投資人，則可考慮透過買ETF或基金分散風險。

首先，在ETF的部分，以統一FANG+持有特斯拉比例達10.25%為最高，也因為其特斯拉持有比例高，今年以來績效達74.79%。其它同樣有特斯拉持股比例的ETF則包括：富邦NASDAQ（00662）、永豐美國500大（00858）、國泰AI-ROBO（00737），以及預估將納入權重1%的元大S&P 500（00646）。

而在國內投信基金的部分，則有9檔基金的前十大持股為特斯拉，持股比例則落在2%到6%之間。觀察這9檔基金今年以來績效，以統一全球新科技基金的64.62%最亮眼，復華全球大趨勢與復華亞太神龍科技則有逾40%的報酬。

不過，要提醒投資人的是，近期除了特斯拉以外，其它大型科技股因為漲多出現回檔休息，包括施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner以及安本標準投信投資長彭炫通都建議，雖然不看空大型成長科技股，但建議減低配置。

彭炫通分析，儘管不看空美國高科技股，也認為科技股本身具長期發展機會，後續將回到長期成長軌道上，但不可否認的是在今年3、4月，大家因為居家上班等生活型態劇變，推升科技股超額表現，股價漲勢超出其成長趨勢。因此，在現階段來說，其它類股可能比科技股有表現空間，也因預期將有類股輪動，建議可賣一些科技股，將資金放在與景氣週期連動較高的類股。

而袁永騰則將此問題分為短、中期來看。短期而言，美國急需新一輪財政刺激方案，但國會改選後遲未重啟紓困案討論，美股缺乏一股底氣再往上衝，研判在紓困案推出前，美股可能持續來回震盪。

中期而言，依美國大藥廠新冠疫苗進度，明年第一季應該可開始提供民眾施打，明年經濟活動回復正常軌道後，疫情受害股將否極泰來，科技成長股受惠景氣成長與企業加速數位轉型，獲利也可望維持穩健，美股將從今年科技股一枝獨秀回復到百花齊放的健康輪動格局。

在操作策略及需留意的風險方面，袁永騰分析，歐美冬季爆發新一波疫情，陸續重啟社交管制、針對性封鎖措施，正巧遇上市場期待的消費旺季，廠商銷售與庫存面臨不確定，使投資人產生「同向羊群效應」（從眾、跟風），可預期股市波動將加大，因此建議短期內不宜追高，但若有較明顯拉回，可伺機分批布局明年獲利成長相對佳的成長股。

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