台灣進不去RCEP 謝金河：壯大自己才是我們唯一的出路！

【文．謝金河】

這幾天以中國主導的RCEP正式運作，國內不同政黨，不同產業的人都有不同的聲音，這其中叫得最大聲的是工具機產業，公會理事長柯拔希說新台幣匯率升值至29元，產業已經是白打工了，這回再到28.5元，幾乎停止呼吸，快斷氣了。現在又來了RCEP的衝擊，等於連砍兩刀⋯⋯

其實RCEP從2012年倡議，到現在正式成立，已經走了8年，這段期間，台商早有因應，受到影響的，有的老早西進，也有的南進了，因為台灣肯定進不去這個組織，這也是台灣產業中充滿很多隱形冠軍的背後因素。

不管新台幣升值，或者是區域貿易協議的衝擊，企業在大環境的壓力下，必須奮力求進，這當中，再辛苦的行業也會有出類拔萃的企業誕生。我整理了兩張表，把第二季及第三季的毛利率列表，大家可以看到，全台灣最有競爭力的產業是IC設計，大多數的公司毛利率都從40%起跳，毛利率高，也代表附加價值高，競爭力強，像光學變焦鏡頭的大立光毛利率在70%左右，今年大立光股價為什麼積弱不振？是因為毛利率從71%，一直往下掉。

工具機產業出現超級巨星亞德客，大多數工具機產業毛利率都在10%上下，亞德客拉升至49.15%，一季EPS高達8.16元，今年一股可能賺25元，結果股價跑到847元。紡織業大多數公司股價都在面額附近，但針織布起家的儒鴻，近幾年EPS都保持在15元左右，股價都在400元以上，這些出類拔萃的企業，沒有政府靠，只靠自己。

過去很多傳統產業都要求政府維持低估的滙價，賺滙率財，而忘了升級轉型，這次又有巨浪打過來，與其天天抱怨，不如努力追求上進！大家可以把這兩張毛利率的表比對一下，也許潛力企業就在其中。

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