「有時想起來 都會做惡夢！」為RIMOWA代理權槓上LVMH獨家告白

【文 / 楊竣傑】

手握長青條款，可在台代理精品行李箱RIMOWA的慶真公司，在原廠賣給國際精品集團LVMH後，遭終止合約，雙方對簿公堂。慶真獨家接受《今周刊》專訪，分享從獨家代理到遭斷貨關店的心路歷程。

RIMOWA總裁迪特爾．莫爾斯策克（Dieter Morszeck）看見仁愛店的照片，愣了好幾秒，不斷讚嘆專賣店之美，更要求同年開幕的香港店『拆掉重設計』。」曾任精品行李箱品牌RIMOWA台灣獨家代理商、慶真國際公司負責人趙莉真回想2003年，首度把硬邦邦的行李箱當工藝品賣，滿是驕傲神情。

17年後，趙莉真與擔任執行長的義裔美籍丈夫德鵬達，原本代理RIMOWA創造9億多元年營業額、在台開設15家專賣店，甚至與德國原廠家族結為世交的風光不在，夫妻倆坐在比利時的家中接受視訊專訪，17年交情一場空，如今雙方卻對簿公堂，她不禁哽咽，「有時候想起來，都會做噩夢。」

時間回到2003年，當時德鵬達夫妻的腦中，盡是將工業行李箱打造成精品的美夢。那一年，夫妻倆投入1千5百萬元資本額，成立慶真國際，引進1898年於德國科隆創立的RIMOWA行李箱。

獨家引進 打響在台知名度

趙莉真和丈夫常手牽手到微風廣場等精品專櫃「取經」，畫草圖、規畫裝潢，把仁愛路上的專賣店裝潢成藝廊，一舉打出知名度，2004年更簽下台灣獨家總經銷合約，「當時只是想要一只旅行箱，結果來了一貨櫃。」趙莉真笑稱。

接著，一櫃櫃RIMOWA進口，2011年營業額4.5億元，是草創年的615倍。「台灣的產值就占原廠出貨量的4分之1，原廠的行銷經理2012年起，一直催我簽新合約，甚至透露總裁強調這件事得趕快搞定。」德鵬達操著流利的中文，語氣急促地反映當時原廠的焦慮與要求。

歷經近1年溝通，雙方於2012年12月簽下鼓勵代理商投入資本，約定以專賣店效期作為契約效期的「長青條款」（Evergreen clause），合約直接載明「除任一方依本契約規定提前終止外，至最後一家專賣店之租約期滿為止。」代表只要專賣店的房東願意續約，合約就存在；RIMOWA甚至全權由慶真選擇專賣店址，每年只須確認專賣店列表即可。

有了這紙合約，夫妻倆展店更積極，慶真業績也逐年成長，2013至2017年間每年業績更都高於7億元，2015年光賣行李箱就創造9.3億元成績；賣行李箱的收入，更讓他們拓展米其林主廚坐鎮的餐飲事業，2年就開9家餐廳。

為更穩固與原廠家族的關係，趙莉真全家2012年甚至搬遷至距原廠所在地科隆僅1小時車程的比利時城市定居。但一切努力，卻在LVMH（路易．威登集團）於2016年併購RIMOWA後，豬羊變色。

2017年11月，慶真忽然收不到已付款下訂的3千多只行李箱，趙莉真催促而不得，急得像熱鍋螞蟻，「我們透過律師發函催貨，才陸續拿到行李箱，原廠接著卻拒絕受理訂單，甚至要我們簽無獨家專賣權的新合約。」堅持長青條款有效的她，換得的卻是RIMOWA2018年一紙違約通知，就此斷了慶真的路。

「斷貨後，百貨專櫃空空如也，你去台北101店走一趟，根本空了，真的很丟臉。」趙莉真無奈地嘆口氣，那段時間要付薪水、租金，壓得夫妻倆喘不過氣，2017年底被迫關閉包括台中旗艦店、新光三越櫃位等6個據點，違約金與損失就高達2千5百萬元。

骨牌效應也衝擊剛起步的餐飲事業，「少了行李箱收入，餐飲品牌只好腰斬。」懷抱餐飲夢的德鵬，語氣平穩，卻有不捨，「這就像逼我們親手殺死自己養大的孩子…。」

原廠進逼 代理權之爭開打

在痛苦背後，趙莉真很清楚，因卡著「長青條款」，原廠不能逼慶真拱手讓出代理權，但隨著斷貨、清庫存後，只要逼慶真關掉最後一家店，等同合約終止。夫妻倆意識到，這場仗若要打下去，代價很大。但她決定戰下去，2018年4月起，夫妻倆陸續關閉9家餐廳，先籌得1億元，扣除支付違約金、資遣費外，全部作為開戰的「糧草」；當年10月正式控告RIMOWA違約，要爭回繼續代理的機會。

不過RIMOWA也非省油的燈，與慶真纏訟的同時，開始找新的代理商。2019年1月找了高林轉投資的美之心國際公司接手代理權，今年新的專賣店就在雙方代理權官司的煙硝中，在信義區正式開張。

今年5月，台北地院一審判決出爐，判定RIMOWA與慶真的獨家專賣店授權法律關係至2021年12月31日，更得賠慶真1147萬餘元；案件已上訴至二審。

原廠則回應，「因慶真國際有限公司之重大違約行為，RIMOWA GmbH已合法終止與其之總代理合約及專賣店合約，並依法提起上訴，本件爭議現繫屬於台灣高等法院審理。……，靜待法院最終之公正裁決。」

擁有美之心67.7％股權的高林實業董事長李忠良則老神在在地說，會維持原定的展店計畫，不受官司影響，「慶真提出的假處分已被法院駁回了，不是嗎？」他反問。

「我沒想過LVMH如此不顧法律，於法我們絕對站得住，」趙莉真說，不管爭議結果能否如願，「這條路很難熬，但我們一定會撐下去。」

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