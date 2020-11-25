「萬年頻道表」惹民怨 中天換照未過後看什麼？NCC與系統業者大鬥法

【文．蕭婷方】

國家通訊傳播委員會（NCC）於今年11月18日以7:0的壓倒性結果，否決中天新聞台換照申請，今年12月12日開始，民眾熟悉的「52台」中天新聞台將走入歷史，將改變有線電視台「萬年頻道表」的現況，空出來的頻位由誰入主？攸關全國500萬有線電視訂戶的眼球能夠看到什麼節目。

各系統業者現各自提出心儀頻道名單，搶佔黃金灘頭，不過NCC似有屬意的「建議名單」。業者雖有自行安排上架頻道的權利，是否能依法通過頻道變更申請，還有待主管機關點頭同意。

系統業者雖有「排頻權」 還須通過NCC審查

中天新聞台未通過換照後，NCC主委陳耀祥日前向外界公開喊話，盼給公廣集團機會；不過，依法主管機關並沒有主動提名上架頻道的權力，還是要看系統業者是否願意買單提名。目前國內三大系統商中，中嘉與大豐電（含TBC台灣寬頻通訊）已表態，各自支持國際新聞比例較高的寰宇新聞台、美國有線電視網（CNN），僅剩下凱擘尚未表態。

雖然NCC在頻道提名處「被動」，但系統業者想要變動頻道的安排，依《有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法》要通過主管機關審查；這時，NCC就可以依照《有線廣播電視系統經營者訂定上下架規章參考原則》，要求證明欲新上架的頻道品質優於原本的頻道。

NCC官員受訪時表示，考量新聞頻道的特殊性、以及前80頻道民眾有固定的收視習慣，會有全國一制性的考量，強調「主管機關會有通盤考量，不一定系統業者提名單就會準」。

該名官員更強調，新聞台影響力大、性質特殊，NCC收到系統業者建議名單後，將高規格嚴格審理，「審查不一定有時間表，要有符合標準與期待的頻道才會點頭」，若來不及於中天新聞台執照到期前選出新頻道替補，暫定會以「跳頻」的方式處理，民眾暫時會看不到52台。

言下之意，未來觀眾要在52台要看到寰宇新聞台、國際新聞頻道，抑或是主委屬意的公廣集團的新聞頻道，仍有很大的變數。

目前，曾傳出NCC上週找中嘉高層「喝咖啡」；而大豐電提名CNN的策略，不僅讓NCC無話可說，更同時避開綠營內部各派系爭奪52台矛盾，也讓業界直呼高招。

有線電視「剪線潮」將來臨？ NCC規劃打破「萬年頻道表」

無論中天電視台法律訴訟的結果如何，52台註定將換頻道入主，除此之外，其餘一百多台電視頻道仍然萬年不變。

現行僵化的電視頻道與變化相對較少的節目內容，也讓觀眾厭煩於在乏善可陳的頻道中做選擇，乾脆選擇節目更加多元、新穎的線上串流影音（Over-the-top media services，OTT），台灣廣電市場正在醞釀一場有線電視的「剪線潮」。

OTT與以往的電視不同，是透過網際網路直接向觀眾提供的串流媒體服務。收看

OTT電視的方法也相對簡單，只要有連線任何運營商寬頻上網的環境，在電腦、手機、平板、智慧型電視等裝置安裝對應的應用程式即可收看。知名的OTT平台有Netflix、愛奇藝等都是。

據NCC廣電市場調查報告指出，2017年有線電視全國總訂戶數有520餘萬人，達到近年高峰，後便迅速下滑；截至今年上半年，僅剩490萬人，減少30多萬人。

反觀線上串流影音（OTT TV），收看人數連年增加，2017年台灣僅3.4％人收看OTT TV，直到今年已經驟升至11.6％，短短2年增加8.2 個百分點。

據統計，OTT至2015年崛起後，台灣整體有線電視系統營收就自2015年的391億元逐年下降，對照整體廣電產業營收，有線電視系統佔比已從2015年的24.4％，下滑至2018年底的19.7％。

新時代的數位技術，可讓有線電視的固定頻寬可乘載更多節目，卻因NCC以往在做頻道更換審查時，過度著重閱聽眾收視習慣，反讓已經數位化的有線電視頻道選擇僵化。如：49-58台固定為新聞台、26-33為綜合台。此外，「萬年頻道表」也造成許多新頻道無法進入前100台的精華區參與競爭，也成不利市場進步的障礙。

日前NCC於立法院專案報告內容指出，已著手發包「數位有線電視頻位區塊化暨編碼機制先期委託研究案」，針對有線電視頻道授權分潤機制、頻道大區塊化原則2大議題進行研議，並會參考其他國家實作經驗，預計明年上半年報告就會出爐。

NCC官員表示，以往內部雖有討論頻道大區塊化，希望將現行2位數規劃的頻道往3位數規劃，由於將改變既有產業鍊商業模式，有線電視系統商與頻道商、頻道代理商對於頻道授權分配機制仍有意見，並未正式系統性的規劃政策。

NCC官員舉例，若將頻道改為3位數，5開頭為新聞頻道，未來501-599區間都可能是新聞台；3開頭為綜合台，也可容納301-399的頻道數。

不過，現行台灣有線電視特有的生態系統，讓上游頻道業者只能藉由中游頻道代理商，把頻道授權給下游的系統業者，系統經營者無法透過頻道代理商以外的業者來議約。將頻道轉換為3位數，勢必衝擊既有業者的商業模式，NCC與業者是否能有共識攜手扭轉日益衰亡的有線電視系統，仍待未來觀察。

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