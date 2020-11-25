「念戲劇獨獲舅舅侯友宜支持」納豆得金馬！看出台灣會讀書孩子的跌撞

【文 / 倪采彩】

這晚，納豆抱走了金馬獎最佳男配角。年近40的他，出道已18載，走過演藝路上的跌撞洗鍊，造就了今日的榮光躍飛。《同學麥娜絲》的「麥娜絲」意味Minus（減法），生活追求簡單，而這也是納豆現在的想望。

納豆穿著女友依依為他親手加工的紅內褲，褲頭上縫繡了「納豆得金馬」幾個金字，出道18年的他，這天晚上終於拿下人生第一座金馬獎最佳男配角獎。好笑的綜藝男子早在主持界征戰多年，練就一身穩健台風，然而在台上，這次不主持只領獎，「演員」納豆終究是哭了。

在金馬惜別晚會上，納豆已經先喝乾了整瓶酒，當他趕到慶功宴時，神色有些疲憊。不過，一見到媒體與架在背板前的攝影機，納豆還是睜大圓圓的雙眼，立刻露出專業笑容。聚光燈照在他豐潤的大頭上，額頭、臉頰都曬出了汗。他不但一一回答了「得獎了要不要跟女友求婚？」「得獎後女友說些什麼？」還提高聲量，大玩起綜藝哏。

「我現在沒什麼好被八卦，人生都被翻看一圈了。」多年來，總被認為是綜藝卦的納豆，常被狗仔跟拍，身旁少不了女性，娛樂雜誌形容他為「矮子情聖」。觀眾想到他就想開玩笑，即使他因為演技入圍獎項，還是有網民刻薄開酸「演戲這麼爛，憑什麼入圍？」前陣子，網上甚至流傳學校考題，要學生選出對納豆最苛刻的批評，選項包括：長得沒有特色，還算敬業；表現差強人意，要當A咖還得努力；他有站起來過嗎？他都坐著拍戲吧！

輕佻的批評、惡意的攻擊，總在遠端的電腦螢幕前孳生，納豆只是聳聳肩嘆了口氣，「100個人稱讚你，會忘記，但1個人攻擊你，就是會難過，這是出道以來還在修煉的事情。」金馬獎座沉甸甸地，綜藝人納豆專業的笑容展現了他對主持、搞笑的敬意，但對於表演，他從來沒想過放棄，更沒有忘記「想演戲」的初衷。

納豆本名林郁智，台北藝術大學戲劇學系科班出身，同班同學有金馬影后謝盈萱、黃健瑋、柯奐如，「我本來就是劇場演員，因緣際會認識偉忠哥（王偉忠），意外進入綜藝圈。」

成為「納豆」之前，他出生在台北天母，從小讀書對他來說根本就是小菜一碟，高中考上師大附中，成績還是全校第2名。在爸媽眼裡，這小子未來應該是當醫生、律師的料

然而，國中時期，他就展現對表演的熱情。有一次，老師要他念〈孤雁〉課文，順便要他假想成為那隻孤雁，念到什麼就要演出什麼。於是，納豆拿著一對翅膀，繞著班上同學飛舞，「大家就一直笑，我才發現，表演可以帶給別人快樂。」

堅持〉人生道路猶在眼前 北藝大科班出身、一股腦只為表演

高中考大學時，成績優秀的納豆想考北藝大戲劇系，媽媽卻反對，「媽媽、阿姨、姑姑、阿嬤全都跑來對著我哭。」

家中的期待與自己的渴望相互矛盾，他只好抱著「想考但又不想考」的心情應考。第一關學科他拿了98分，第二關術科他卻開始猶豫，心想：「若是晚一點到教室，應該就會喪失考試資格。」沒想到考試因為延遲，竟然順利應考。

當時，他即興演出「跌倒」，整整5分鐘，納豆只是跌倒、站起來、再跌倒、再站起來，「我想要呈現想學表演這件事情的路途上，即使會遇到挫折跌倒，還是想要考進來，我覺得老師應該會懂。」但老師沒看懂，只給了58分。納豆因為學科成績優異，最後仍被錄取，戲劇之神冥冥之中似乎早就幫他牽好這條線。

歷經家庭革命後，好在納豆的舅舅、新北市長侯友宜幫了他一把，「當初考上北藝大，是舅舅打給媽媽說讓我去讀，要我去做想做的事。」上大學後，爸媽要納豆在大二之前先把高中書本留著，以免後悔可以重考，「爸媽這樣講，反而刺激到我，我就是想要學表演啊！」

於是，他比別人花更多時間在念書，只要有空檔，納豆就躲在圖書館裡看黑澤明、希區考克、卓別林的電影，其餘時間就去排戲，歌仔戲、肢體靈魂劇場、悲劇、喜劇他都演過。

納豆的爸媽看兒子徹底投入表演，只告訴他，「未來出社會，可以養活自己就好。」納豆聽了更不甘心，認為從事表演一樣可以養育爸媽，從大學起，就開始接外面劇團的戲，每個周末都跟著劇團巡演，學生時期1個月就賺了3、4萬元，「現在，爸媽被我養得很好。」

納豆被王偉忠提拔後，很快成為電視圈的要角，然而，他沒有忘記成為「演員」的渴望。「我希望有一天，能拿著作品對孫子說，這是你阿公拍的電影。」直到導演鍾孟宏慧眼識英雄，納豆從2008年《停車》裡的皮條客，到《一路順風》幫黑幫大哥運毒的小弟，再到導演黃信堯的《大佛普拉斯》、《同學麥娜絲》，他用平實自然的演技，一次一次證明自己，在電影圈中站穩了一席之地。

榮耀〉演出精湛首奪男配 讓苦悶的小人物，顯得「光芒萬丈」

在導演黃信堯鏡頭下，納豆演出的「罐頭」平凡且壓抑，欠債又被女生騙錢、打牌從沒贏過，卻追尋畢生的真愛「麥娜絲」。黃信堯創造了「直男」的悲喜劇，作為演員的納豆，則進一步將血肉融入這個中年男人的幻滅旅程，「我去感受『罐頭』的難過和自卑，以及他的驕傲和喜好。」納豆讓苦悶的小人物，顯得光芒萬丈。

戲中他的髮絲因為汗水糾結在一起，黏膩地服貼在額頭上，在理想美夢被戳破之後，再也無法相信愛情，缺乏生命意義的本質，不得不被看個精光。那尊矮胖的身軀在人行道上疾行，鏡頭很長，納豆緊咬著唇，盡可能不發出崩潰的聲響，但眼淚卻忍不住決堤。

金馬獎評審讚美納豆的演出，「從對美好有憧憬，到夢想破滅的過程，這角色有點荒誕，容易讓觀眾討厭，但納豆的演出卻是渾然天成。」

家境好，又是學霸，「有人說我是人生勝利組，怎麼演魯蛇？」納豆笑說，這些年他出外景主持，認識各式各樣的人，從這些人物身上觀察人生百態，「很慶幸主持工作給我養分，讓我繞一圈再回到演戲，可投射在一些角色上。」

納豆明年就40歲，以前他喜歡到處跑趴，「現在反而在學習Minus（減法）。」細看眼前，這個疲憊但快樂的中年男人，歲月在他圓潤的雙頰上留下痕跡，現在的他，「覺得人生還有很多事要做，可不可以把戲演得更好？把活動主持得更精采？有沒有關心身邊親近的人？」日常的平凡與專注，反在步入中年後顯得更重要。

「罐頭」身上的自卑自怨，在他身上的幻滅，納豆又何嘗沒有親身體會。風光的背後也滿是對寂寞的思量。批評和酸諷還是在那，現在他身上也沒有戲約。納豆拉了拉褲子，像是想起女友手縫的紅內褲。

他總想起小學時被欺負的景象，「同學在走廊看到我，就把我的褲子脫下來。」脫下來看到菲力貓的內褲，同學又忍不住大笑，笑到最後直接叫他菲力貓。

當納豆回家告訴爸爸被同學霸凌的經過，沒想到爸爸卻說，「以後幫你換超人內褲，這樣同學就會叫你超人。」無厘頭的逆向思考，造就納豆樂觀的性格。鴨子不只會努力划水，也像長了翅膀的「孤雁」，納豆迎風飛了起來似地，晃著捲捲的爆炸頭，露出真誠的笑容。

「跌倒，站起來，再跌倒，再站起來。」現在納豆不叫「菲力貓」，也不是「超人」，但「納豆得金馬」了，就像依依一針一線縫出來的那樣。

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