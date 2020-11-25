快訊

日職／巨蛋塗遮陽膏不行嗎？巨人迷砲轟軟銀球員「太無聊」

桃園消防小隊長一早寢室猝逝 第一代高級救護員折損

聽新聞
test
0:00 / 0:00

各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【撰文　今周刊編輯團隊】

11月下旬，標準普爾公司終於宣布將特斯拉納入成分股之列，讓股價再創一陣令人目眩神迷的新高，但這同時也意味著，吸引粉絲崇拜目光的特斯拉神話即將結束，此後全球大型基金都被迫買進，特斯拉將走下神壇，接受法人機構現實的市場評價、面對百年工藝車廠的急起直追，甚至於，至今債信評等仍停留在垃圾債等級的困境試煉。

儘管在台廠供應鏈的心中，特斯拉可能隨時變動的市場地位、中國市場隱藏的地雷呆帳，都是高風險，但憑藉技術與嚴格品管，下一回合百花齊放的電動車年代，台灣電動車供應鏈絕對不會缺席。

以下是一位台灣特斯拉供應鏈大廠執行長的口述；近幾年台灣的特斯拉供應鏈幾乎都搭上順風車，無論特斯拉訂單占比多寡，股價都跟著特斯拉表現亮眼，看似風光，但這家大廠，亟欲撕掉「特斯拉概念股」的標籤，寧可讓股價回歸基本面。

大廠CEO心聲：特斯拉頻殺價，我只能賺管理財

前陣子，賓士汽車寫了一封E-mail給我們，它們正在找電動車機件的供應商，希望我們為其車款設計打樣；其實接了特斯拉的訂單後，其他品牌的電動車，幾乎每家都會自己找上門。

更早之前，我就跟我們的業務員說，一定要想辦法去開拓其他的電動車客戶，要不然獨押在特斯拉身上，絕對是高風險的。

目前我們接到的訂單，多數（按金額算）都還是燃油車，短期內不會不見，但這些幾乎都是已開發完畢的車款，只要接到新車款，7、80％都是電動車，這就是趨勢。

從供應商的角度看，特斯拉以外其他的電動車品牌，多數是傳統車廠，這些車廠的成本管控相對平穩，但特斯拉是處在快速成長的階段，它們會更重視成本控制，甚至是壓縮供應商，例如最近特斯拉又將推出Model Y的平價款，或之前推出的Model X日前又宣布降價，其實這些價格競爭，多數都來自於供應商的成本壓縮，等於我的客人一直在殺價，我的錢不是賺來的，是省下來的，靠管理省下來的。

為什麼我們會努力想要分散電動車的訂單？因為傳統車廠它們穩健，研究了這麼多年，現在才要正式推出電動車，一輛車款的出廠，是經過很謹慎地研究、設計、測試、打樣完，再實車測試；但特斯拉很衝，樣品趕快給我，趕快上車，測試一下就可以，趕快量產了……。特斯拉大幅縮短了這些測試的時間，因為它是電動車，一開始法規規範是不周全的，美國也是。

目前電動車占我們公司比重不到2成，到明年底、最慢後年就會超過3成，這是趨勢。

但我們幾乎不接中國訂單，占比很低，那是因為曾經付出慘痛的代價，不要只看到現在中國電動車蓬勃發展的狀況，據我所知，許多台廠都繳了學費。

因為過去幾年中國大量補貼新能源公司，太多公司打著電動車的名號，但裡面參差不齊，付款條件一喊8個月……，8個月！市場平均是60天，8個月我們根本不會接受。

我們曾經出貨給中國一階供應商，再賣給中國一家知名汽車品牌電動車，結果貨款拖欠了一年多。這一年多，我們每天派人從上海到南京去催討，每天喔，最後終於要到錢，但據我所知，就有台灣公司被它倒了。

很多人問我們，中國市場那麼大，為什麼不去？我說，市場大也要收得到錢啊！

最近我看到摩根士丹利證券出了一份報告，內容是說在中美關係持續惡化下，到2030年特斯拉在中國市場銷售可能為零，雖然說報告預測不一定為真，但是它提醒了：中國市場、特斯拉都是風險，但電動車的發展是確定的，身為供應鏈，我只有分散風險一途。」

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1249期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

「念戲劇獨獲舅舅侯友宜支持」納豆得金馬！看出台灣會讀書孩子的跌撞

這晚，納豆抱走了金馬獎最佳男配角。年近40的他，出道已18載，走過演藝路上的跌撞洗鍊，造就了今日的榮光躍飛。《同學麥娜絲》的「麥娜絲」意味Minus（減法），生活追求簡單，而這也是納豆現在的想望。

各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

11月下旬，標準普爾公司終於宣布將特斯拉納入成分股之列，讓股價再創一陣令人目眩神迷的新高，但這同時也意味著，吸引粉絲崇拜目光的特斯拉神話即將結束，此後全球大型基金都被迫買進，特斯拉將走下神壇，接受法人機構現實的市場評價、面對百年工藝車廠的急起直追，甚至於，至今債信評等仍停留在垃圾債等級的困境試煉。

「有時想起來 都會做惡夢！」為RIMOWA代理權槓上LVMH獨家告白

手握長青條款，可在台代理精品行李箱RIMOWA的慶真公司，在原廠賣給國際精品集團LVMH後，遭終止合約，雙方對簿公堂。慶真獨家接受《今周刊》專訪，分享從獨家代理到遭斷貨關店的心路歷程。

陳時中「疫苗何時到貨未定」 明年6月前能施打？專家這樣分析

秋冬時節，新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，各界關注疫苗研發進度及對外採購狀況，日前傳出，台灣有望搶到疫苗，保守估計明年年中可望施打的消息；不過，疫苗進口時間仍未定，專家參考國外疫苗搶購時程，與台灣自行研發疫苗的速度，直言明年6月前可施打的機率並不高。

從訂單歸零到獲利創歷史新高 鮮活果汁在疫情中打出逆轉勝一仗

以中國市場為主的鮮活果汁，在新冠肺炎疫情衝擊下，年初訂單歸零、員工無法開工；如今，靠著布局數年的新品與智能化廠房，今年前3季獲利創歷史新高，它如何逆轉勝？

「萬年頻道表」惹民怨 中天換照未過後看什麼？NCC與系統業者大鬥法

國家通訊傳播委員會（NCC）於今年11月18日以7:0的壓倒性結果，否決中天新聞台換照申請，今年12月12日開始，民眾熟悉的「52台」中天新聞台將走入歷史，將改變有線電視台「萬年頻道表」的現況，空出來的頻位由誰入主？攸關全國500萬有線電視訂戶的眼球能夠看到什麼節目。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

跟巴菲特學投資！股市震盪之際 市場聚焦股神持有的這2類標的

上周美股3大指數當中，包括道瓊、標普500，周線皆收黑，唯一收漲的那斯達克指數，漲幅也僅0.2%；主要原因，極可能與新冠肺炎疫情肆虐，影響經濟前景，以及美國聯準會（Fed）和財政部，在紓困計畫經費一事上的分歧有關。

金融股終於等到鹹魚大翻身？施羅德2021年十大預測透露這訊息…

施羅德投資一年一度的十大預測於20日公布，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner連續第六年替投資人把脈，提出2021年的投資預測，Patrick Brenner在一開始就開玩笑說：「去年在做預測的時候，誰都沒有想到會發生疫情，讓我們今年只能透過遠距會議公佈十大預測。」

價值2000萬！台銀金塊首度現身金博會 黃金王子破解投資4大迷思

在電影中，當蒙面歹徒直衝銀行保險庫搶黃金金塊時，為了與時間賽跑，總是飛快地把金塊往包包裡塞，接著整包扛走。有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立笑著說：「這可說是民眾對黃金最大的誤解了，黃金的重量遠比你想像中的重。」

熱門新聞

「有時想起來 都會做惡夢！」為RIMOWA代理權槓上LVMH獨家告白

各大車廠都找上台灣 特斯拉供應鏈台廠CEO告白：中國訂單能不接就不接

「萬年頻道表」惹民怨 中天換照未過後看什麼？NCC與系統業者大鬥法

「念戲劇獨獲舅舅侯友宜支持」納豆得金馬！看出台灣會讀書孩子的跌撞

從訂單歸零到獲利創歷史新高 鮮活果汁在疫情中打出逆轉勝一仗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。