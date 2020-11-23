金融股終於等到鹹魚大翻身？施羅德2021年十大預測透露這訊息…

【文．林韋伶】

施羅德投資一年一度的十大預測於20日公布，施羅德亞洲多元資產投資主管Patrick Brenner連續第六年替投資人把脈，提出2021年的投資預測，Patrick Brenner在一開始就開玩笑說：「去年在做預測的時候，誰都沒有想到會發生疫情，讓我們今年只能透過遠距會議公佈十大預測。」

2020年因為新冠肺炎疫情的衝擊，全球被迫接受新的生活模式，在家工作、封城等舉措，在正式進入零接觸、零成長、零利率的三零時代，投資人都相當好奇接下來市場將怎麼走，或許可從施羅德投資提供的十大預測看出端倪。

Patrick Brenner表示，在新冠肺炎疫情爆發的第一階段，經濟完全停擺，各國政府祭出大規模貨幣與財政支持措施，帶來流動性支撐，隨著經濟活動逐漸正常化，企業的盈餘收益率也在逐步成長，因此持續看好股票市場表現。

不過，在選股的部分，相較於S&P 500指數的大型股或是股價已經激漲一大段的成長股，他更看好Russell 2000所代表的小型股，以及可望落後補漲的金融、能源、REITs。

Patrick Brenner分析：「因為S&P 500指數前五大股票權重都來到歷史新高，再向上的空間有限；相反的，小型股不僅受惠於經濟復甦與財政刺激措施，評價也相當具有吸引力。」

然而，投資人要特別注意的是，以台灣人偏愛的大型金融股來說，由於低利率的負面影響仍未解除，施羅德投信多元資產投資團隊投資長莊志祥預估：「金融股主要走的是跌深反彈的走勢，價值大概只會回到疫情前的水準，要超越疫情前水準不容易。」

儘管施羅德團隊相對看好美國小型股的表現空間，但Patrick Brenner強調：「不是鼓勵大家拋售今年大漲的成長股，只是不建議在現階段加碼，在不追市場贏家的前提下，加入小型股當作衛星配置是不錯的選擇。」

此外，另一個投資人在2021年可多留意的市場則是新興股市，Patrick Brenner指出新興市場是迎接經濟復甦最好的題材，獲利潛能與股東報酬率也都高於歐洲，尤其是中國股市表現空間大，但建議若想投資中國概念，投資H股優於A股，且投資以「新中國」（非必需消費、通訊）為主要成分股的MSCI中國指數，又比投資以「全中國」（金融、必須性消費）為主要成分股的富時A 50指數好。

債市方面， 施羅德投資看好高收益債受惠於整體流動性環境寬鬆，相較投資級債更有表現空間；在配置區域上，Patrick Brenner偏好中國政府公債與新興市場本地債。

儘管明年預估股債市都有所表現，但Patrick Brenner還是提醒投資人：「今年疫情教我們的就是，就算遇到沒有預期的事件，也要先做準備，最適合用在2021年的避險商品為作多日圓、美元。」

Patrick Brenner特別強調，當投資人為避險目地持有日圓、美元的時候，應該以現金為主，不要拿去買股票或債券商品，否則當風險性事件發生時，還是可能因為股債市走跌受傷，持有日圓或美元現金，反而可以保留一些彈藥，靜待逢低進場布局的時機。

可能有些投資人會好奇，為何Patrick Brenner不推薦買傳統的避險商品黃金來避險？他對此表示：「黃金原本是最具代表性的避險商品之一，但從過去一年來看，黃金價格的連動性與股票資產愈來愈高，已經不再是避險工具，且以目前的價位來看，非適合強行進入的資產。」

總體而言，Patrick Brenner認為投資人可以不看淡2021年全球市場表現，但在經濟成長性恐仍疲弱下，震盪難免，投資人也必須提高風險意識，打造攻守兼備的投資組合。

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