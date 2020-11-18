從放牛班熬成補教女王 她砸千萬投資餐飲業年收海撈6億

【文/張玉鉉】

她是放牛班的孩子，卻拚出補教業的一方之霸，又敢不斷挑戰自己、跨界經營。如今，立蕓集團董事長戴薇的事業版圖橫跨餐飲、生醫、電商等事業，更準備朝IPO邁進。

今年許多餐飲業者熄燈停業，一位發跡自補教業的神祕老闆卻危機入市，除了新投資逾千萬元的百坪韓式「網美」餐廳，11月底將在台北大直開幕，她砸6千萬元買下的台灣小吃品牌廖家生炒花枝，繼進駐台北101，又獲微風集團董事長廖鎮漢欽點，日前已在微風復興本館設點。

敢無畏疫情，逆勢展店的，是現年48歲的立蕓集團董事長戴薇（本名劉玉瑩）。

放牛班出身、僅高中畢 從教育一路跨餐飲、電商

由她創立的立蕓集團，囊括紅頂餐飲、立蕓國際生醫、蕓荷媒體、電商平台Jvita、室內設計匠子創意設計五大版圖，加上從高中補習班一路做到國小、國中全美語安親的補教本業，年營收逾6億元。

「我完全沒想過會發展成如今的集團！」難以想像的是，放牛班出身、僅高中學歷的戴薇，靠創業翻身補教女王後，又成功大玩跨界生意。

回憶創業來時路，她不諱言，「學生時期我念放牛班，大學聯考還重考兩次。」但父母卻從不放棄她、總鼓勵下次會更好，剛好她在朋友介紹下到補教業打工，其後成了貢獻千萬元業績的補習班招生王。

在父母的愛與包容中成長的戴薇，無法接受多數家長和老師都用分數衡量學生，於是有了創業念頭。2001年，她用積蓄與向家人借的錢，湊齊8百萬元到桃園自立門戶，沒想到剛起步沒多久，就遇上SARS，「有3個月學生不能來上課，資金周轉出現問題。」她堅持咬牙苦撐，不得已再向家中借5百萬元，加上當時授課教師自願砍半薪水，待疫情緩和，靠首創的國立科大保證班逐漸打響名聲。

「我都告訴學生，你不放棄自己，我就不放棄你！」用鼓勵、合作等方式讓學生不斷進步，戴薇如今已是每年約收7百位學生、桃園深耕20年的前三大補習班業者。

看似事業成功的她，也曾投資失利。2005年，戴薇的補習班上軌道、有穩定金流，便嘗試投資中古車、餐飲等事業，「對這些行業不了解，失敗率就高，賠近1300萬元。」她還記得當時經濟拮据，就把房子退租、搬回家住最小一間房間，車子賣掉、改搭公車，連吃飯時也從事業有成後再也不看菜單價格，到點菜時斤斤計較，「連吃滷蛋都要和老公合吃一顆。」

3年慘澹時期，她卻逐漸磨練出投資眼光，也學到堅持下去，就能愈挫愈勇的智慧。

她在2010年回到故鄉新北市新莊，創立國小至國中的全美語補教機構，聘請外師以世界地理、科學實驗等課程，讓學童自然融入美語情境。「例如母親節帶他們做護唇膏，以美語操作實驗。」即使學費一學期要價10萬元，每屆仍招滿3百位學生。

補教領域累積一桶桶金後，2012年，她又動了再戰餐飲的念頭。「補習班須備餐給學生，且我重視健康、會親自研究菜單；常想，若開餐廳能回饋給學生也不錯。」但過去的投資失利跌跤經驗，讓戴薇猶豫許久，始終無法下決定。

有一次，她去請教以前的老師，對方一句：「妳想挑戰自己嗎？妳的人生僅止於此嗎？」給了她當頭棒喝。

「剛好叔叔經營韓式餐廳，主打健康、原汁原味。」理念與戴薇不謀而合外，她更不想看長輩的心血消失，便以父親名字劉震川起名，以示傳承與一定要成功的決心。

重金買炒花枝老店 獲微風廖鎮漢邀進駐

延續長輩對食材的堅持，戴薇在新莊開設的第一家韓國料理餐廳，泡菜等小菜用時令蔬菜親手製作，更打破當時消費者對韓式料理多為一群人大口吃肉印象，融入一人份鑄鐵鍋，也找來營養師設計無油煙健康料理等菜色，做出差異化，讓劉震川迅速站穩一席之地，高峰時期約有14家店。

劉震川的成功，不是沒有幸運成分。2012年，因韓劇熱播，韓風逐漸在台興起，韓式料理逐漸受台灣食客歡迎，也是百貨餐飲的必備口味。

轉攻韓式料理成功後，戴薇又在2018年，斥資6千萬元買下台灣知名小吃廖家生炒花枝的展店權與技術。她透露，自己因太常去吃而與老闆結識，二代廖國貿提到想把台灣小吃發揚光大，希望借用紅頂的連鎖餐飲經驗將其打造成國際品牌，雙方因此一拍即合。

問題來了，6千萬元價位合理嗎？「相當值得，因是傳承40年的老店。」她強調，未來展店目標是至少30至50家店，「將其打造成第二個鼎泰豐。」具指標的第一家店，戴薇選中觀光客眾多的台北101，去年已成功進駐。

出乎戴薇意料的是，廖家生炒花枝在101開店不久，便接到廖鎮漢力邀開店的電話，「微風集團讓我能自由選擇想進駐的館別。」因此第二家店，就選在有代表性的微風本館。她透露，明年將展店至新竹巨城、桃園遠百、信義新光等地，也不排除開放加盟。

問她經營餐飲市場的心法，戴薇神祕地說：「反向操作。」也就是，不似其他連鎖餐飲品牌注重SOP標準化、要求每區域店型與菜單都一致；相反地，她更重視因地制宜和與消費者的連結，也因此會依所在地不同做出改變，以更貼近當地消費者需求。

打破SOP、菜單沒個準 「一旦複製 就沒情感溫度」

「一旦複製，就沒情感跟溫度。」她解釋說，目前全台六家劉震川裝潢風格、菜單都不盡相同，例如，大直店親子客較多，就加入兒童餐，讓一家老小逛街時可以一次吃到自己想吃的料理，不用遷就家族成員；又如高雄店有加入滷肉飯等。此策略深獲商場讚賞，因其能以無國界料理，吸引不同客群，帶動營業額與人流。

紅頂餐飲下一步，則是與曾獲Panasonic評選為東京五大必喝咖啡、韓國伴手禮獎金牌的DoMo咖啡合作，明年將在台灣開設第一家實體咖啡店。「選擇和立蕓合作，是因其團隊具活力、不會設限自己；在多元的事業版圖下有較多行銷資源。」DoMo集團執行長李奇嶽指出，與立蕓合作是強強聯手，由DoMo提供技術與品牌授權，立蕓扮演業務角色，負責行銷、展店等相關事宜。

延續集團健康主軸，戴薇於2018年將集團觸角伸至營養門診與醫美，找來在大江生醫擁有逾10年產品研發經驗的閨密余朱青，成立朵薇會館與診所，「希望內在滿足後，外在也能遇見更好的自己。」

「今年5月開設減脂門診，從初始的一周一診，成長至今一周五診，平均一周逾150人次；其中3成顧客會導至醫美。」談到目前朵薇會館不到1年，累積超過9百名會員，且平均客單消費達2.5萬至3萬元，戴薇語帶自豪。

但如此多角化的跨界版圖，如何管理達到綜效，不是沒有挑戰。

戴薇的作法是廣納人才，且充分授權，「補教、餐飲、生醫事業的執行長都是我的貴人。」她舉例說，朵薇會館執行長張旭卉，帶領早期媚登峰原班人馬無縫接軌，「他們都是原先在那個產業長久深耕，很熟悉且能掌握細節。」

近期，立蕓集團又成立新媒體和電商平台等新事業，並找來曾替張菲、張小燕等名主持人製作節目，也擁有豐富電商、直播經驗的映畫傳播前總經理黃裕昇擔任集團總經理。「董事長對商業敏感度高，但立蕓有太多事業，目前最需要的就是橫向整合、降低管理成本。」黃裕昇直言要用集團力量打群架，朝IPO（公開發行上市）邁進。

「做任何事業，心要真，給出去的東西也要真！」這是這位補教女王要給創業年輕人的提醒，也是她能一路成功跨界的心法。

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