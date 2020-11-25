快訊

日職／巨蛋塗遮陽膏不行嗎？巨人迷砲轟軟銀球員「太無聊」

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「念戲劇獨獲舅舅侯友宜支持」納豆得金馬！看出台灣會讀書孩子的跌撞

聯合新聞網 / 今周刊
蕭芃凱
蕭芃凱

【文 / 倪采彩】

這晚，納豆抱走了金馬獎最佳男配角。年近40的他，出道已18載，走過演藝路上的跌撞洗鍊，造就了今日的榮光躍飛。《同學麥娜絲》的「麥娜絲」意味Minus（減法），生活追求簡單，而這也是納豆現在的想望。

納豆穿著女友依依為他親手加工的紅內褲，褲頭上縫繡了「納豆得金馬」幾個金字，出道18年的他，這天晚上終於拿下人生第一座金馬獎最佳男配角獎。好笑的綜藝男子早在主持界征戰多年，練就一身穩健台風，然而在台上，這次不主持只領獎，「演員」納豆終究是哭了。

在金馬惜別晚會上，納豆已經先喝乾了整瓶酒，當他趕到慶功宴時，神色有些疲憊。不過，一見到媒體與架在背板前的攝影機，納豆還是睜大圓圓的雙眼，立刻露出專業笑容。聚光燈照在他豐潤的大頭上，額頭、臉頰都曬出了汗。他不但一一回答了「得獎了要不要跟女友求婚？」「得獎後女友說些什麼？」還提高聲量，大玩起綜藝哏。

「我現在沒什麼好被八卦，人生都被翻看一圈了。」多年來，總被認為是綜藝卦的納豆，常被狗仔跟拍，身旁少不了女性，娛樂雜誌形容他為「矮子情聖」。觀眾想到他就想開玩笑，即使他因為演技入圍獎項，還是有網民刻薄開酸「演戲這麼爛，憑什麼入圍？」前陣子，網上甚至流傳學校考題，要學生選出對納豆最苛刻的批評，選項包括：長得沒有特色，還算敬業；表現差強人意，要當A咖還得努力；他有站起來過嗎？他都坐著拍戲吧！

輕佻的批評、惡意的攻擊，總在遠端的電腦螢幕前孳生，納豆只是聳聳肩嘆了口氣，「100個人稱讚你，會忘記，但1個人攻擊你，就是會難過，這是出道以來還在修煉的事情。」金馬獎座沉甸甸地，綜藝人納豆專業的笑容展現了他對主持、搞笑的敬意，但對於表演，他從來沒想過放棄，更沒有忘記「想演戲」的初衷。

納豆本名林郁智，台北藝術大學戲劇學系科班出身，同班同學有金馬影后謝盈萱、黃健瑋、柯奐如，「我本來就是劇場演員，因緣際會認識偉忠哥（王偉忠），意外進入綜藝圈。」

成為「納豆」之前，他出生在台北天母，從小讀書對他來說根本就是小菜一碟，高中考上師大附中，成績還是全校第2名。在爸媽眼裡，這小子未來應該是當醫生、律師的料

然而，國中時期，他就展現對表演的熱情。有一次，老師要他念〈孤雁〉課文，順便要他假想成為那隻孤雁，念到什麼就要演出什麼。於是，納豆拿著一對翅膀，繞著班上同學飛舞，「大家就一直笑，我才發現，表演可以帶給別人快樂。」

堅持〉人生道路猶在眼前　北藝大科班出身、一股腦只為表演

高中考大學時，成績優秀的納豆想考北藝大戲劇系，媽媽卻反對，「媽媽、阿姨、姑姑、阿嬤全都跑來對著我哭。」

家中的期待與自己的渴望相互矛盾，他只好抱著「想考但又不想考」的心情應考。第一關學科他拿了98分，第二關術科他卻開始猶豫，心想：「若是晚一點到教室，應該就會喪失考試資格。」沒想到考試因為延遲，竟然順利應考。

當時，他即興演出「跌倒」，整整5分鐘，納豆只是跌倒、站起來、再跌倒、再站起來，「我想要呈現想學表演這件事情的路途上，即使會遇到挫折跌倒，還是想要考進來，我覺得老師應該會懂。」但老師沒看懂，只給了58分。納豆因為學科成績優異，最後仍被錄取，戲劇之神冥冥之中似乎早就幫他牽好這條線。

歷經家庭革命後，好在納豆的舅舅、新北市長侯友宜幫了他一把，「當初考上北藝大，是舅舅打給媽媽說讓我去讀，要我去做想做的事。」上大學後，爸媽要納豆在大二之前先把高中書本留著，以免後悔可以重考，「爸媽這樣講，反而刺激到我，我就是想要學表演啊！」

於是，他比別人花更多時間在念書，只要有空檔，納豆就躲在圖書館裡看黑澤明、希區考克、卓別林的電影，其餘時間就去排戲，歌仔戲、肢體靈魂劇場、悲劇、喜劇他都演過。

納豆的爸媽看兒子徹底投入表演，只告訴他，「未來出社會，可以養活自己就好。」納豆聽了更不甘心，認為從事表演一樣可以養育爸媽，從大學起，就開始接外面劇團的戲，每個周末都跟著劇團巡演，學生時期1個月就賺了3、4萬元，「現在，爸媽被我養得很好。」

納豆被王偉忠提拔後，很快成為電視圈的要角，然而，他沒有忘記成為「演員」的渴望。「我希望有一天，能拿著作品對孫子說，這是你阿公拍的電影。」直到導演鍾孟宏慧眼識英雄，納豆從2008年《停車》裡的皮條客，到《一路順風》幫黑幫大哥運毒的小弟，再到導演黃信堯的《大佛普拉斯》、《同學麥娜絲》，他用平實自然的演技，一次一次證明自己，在電影圈中站穩了一席之地。

榮耀〉演出精湛首奪男配　讓苦悶的小人物，顯得「光芒萬丈」

在導演黃信堯鏡頭下，納豆演出的「罐頭」平凡且壓抑，欠債又被女生騙錢、打牌從沒贏過，卻追尋畢生的真愛「麥娜絲」。黃信堯創造了「直男」的悲喜劇，作為演員的納豆，則進一步將血肉融入這個中年男人的幻滅旅程，「我去感受『罐頭』的難過和自卑，以及他的驕傲和喜好。」納豆讓苦悶的小人物，顯得光芒萬丈。

戲中他的髮絲因為汗水糾結在一起，黏膩地服貼在額頭上，在理想美夢被戳破之後，再也無法相信愛情，缺乏生命意義的本質，不得不被看個精光。那尊矮胖的身軀在人行道上疾行，鏡頭很長，納豆緊咬著唇，盡可能不發出崩潰的聲響，但眼淚卻忍不住決堤。

金馬獎評審讚美納豆的演出，「從對美好有憧憬，到夢想破滅的過程，這角色有點荒誕，容易讓觀眾討厭，但納豆的演出卻是渾然天成。」

家境好，又是學霸，「有人說我是人生勝利組，怎麼演魯蛇？」納豆笑說，這些年他出外景主持，認識各式各樣的人，從這些人物身上觀察人生百態，「很慶幸主持工作給我養分，讓我繞一圈再回到演戲，可投射在一些角色上。」

納豆明年就40歲，以前他喜歡到處跑趴，「現在反而在學習Minus（減法）。」細看眼前，這個疲憊但快樂的中年男人，歲月在他圓潤的雙頰上留下痕跡，現在的他，「覺得人生還有很多事要做，可不可以把戲演得更好？把活動主持得更精采？有沒有關心身邊親近的人？」日常的平凡與專注，反在步入中年後顯得更重要。

「罐頭」身上的自卑自怨，在他身上的幻滅，納豆又何嘗沒有親身體會。風光的背後也滿是對寂寞的思量。批評和酸諷還是在那，現在他身上也沒有戲約。納豆拉了拉褲子，像是想起女友手縫的紅內褲。

他總想起小學時被欺負的景象，「同學在走廊看到我，就把我的褲子脫下來。」脫下來看到菲力貓的內褲，同學又忍不住大笑，笑到最後直接叫他菲力貓。

當納豆回家告訴爸爸被同學霸凌的經過，沒想到爸爸卻說，「以後幫你換超人內褲，這樣同學就會叫你超人。」無厘頭的逆向思考，造就納豆樂觀的性格。鴨子不只會努力划水，也像長了翅膀的「孤雁」，納豆迎風飛了起來似地，晃著捲捲的爆炸頭，露出真誠的笑容。

「跌倒，站起來，再跌倒，再站起來。」現在納豆不叫「菲力貓」，也不是「超人」，但「納豆得金馬」了，就像依依一針一線縫出來的那樣。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1249期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

「念戲劇獨獲舅舅侯友宜支持」納豆得金馬！看出台灣會讀書孩子的跌撞

這晚，納豆抱走了金馬獎最佳男配角。年近40的他，出道已18載，走過演藝路上的跌撞洗鍊，造就了今日的榮光躍飛。《同學麥娜絲》的「麥娜絲」意味Minus（減法），生活追求簡單，而這也是納豆現在的想望。

各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

11月下旬，標準普爾公司終於宣布將特斯拉納入成分股之列，讓股價再創一陣令人目眩神迷的新高，但這同時也意味著，吸引粉絲崇拜目光的特斯拉神話即將結束，此後全球大型基金都被迫買進，特斯拉將走下神壇，接受法人機構現實的市場評價、面對百年工藝車廠的急起直追，甚至於，至今債信評等仍停留在垃圾債等級的困境試煉。

「有時想起來 都會做惡夢！」為RIMOWA代理權槓上LVMH獨家告白

手握長青條款，可在台代理精品行李箱RIMOWA的慶真公司，在原廠賣給國際精品集團LVMH後，遭終止合約，雙方對簿公堂。慶真獨家接受《今周刊》專訪，分享從獨家代理到遭斷貨關店的心路歷程。

陳時中「疫苗何時到貨未定」 明年6月前能施打？專家這樣分析

秋冬時節，新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，各界關注疫苗研發進度及對外採購狀況，日前傳出，台灣有望搶到疫苗，保守估計明年年中可望施打的消息；不過，疫苗進口時間仍未定，專家參考國外疫苗搶購時程，與台灣自行研發疫苗的速度，直言明年6月前可施打的機率並不高。

從訂單歸零到獲利創歷史新高 鮮活果汁在疫情中打出逆轉勝一仗

以中國市場為主的鮮活果汁，在新冠肺炎疫情衝擊下，年初訂單歸零、員工無法開工；如今，靠著布局數年的新品與智能化廠房，今年前3季獲利創歷史新高，它如何逆轉勝？

「萬年頻道表」惹民怨 中天換照未過後看什麼？NCC與系統業者大鬥法

國家通訊傳播委員會（NCC）於今年11月18日以7:0的壓倒性結果，否決中天新聞台換照申請，今年12月12日開始，民眾熟悉的「52台」中天新聞台將走入歷史，將改變有線電視台「萬年頻道表」的現況，空出來的頻位由誰入主？攸關全國500萬有線電視訂戶的眼球能夠看到什麼節目。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

跟巴菲特學投資！股市震盪之際 市場聚焦股神持有的這2類標的

上周美股3大指數當中，包括道瓊、標普500，周線皆收黑，唯一收漲的那斯達克指數，漲幅也僅0.2%；主要原因，極可能與新冠肺炎疫情肆虐，影響經濟前景，以及美國聯準會（Fed）和財政部，在紓困計畫經費一事上的分歧有關。

金融股終於等到鹹魚大翻身？施羅德2021年十大預測透露這訊息…

施羅德投資一年一度的十大預測於20日公布，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner連續第六年替投資人把脈，提出2021年的投資預測，Patrick Brenner在一開始就開玩笑說：「去年在做預測的時候，誰都沒有想到會發生疫情，讓我們今年只能透過遠距會議公佈十大預測。」

價值2000萬！台銀金塊首度現身金博會 黃金王子破解投資4大迷思

在電影中，當蒙面歹徒直衝銀行保險庫搶黃金金塊時，為了與時間賽跑，總是飛快地把金塊往包包裡塞，接著整包扛走。有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立笑著說：「這可說是民眾對黃金最大的誤解了，黃金的重量遠比你想像中的重。」

熱門新聞

「有時想起來 都會做惡夢！」為RIMOWA代理權槓上LVMH獨家告白

各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

「萬年頻道表」惹民怨 中天換照未過後看什麼？NCC與系統業者大鬥法

「念戲劇獨獲舅舅侯友宜支持」納豆得金馬！看出台灣會讀書孩子的跌撞

從訂單歸零到獲利創歷史新高 鮮活果汁在疫情中打出逆轉勝一仗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。