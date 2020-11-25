各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

【撰文 今周刊編輯團隊】

11月下旬，標準普爾公司終於宣布將特斯拉納入成分股之列，讓股價再創一陣令人目眩神迷的新高，但這同時也意味著，吸引粉絲崇拜目光的特斯拉神話即將結束，此後全球大型基金都被迫買進，特斯拉將走下神壇，接受法人機構現實的市場評價、面對百年工藝車廠的急起直追，甚至於，至今債信評等仍停留在垃圾債等級的困境試煉。

儘管在台廠供應鏈的心中，特斯拉可能隨時變動的市場地位、中國市場隱藏的地雷呆帳，都是高風險，但憑藉技術與嚴格品管，下一回合百花齊放的電動車年代，台灣電動車供應鏈絕對不會缺席。

以下是一位台灣特斯拉供應鏈大廠執行長的口述；近幾年台灣的特斯拉供應鏈幾乎都搭上順風車，無論特斯拉訂單占比多寡，股價都跟著特斯拉表現亮眼，看似風光，但這家大廠，亟欲撕掉「特斯拉概念股」的標籤，寧可讓股價回歸基本面。

大廠CEO心聲：特斯拉頻殺價，我只能賺管理財

前陣子，賓士汽車寫了一封E-mail給我們，它們正在找電動車機件的供應商，希望我們為其車款設計打樣；其實接了特斯拉的訂單後，其他品牌的電動車，幾乎每家都會自己找上門。

更早之前，我就跟我們的業務員說，一定要想辦法去開拓其他的電動車客戶，要不然獨押在特斯拉身上，絕對是高風險的。

目前我們接到的訂單，多數（按金額算）都還是燃油車，短期內不會不見，但這些幾乎都是已開發完畢的車款，只要接到新車款，7、80％都是電動車，這就是趨勢。

從供應商的角度看，特斯拉以外其他的電動車品牌，多數是傳統車廠，這些車廠的成本管控相對平穩，但特斯拉是處在快速成長的階段，它們會更重視成本控制，甚至是壓縮供應商，例如最近特斯拉又將推出Model Y的平價款，或之前推出的Model X日前又宣布降價，其實這些價格競爭，多數都來自於供應商的成本壓縮，等於我的客人一直在殺價，我的錢不是賺來的，是省下來的，靠管理省下來的。

為什麼我們會努力想要分散電動車的訂單？因為傳統車廠它們穩健，研究了這麼多年，現在才要正式推出電動車，一輛車款的出廠，是經過很謹慎地研究、設計、測試、打樣完，再實車測試；但特斯拉很衝，樣品趕快給我，趕快上車，測試一下就可以，趕快量產了……。特斯拉大幅縮短了這些測試的時間，因為它是電動車，一開始法規規範是不周全的，美國也是。

目前電動車占我們公司比重不到2成，到明年底、最慢後年就會超過3成，這是趨勢。

但我們幾乎不接中國訂單，占比很低，那是因為曾經付出慘痛的代價，不要只看到現在中國電動車蓬勃發展的狀況，據我所知，許多台廠都繳了學費。

因為過去幾年中國大量補貼新能源公司，太多公司打著電動車的名號，但裡面參差不齊，付款條件一喊8個月……，8個月！市場平均是60天，8個月我們根本不會接受。

我們曾經出貨給中國一階供應商，再賣給中國一家知名汽車品牌電動車，結果貨款拖欠了一年多。這一年多，我們每天派人從上海到南京去催討，每天喔，最後終於要到錢，但據我所知，就有台灣公司被它倒了。

很多人問我們，中國市場那麼大，為什麼不去？我說，市場大也要收得到錢啊！

最近我看到摩根士丹利證券出了一份報告，內容是說在中美關係持續惡化下，到2030年特斯拉在中國市場銷售可能為零，雖然說報告預測不一定為真，但是它提醒了：中國市場、特斯拉都是風險，但電動車的發展是確定的，身為供應鏈，我只有分散風險一途。」

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