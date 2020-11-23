價值2000萬！台銀金塊首度現身金博會 黃金王子破解投資4大迷思

【文．林韋伶】

在電影中，當蒙面歹徒直衝銀行保險庫搶黃金金塊時，為了與時間賽跑，總是飛快地把金塊往包包裡塞，接著整包扛走。有「黃金王子」之稱的台銀貴金屬部副理楊天立笑著說：「這可說是民眾對黃金最大的誤解了，黃金的重量遠比你想像中的重。」

除了金飾、金幣以外，一般民眾鮮有機會看到黃金金塊，此次在「2020台北金融博覽會」上，台銀將首度對一般民眾展示價格高達2000萬新台幣、重達12.5公斤的999.9純金金塊。

這些金塊過去僅在台銀每年的新品發表會時會對媒體展出，平日都鎖在台銀貴金屬部的金庫內，不但辦公區域有出入管制，金庫本身更有24小時的保全。

談起這次在2020台北金融博覽會上，為什麼會拿黃金金塊來當一大亮點，楊天立說：「華人文化很喜歡黃金，每個人講到黃金好像都有一套想法，但到底黃金在資產配置中應該如何應用，台灣人的觀念還是需要加強。」

華人在婚嫁時必備黃金飾品，重大節慶贈禮時，黃金也是熱門選項，儘管大家都喜歡黃金，但多數人在進行資產配置時，手中可能有滿滿房地產、股票、債券、基金、ETF等商品，在黃金卻是「零布局」。

楊天立分析：「許多人自認風險承受度很高，不需要黃金來分散風險，但愈是滿手股票、債券的人，正因為投資風險高，若碰到重大系統性事件時，一旦來不及操作，資產損失會很可觀，應該配一些黃金，以防萬一中的萬一。」

黃金投資迷思一：風險承受度高就不用配置黃金？

事實上，在進行資產配置時，除了著眼報酬率，各種資產在不同情境中的漲跌相關性，也是必須考量的重點。楊天立指出，黃金與股票的走勢，通常都是一漲一跌的負相關，而黃金與投資等級債、公債等商品，則是可能齊漲跌的低度正相關，「不管你信仰的配置比例是股六債四還是股七債三，納入黃金都會看到整體投資組合波動度下降、風險下降的結果。」

而當極端情境發生時，像是新冠肺炎爆發初期、2008年金融風暴，當全球市場面臨重大經濟、金融、貨幣風險，不管是股或債都可能發生劇烈波動，此時黃金價格受到的影響通常較小，甚至可能逆勢上漲，也因此楊天立才會建議，自認風險承受度高的人，更應該買黃金。

在釐清黃金於投資配置中扮演的「避險」角色後，下個課題就是挑選產品，投資黃金的管道多元，相較起購買實體黃金要擔心保存問題，操作黃金選擇權、期貨的風險偏高，買黃金ETF與黃金基金，跟股票的連動性又偏高，楊天立推薦中長線投資人，可選黃金存摺。

黃金投資迷思二：黃金存摺手續費高、是紙黃金？

儘管台銀已經推行黃金存摺多年，但投資人仍對黃金存摺有許多誤解，其中一項就是以為黃金存摺手續費很高。楊天立表示：「黃金存摺進行單筆買賣沒有手續費，如果透過網路銀行選擇『黃金撲滿』服務，也就是在月初扣款後，將資金分攤在每個營業日買進，達到分散價格的作用，單筆買進黃金撲滿的價格也只需25元，與買基金的手續費相比並不算高。」

此外，許多人誤以為黃金存摺是「紙黃金」，但事實上它是商品，若投資人有需要，可將黃金存摺轉換成黃金條塊、金鑽條塊、幻彩條塊及金幣等金品，楊天立舉例：「曾看過投資人為孩子存黃金存摺，等孩子長大要結婚時，剛好就可以換一套飾品送給他們、給他們祝福。」

黃金投資迷思三：上班無法看盤，不能買黃金？

還有些上班族因為上班時間很忙，誤以為黃金存摺都是在上班時間掛牌，根本無法看盤操作，楊天立解釋，其實黃金存摺晚上也有掛牌，新台幣計價的掛牌到晚上8點，美元計價的掛牌到晚上10點，還是有晚上的盤可以做。或者黃金存摺也有限價單的買賣功能，投資人可掛限價單買賣。

黃金投資迷思四：匯率與黃金價格無關？

最後，黃金是十足準備的商品，會有買賣價差，就跟外匯一樣，都有所謂的買價跟賣價，而黃金存摺的銀行掛牌價，是跟著國際金價與匯率走，台灣因為本身沒有黃金，必須仰賴進口買賣，因此就像一般的進出口品，售價會受新台幣匯率漲跌影響，但有許多投資人忽略這一點，因此當這陣子台幣升值時，楊天立發現有不少客戶會質疑：「國際金價有漲，為什麼你們價格漲那麼少？」甚至質疑是台銀操縱價格，楊天立喊冤表示：「其實是受到匯率的影響。」

有鑑於台灣投資人對黃金投資與黃金商品還有許多誤解，此次台灣銀行在2020台北金融博覽會設置理財體驗區，將展示價值2000萬（以每盎司1860美元計算）、重達12.5公斤的999.9純金金塊。

而2020台北金融博覽會主辦單位今周刊則提供價值2萬5千元的UBS黃金10g，供進場參觀民眾抽獎，其它獎項還包括：四天三夜跳島郵輪之旅、旅店住宿券、空氣清淨機、黃金紀念美鈔等超過250個大獎。

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