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陳時中「疫苗何時到貨未定」 明年6月前能施打？專家這樣分析

聯合新聞網 / 今周刊
圖／shutterstock
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【文．蕭婷方】

秋冬時節，新冠肺炎（COVID-19）疫情再起，各界關注疫苗研發進度及對外採購狀況，日前傳出，台灣有望搶到疫苗，保守估計明年年中可望施打的消息；不過，疫苗進口時間仍未定，專家參考國外疫苗搶購時程，與台灣自行研發疫苗的速度，直言明年6月前可施打的機率並不高。

衛福部長陳時中23日赴立法院社福衛環委員會進行專案報告，再次強調「口袋已有一定量的疫苗」，幾乎完成簽約，僅差付訂金，初估約3000萬劑疫苗、可供1500萬人施打，估涵蓋台灣人口約6成。

但，針對疫苗可施打時程，陳時中僅回應，還是要看疫苗取得的速度、也須審慎評估疫情發展的概況；陳時中更坦言，「目前能掌握到（疫苗）量，但很難掌握進入（台灣」的時序」，直言廠商也無法掌握疫苗配置與到貨時間，「何時到貨最難談」，只能盡量談。

國際疫苗搶購速度慢半拍　明年六月前取得機率低

以全球疫苗研發速度推估，每個疫苗廠、每階段生產疫苗估可量產5千至1億劑，全球疫苗廠今年年底疫苗產量僅2億劑，明年3月底前產量約有5-10億劑，4-6月則估有20億劑，6月以後則有60億劑。

「時機才是關鍵，台灣連訂金都還沒付，搶不到疫苗，明年6月前台灣要能打到疫苗機率很低」。前衛生署疾病管制局局長蘇益仁指出，國際疫苗平台COVAX平台今年7、8月才組建完成，美國、英國、歐盟與日本等國家，5、6月間就直接跟疫苗廠簽約，光是日本就搶訂五億劑疫苗、歐盟也預約了20億劑，美國則幾乎囊括3-5家疫苗產量，台灣現在連訂金都還沒付，估明年6月前取得疫苗機率低。

蘇益仁也提醒，COVAX平台由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、世界衛生組織（WHO）和流行病預防創新聯盟（Coalition for Epidemic Preparedness Innovations，CEPI）共同成立，未來疫苗問世，美、英、歐盟、日等強權將疫苗分配完畢後，才會將部分餘額釋放給COVAX，除來源不穩定外，依照COVAX分配原則，台灣很難優先。

疫苗國家隊疫苗問世　最快要明年中

截至今年11月中為止，全球有48種疫苗進入人體臨床試驗，其中11種疫苗正執行第三期臨床試驗。台灣除參與COVAX、洽廠商購買外，也同步撥20億元預算，鼓勵國內廠商自製。

陳時中在立法院社福衛環委員會詢答時表示，國內目前有3家業者投入疫苗研發，於今年8、9月陸續進入第1期臨床試驗階段，業者已開始規劃第2期臨床試驗，最快的一家，於12月底就會進入第2期臨床試驗；至於第3期臨床試驗，由於台灣無社區、大規模感染，將以國外抗體相等性等數據比較。

不過，第2期臨床試驗也需要4-5個月執行，數據分析最快也要1個月。言下之意，國產疫苗要量產問世，最快也要明年中。

政治問題延宕國產疫苗研發速度

「政治問題錯過今年3-6月關鍵期」。蘇益仁回憶，今年3月中疫情爆發初期，時任行政院副院長陳其邁就親赴台灣高端疫苗廠查看，4月初行政院即針對COVID-19疫苗問題組成專家諮詢委員會，自己就是小組召集人，台灣在國際間起步其實很早。

蘇益仁直言，「溝通的過程中，可明顯感受到衛福部、食藥署、疾管署心裡沒有準備，針對國產疫苗製造出來沒有信心」，加上當時台灣緊急疫苗負責人層次太低，無人可以主導緊急疫苗製造，沒人願意效法國外宣布「緊急疫苗製造」*來拍板流程變通，才讓疫苗研發速度慢了國際數個月。

蘇益仁說，國外疫苗大廠3、4月就陸續進入第1期臨床試驗、並進入第2期臨床試驗，台灣直到8月才啟動，已錯過關鍵期。

蘇益仁無奈地說，疫苗專家諮詢委員會5月底就將疫苗研發進度策略就送進行政院，後續陳其邁去選高雄市長後，就沒人召開相關會議、與各部會溝通，計畫也就無疾而終，直言「進度慢國際，只能全向國外買」。

國內疫苗生產誘因不足

依據現行《公共採購法》規範，台灣未如同國外有「預先採購制度」，能在疫苗問世前，即向業者保證購買，目前僅能撥預算輔導、補助廠商進行研發。未來，若國內生產疫苗問世，依法只能「再視品質採購」。

蘇益仁強調，國外大廠有3期臨床試驗的完整數據，反觀台灣疫苗研發先天條件不足，且採2、3期同步進行，第3期採用國外數據、並未有完整的臨床試驗，將使國人對國產疫苗信心不足。

雖然衛福部認為，台灣自製疫苗若問世，將成「賣方市場」；但，綜合來看，台灣研發時程落後國外、政府未保證購買，加上國人信心低落，國內疫苗業者生產意願就會打折。

國內生技產業鏈斷裂

此外，台灣疫苗量產設備也不足，國內廠商估每批次總計僅能生產300萬劑疫苗，製造量也難符合台灣需求。

蘇益仁也指出，國內生技產業鏈斷裂、資源設備都不足，也會拖慢疫苗製造速度與數量。蘇說，傳統檢驗患者體內中和抗體的方法，是直接使用新冠病毒進行測試，必須要在P3等級的實驗室中進行，目前台灣檢驗多送台大醫院與長庚醫院的實驗室，國內兩、三家疫苗廠商同時送樣本，台灣實驗室難以一次消化檢驗量，疫苗研發進度也會受影響。

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