台積電、聯發科 大哥旺小弟！Q3財報早鳥布局：這13檔悍股旺到明年

第三季季報已全部公告，今年台灣因疫情不嚴重，對景氣衝擊有限，許多上市櫃公司財報頗為亮麗。但哪些公司能將這樣的好成績續航到明年？將會是接下來法人、大戶布局的重點。

台灣今年可說是「洪福齊天」，是極少數未受疫情影響的國家，對經濟的衝擊也相對有限，這可從GDP（國內生產毛額）年增率僅小幅衰退，以及前三季上市櫃公司財報「三率三升」的公司，與去年同期家數相當得到印證。另外，各國為了搶救經濟，不惜大舉撒幣，使得股市出現難得一見的資金潮，而台股也就在基本面與資金面推升下，指數頻創歷史新高。

到了年終，各家法人已開始布局能延續今年好業績到明年的公司，加上從現在到明年3月年報公布前，又是財報空窗期，使得每年第四季到農曆年前後，總是股市最熱鬧、也是最不容易選股的時候。

這時，從前三季的獲利狀況中，尋找今年高成長、且明年展望佳的公司，就顯得格外重要。附表中的高成長股以科技股、尤其是半導體占多數，相信仍會是明年的亮點。

台積、聯發科大哥旺小弟 漢唐、精材、雍智營運新高

漢唐（2404）是半導體及面板無塵室設備的大廠。近年來隨著台灣、中國等半導體大廠積極進行製程升級，業績大幅跳升，尤其是台積電（2330）製程精進與訂單爆滿，興建新廠房需求大增，漢唐受益最大。

根據台積電的資訊，今年的資本支出達170億美元，並已啟動三奈米及二奈米製程的投資案，預估明年上看180至190億美元，其中漢唐已取得台積電在南科的Fab 18新廠擴建案，目前除了五奈米廠持續興建，三奈米廠土建工程也在明年完工，將挹注漢唐明年獲利。

法人表示，除了台積電，漢唐已經順利打入日月光（3711）、TCL華星光電等兩岸半導體及面板廠供應鏈，隨著各大廠進行擴產及設備更新等需求，將有利於漢唐接單力道更加暢旺。

漢唐前三季累計EPS（每股稅後純益）已達16.52元，第四季是工程款入帳旺季，法人預估全年EPS年增率可望成長3成、接近兩個資本額，明年還可更上一層樓。建議留意台積電公布的資本支出狀況，逢低買進。

另一檔精材（3374），是台積電轉投資的IC封測廠，營運隨台積電業績而暢旺，第三季受惠iPhone帶動相關3D感測光學元件封裝需求放量，無論營收、毛利率、營益率以及EPS2.2元，都是單季新高紀錄。

新款iPhone銷售狀況不錯，精材業績也持續成長，10月營收又創下歷史新高，公司對第四季營運審慎樂觀，法人則看好可望維持高檔，連帶全年獲利也將改寫新高紀錄。近期股價強勢大漲，可等拉回至月線附近的買點。

還有一檔IC測試載板廠雍智科技（6683），受惠於主要客戶聯發科（2454）新款手機晶片大舉出貨，帶動測試需求增加，公司主力產品如晶圓探針卡、IC測試板、IC老化測試載板等產品出貨都大幅成長，不但前三季累計營收年增率達5成以上，第三季單季EPS3.64元、前三季累計9.08元，都是歷史新高紀錄。

與精材一樣，雍智10月營收也創下歷史新高，顯示成長動能延續，法人預估雍智第四季表現至少是淡季不淡，預估全年EPS有機會達12元以上，未來觀察重點除了本身營運外，聯發科的出貨狀況也須留意。

除了半導體族群，具特殊利基或轉機的公司也會是法人關注的焦點。附表中有一檔嘉威（3557），以往生產光學膜等光電產品，但連年虧損，2017年起在新團隊入主後，積極轉型為塑膠餐具等廚房家居用品的製造與銷售，並併購了多家製造與銷售相關產品的美國公司，以美國為主要市場。

特殊利基、轉機股法人愛 嘉威攻家居用品獲利爆發

家居用品市場屬於民生需求、穩定成長，加上這2年美國房地產市場熱絡，連帶家居用品的需求也隨之提升，嘉威剛好在此時切入，順勢搭上成長列車。

嘉威從去年起的營收與獲利出現大幅轉機，今年更為強勁，上半年已經賺贏去年全年，第三季錦上添花，累計EPS已達7元以上，且今年各季的毛利率都維持在4成以上。第四季是美國傳統消費旺季，業績可望更上一層樓，可留意拉回月線附近的買點，波段持有。

延伸閱讀》

「200萬本金，隔天剩5千...」一覺醒來差點破產，36歲千萬身價「股市包租公」最痛的一堂投資課

傳「習近平親自喊卡」螞蟻金服IPO！新興股市投資大咖：我學到這三件事

謝金河：輝瑞疫苗讓全球股市豬羊變色

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】