快訊

日職／巨蛋塗遮陽膏不行嗎？巨人迷砲轟軟銀球員「太無聊」

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從訂單歸零到獲利創歷史新高 鮮活果汁在疫情中打出逆轉勝一仗

聯合新聞網 / 今周刊
劉咸昌
劉咸昌

【文 / 張玉鉉】

以中國市場為主的鮮活果汁，在新冠肺炎疫情衝擊下，年初訂單歸零、員工無法開工；如今，靠著布局數年的新品與智能化廠房，今年前3季獲利創歷史新高，它如何逆轉勝？

從今年2月訂單歸零，到前三季繳出稅後淨利6.17億元、每股稅後純益（EPS）18.23元亮眼成績，不僅超越去年全年，更創歷史新高，鮮活果汁董事長黃國晃歷經雲霄飛車般迭起，終於等來2年打底轉型後的美好結果。

「今年除夕夜根本不知道怎麼過的。」長年在中國工作的黃國晃回憶，當時員工四散各地，店鋪停止營業，連帶使鮮活訂單完全停擺。

「絕望時刻先穩住自己最重要。」他在第一時間成立防疫緊急處理小組，每日親自召集各部門主管開線上會議，彙報各地情形，例如區域政策、管制狀況等，他與董事甚至3個月不領薪。

黃國晃同時備妥口罩等防疫物資，替各地員工張羅落腳處，或安排回到崗位，迅速的危機處理，使鮮活是中國少數在民生必需品外，最先獲准復工的企業之一。

受疫情影響，鮮活今年前三季營收和去年同期相比，還小衰退4.57％，但是隨中國疫情趨緩後的報復性消費，這家手握85度Ｃ、有意思快餐等7百個客戶的果汁飲品原物料供應商，徹底發揮先前布局的新品與智能化廠房兩大策略功效，使得前三季毛利率達46％，創歷史新高，稅後淨利超過去年獲利。

求利》升級產品吸後進客戶

先看新品，「其實鮮活果粒類產品中的口感顆粒，已發展4至5年。」黃國晃口中的產品類似粉圓，口味卻相當多元，包括養樂多、果汁、茶等，且售價是一般珍珠的2至3倍。他指出鮮活產品以濃縮果汁、糖漿等為主，雖有獨到處，但議價與獲利空間和同業不會相去太遠。「要做出差異化，就要提高價值與質感。」

想拿回主場優勢的黃國晃，開始研發具較高技術的口感顆粒產品，卻因價格提升，客戶接受度並不高，「試樣品時都躍躍欲試，但一聽到價格就卻步。」

於是，黃國晃轉而鎖定市場的後進者，「新品牌為做出區隔，較願意嘗試。」接著，中國手搖茶飲市場與外送平台迅速發展，去年原先觀望的品牌紛回頭找上鮮活，「看到競爭對手升級，自然會跟著迭代產品。」因此，口感顆粒產品從去年占集團營收不到10％，到如今成長至3成，且果粒類產品平均毛利率也較過往高1成。

再來是去年至今年初陸續完成中國昆山、天津、廣東三廠智能化建置，其中更在產能最大、年產6.5萬噸的昆山廠，花6千萬人民幣導入自動化倉儲系統。「鮮活有數百種產品，常發生送錯貨情形，影響公司形象。且廠區大、盤點不易，有時會產生誤判。」早在2年前，黃國晃就認為數位化勢在必行。

求快》智能化工廠加速物流

但從軟硬體建置到教育訓練對鮮活來說，都是全新挑戰，中間歷經不只一次失敗。「光是軟體開發嘗試兩次，從寫程式到現場實際操作，一次就須花約半年。」寫出軟體後，還須與廠內產線、企業資源規畫系統（ERP）配合。

黃國晃以自動化倉儲為例，不似想像中如機械式停車場般直觀，運行起來其實相當複雜，須考量每種產品要的配量與包材等元素都不同，還要做到同步出貨。此外，鮮活也費時1年培訓人員，最少一周上一次課，內容包含如何使用程式等，提升員工素質。

過程中，曾有員工質疑智能化效益，黃國晃用實際成績說明必要性。以昆山廠來說，可省下原來外租的四間倉庫租金及其中間運輸成本，也能降低呆料等內耗。而過往廠內接訂單、盤點、取發貨等繁瑣環節均需要人力，如今只要用電腦即能完成；同時，物流速度加快，上海、蘇州地區能做到當日配送外，更能發揮三廠綜效、即時生產。「今年其實也可說是鮮活在練內功的1年。」黃國晃語帶自豪。

此外，今年以來，直接找上鮮活的品牌客戶逆勢成長25％。「使產品週期更緊迫。」黃國晃指出，直接客戶多用升級型產品使利潤提升，但需求來得又快又猛，因此積極擴增業務，根據各品牌要求進行開發、縮短時間，更發揮智能化廠房效益，「連動三廠生產，例如訂單從中國南方進來，但有部分門店在北方，便能啟動天津的工廠生產。」

如今鮮活客戶當中，經銷商與直接客戶約各占一半，黃國晃強調兩者將並重，且要持續增加客戶黏著度，光靠產品本身還不夠，要融入其他服務，例如搶先看到趨勢提供相應產品、提供物流資訊等。

與鮮活合作13年的昆山速品食品總經理吳金海直言，鮮活具三大優勢。一是能以銷量定產量，減輕經銷商庫存壓力；再來是產品品質，例如口感顆粒可說是行業中最佳，「且鮮活能與客戶共同開發，像是據需求在一周內就做出小樣品，或提供小量化生產，讓我們先嘗試推廣。」最後是物流，出貨、到貨，鮮活都會提前告知客戶，雙方也正討論如何完成今日訂貨、明日就送達的服務。

雖原定今年朝東南亞等地發展計畫，因疫情暫緩，但奠基多元新產品、智能化工廠，黃國晃透露，現正流行的植物奶、餐飲市場甜品，將是鮮活延續成長動能的下一個戰場。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1249期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

「念戲劇獨獲舅舅侯友宜支持」納豆得金馬！看出台灣會讀書孩子的跌撞

這晚，納豆抱走了金馬獎最佳男配角。年近40的他，出道已18載，走過演藝路上的跌撞洗鍊，造就了今日的榮光躍飛。《同學麥娜絲》的「麥娜絲」意味Minus（減法），生活追求簡單，而這也是納豆現在的想望。

各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

11月下旬，標準普爾公司終於宣布將特斯拉納入成分股之列，讓股價再創一陣令人目眩神迷的新高，但這同時也意味著，吸引粉絲崇拜目光的特斯拉神話即將結束，此後全球大型基金都被迫買進，特斯拉將走下神壇，接受法人機構現實的市場評價、面對百年工藝車廠的急起直追，甚至於，至今債信評等仍停留在垃圾債等級的困境試煉。

「有時想起來 都會做惡夢！」為RIMOWA代理權槓上LVMH獨家告白

手握長青條款，可在台代理精品行李箱RIMOWA的慶真公司，在原廠賣給國際精品集團LVMH後，遭終止合約，雙方對簿公堂。慶真獨家接受《今周刊》專訪，分享從獨家代理到遭斷貨關店的心路歷程。

陳時中「疫苗何時到貨未定」 明年6月前能施打？專家這樣分析

秋冬時節，新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，各界關注疫苗研發進度及對外採購狀況，日前傳出，台灣有望搶到疫苗，保守估計明年年中可望施打的消息；不過，疫苗進口時間仍未定，專家參考國外疫苗搶購時程，與台灣自行研發疫苗的速度，直言明年6月前可施打的機率並不高。

從訂單歸零到獲利創歷史新高 鮮活果汁在疫情中打出逆轉勝一仗

以中國市場為主的鮮活果汁，在新冠肺炎疫情衝擊下，年初訂單歸零、員工無法開工；如今，靠著布局數年的新品與智能化廠房，今年前3季獲利創歷史新高，它如何逆轉勝？

「萬年頻道表」惹民怨 中天換照未過後看什麼？NCC與系統業者大鬥法

國家通訊傳播委員會（NCC）於今年11月18日以7:0的壓倒性結果，否決中天新聞台換照申請，今年12月12日開始，民眾熟悉的「52台」中天新聞台將走入歷史，將改變有線電視台「萬年頻道表」的現況，空出來的頻位由誰入主？攸關全國500萬有線電視訂戶的眼球能夠看到什麼節目。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

跟巴菲特學投資！股市震盪之際 市場聚焦股神持有的這2類標的

上周美股3大指數當中，包括道瓊、標普500，周線皆收黑，唯一收漲的那斯達克指數，漲幅也僅0.2%；主要原因，極可能與新冠肺炎疫情肆虐，影響經濟前景，以及美國聯準會（Fed）和財政部，在紓困計畫經費一事上的分歧有關。

金融股終於等到鹹魚大翻身？施羅德2021年十大預測透露這訊息…

施羅德投資一年一度的十大預測於20日公布，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner連續第六年替投資人把脈，提出2021年的投資預測，Patrick Brenner在一開始就開玩笑說：「去年在做預測的時候，誰都沒有想到會發生疫情，讓我們今年只能透過遠距會議公佈十大預測。」

價值2000萬！台銀金塊首度現身金博會 黃金王子破解投資4大迷思

在電影中，當蒙面歹徒直衝銀行保險庫搶黃金金塊時，為了與時間賽跑，總是飛快地把金塊往包包裡塞，接著整包扛走。有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立笑著說：「這可說是民眾對黃金最大的誤解了，黃金的重量遠比你想像中的重。」

熱門新聞

「有時想起來 都會做惡夢！」為RIMOWA代理權槓上LVMH獨家告白

各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

「萬年頻道表」惹民怨 中天換照未過後看什麼？NCC與系統業者大鬥法

「念戲劇獨獲舅舅侯友宜支持」納豆得金馬！看出台灣會讀書孩子的跌撞

從訂單歸零到獲利創歷史新高 鮮活果汁在疫情中打出逆轉勝一仗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。