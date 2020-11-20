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好消息頻傳為何美股連二黑？軟銀孫正義猛囤現金說要因應「最壞情況」

聯合新聞網 / 今周刊
軟銀集團創辦人孫正義。
軟銀集團創辦人孫正義。

【撰文 林信男】

近期新冠肺炎疫苗屢傳捷報，包括輝瑞（Pfizer）和BioNTech（BNT），以及莫德納（Moderna）研發的疫苗，保護力皆逾9成，18日更傳出輝瑞疫苗對65歲以上者，有效率達94%的消息；然而，近2個交易日，美股卻不漲反跌，甚至連軟銀集團創辦人孫正義，都不看好經濟情勢，正在積極「囤現金」。

先前受疫苗研發進展消息提振的美股，周二、周三，接連「熄火」，18日在紐約市宣布，因疫情持續延燒，將關閉公立學校的消息後，美股3大指數跌勢便隨之擴大，終場道瓊指數收跌逾340點（跌幅1.16%），標普500、那斯達克指數，分別下挫1.16%、0.82%。

根據約翰霍普金斯大學統計，截至周二，美國平均每日新增染疫人數為15.7萬，感染比率較1周前大增30%，再創新高。華爾街分析師認為，雖然疫苗研發有所進展，消除了一些不確定性，但疫情未見趨緩，投資人對經濟前景的擔憂情緒，可能已影響了疫苗帶來的樂觀氛圍，導致金融市場震盪加劇。

QMA首席投資策略師基恩（Ed Keon）對CNBC表示，可以期待的是，未來6至12個月，會看到數種疫苗開始被廣泛使用，人們有機會逐步回歸正常生活；但，在此同時，「隨著病毒在人際間持續傳播、擴散，我們也將面臨許多挑戰。」

疫苗大規模施打前　部分企業恐陷倒閉潮

而上述情況，似乎也是孫正義悲觀看待經濟前景，決定「囤現金」的主因。根據CNN報導，他對第2、甚至第3波疫情的爆發，極為擔憂，並直言，「接下來2、3個月內，任何災難都可能發生。」

在疫情衝擊下，軟銀集團旗下願景基金嚴重虧損，迫使軟銀於年初宣布，將出脫多項資產；據悉，原本計畫出售價值約410億美元的資產，但孫正義已將規模提升了1倍，至800餘億美元，並稱，「這是我們首次在短期內出脫這麼多資產」。

孫正義預期，在新冠疫苗被大規模採用、施打前，部分大企業，可能會不敵疫情而倒閉，甚至引發「多米諾骨牌效應」，猶如當年雷曼兄弟事件一般，「1家公司（雷曼兄弟）倒閉，震驚整個銀行業，還引發全球股市崩盤…我想為最壞的情況，先預作準備。」

美大選後情勢難料　金融市場風險未除

不過，在「囤現金」的同時，孫正義仍持續關注、投資人工智慧（AI）領域，並點名Google、亞馬遜、臉書、蘋果等公司，是AI發展的關鍵。

另一方面，華爾街投行摩根大通也示警，即使多數人認為，現任總統川普想讓大選結果翻盤，是徒勞無功，但在政權確定移轉給民主黨總統當選人拜登之前，情勢仍有陷入混亂的風險；CNN報導稱，「選後的混亂，當然會動搖市場…若投資人不知道全球最大經濟體誰當家，他們可以先賣出股票，再來想這問題。」

既使如此，多數投行對明年美股表現，仍抱持樂觀看法，對疫苗成效的期待，讓瑞士信貸看好標普500指數（周三收在3567.79點），可望於2021年，升至4050點，摩根大通則看好該指數，有機會攀上4500點。

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