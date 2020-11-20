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台灣存在「有爭議」！總統府發言人跟風反諷哏 獲國際1.7萬網友讚爆
【撰文 林依榕】
美國現任總統川普日前拚連任，習慣性在推特（Twitter）發表意見的他，大選計票當天仍不斷頻頻發文，這些具有爭議的言論被推特標註「說法有爭議」的警告標語，意外掀起網友的仿效風潮。總統府發言人Kolas Yotaka(谷辣斯·尤達卡)18日也在推特PO出「台灣：存在」，並跟風附註「說法有爭議」，結果引起網友熱烈回響。
綜合外媒報導，川普至今仍不承認敗選，從投入大選開始就頻頻透過社群平台抨擊對手，發文不斷被推特系統標註「這個說法是有爭議的」，但川普依然故我的發文抨擊。
不少網友見狀開始仿效，在各種日常的發文中，底下都會自行備註「這個說法是有爭議的」，用行動嘲諷川普也因此掀起熱潮。
總統府發言人谷辣斯，日前在推特PO文寫下「Taiwan: *exists*」(台灣：存在)，自行在文章底下加註「 This claim Is disputed 」(這個說法有爭議)，一度讓不少網友信以為真，誤以為推特也開始像日前世界衛生組織（WHO）臉書直播時，網頁封鎖「Taiwan」的相關字句。
許多網友事後理解谷辣斯的反諷後，該篇推文獲得眾多國內外網友的熱烈回響，PO文至今已累積1.7萬個讚、2111次分享，並留言聲援「台灣是個主權獨立的國家」、「這個說法沒有爭議」、「這篇貼文是最棒的」。
November 18, 2020
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