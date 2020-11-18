快訊

直播／F-16飛官蔣正志失聯！海面發現不明油漬 空軍記者會說明

評／後疫時代串流爆發：台灣自產的故事，有反映我們的生活嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

從放牛班熬成補教女王 她砸千萬投資餐飲業年收海撈6億

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【文/張玉鉉】

她是放牛班的孩子，卻拚出補教業的一方之霸，又敢不斷挑戰自己、跨界經營。如今，立蕓集團董事長戴薇的事業版圖橫跨餐飲、生醫、電商等事業，更準備朝IPO邁進。

今年許多餐飲業者熄燈停業，一位發跡自補教業的神祕老闆卻危機入市，除了新投資逾千萬元的百坪韓式「網美」餐廳，11月底將在台北大直開幕，她砸6千萬元買下的台灣小吃品牌廖家生炒花枝，繼進駐台北101，又獲微風集團董事長廖鎮漢欽點，日前已在微風復興本館設點。

敢無畏疫情，逆勢展店的，是現年48歲的立蕓集團董事長戴薇（本名劉玉瑩）。

放牛班出身、僅高中畢 從教育一路跨餐飲、電商

由她創立的立蕓集團，囊括紅頂餐飲、立蕓國際生醫、蕓荷媒體、電商平台Jvita、室內設計匠子創意設計五大版圖，加上從高中補習班一路做到國小、國中全美語安親的補教本業，年營收逾6億元。

「我完全沒想過會發展成如今的集團！」難以想像的是，放牛班出身、僅高中學歷的戴薇，靠創業翻身補教女王後，又成功大玩跨界生意。

回憶創業來時路，她不諱言，「學生時期我念放牛班，大學聯考還重考兩次。」但父母卻從不放棄她、總鼓勵下次會更好，剛好她在朋友介紹下到補教業打工，其後成了貢獻千萬元業績的補習班招生王。

在父母的愛與包容中成長的戴薇，無法接受多數家長和老師都用分數衡量學生，於是有了創業念頭。2001年，她用積蓄與向家人借的錢，湊齊8百萬元到桃園自立門戶，沒想到剛起步沒多久，就遇上SARS，「有3個月學生不能來上課，資金周轉出現問題。」她堅持咬牙苦撐，不得已再向家中借5百萬元，加上當時授課教師自願砍半薪水，待疫情緩和，靠首創的國立科大保證班逐漸打響名聲。

「我都告訴學生，你不放棄自己，我就不放棄你！」用鼓勵、合作等方式讓學生不斷進步，戴薇如今已是每年約收7百位學生、桃園深耕20年的前三大補習班業者。

看似事業成功的她，也曾投資失利。2005年，戴薇的補習班上軌道、有穩定金流，便嘗試投資中古車、餐飲等事業，「對這些行業不了解，失敗率就高，賠近1300萬元。」她還記得當時經濟拮据，就把房子退租、搬回家住最小一間房間，車子賣掉、改搭公車，連吃飯時也從事業有成後再也不看菜單價格，到點菜時斤斤計較，「連吃滷蛋都要和老公合吃一顆。」

3年慘澹時期，她卻逐漸磨練出投資眼光，也學到堅持下去，就能愈挫愈勇的智慧。

她在2010年回到故鄉新北市新莊，創立國小至國中的全美語補教機構，聘請外師以世界地理、科學實驗等課程，讓學童自然融入美語情境。「例如母親節帶他們做護唇膏，以美語操作實驗。」即使學費一學期要價10萬元，每屆仍招滿3百位學生。

補教領域累積一桶桶金後，2012年，她又動了再戰餐飲的念頭。「補習班須備餐給學生，且我重視健康、會親自研究菜單；常想，若開餐廳能回饋給學生也不錯。」但過去的投資失利跌跤經驗，讓戴薇猶豫許久，始終無法下決定。

有一次，她去請教以前的老師，對方一句：「妳想挑戰自己嗎？妳的人生僅止於此嗎？」給了她當頭棒喝。

「剛好叔叔經營韓式餐廳，主打健康、原汁原味。」理念與戴薇不謀而合外，她更不想看長輩的心血消失，便以父親名字劉震川起名，以示傳承與一定要成功的決心。

重金買炒花枝老店 獲微風廖鎮漢邀進駐

延續長輩對食材的堅持，戴薇在新莊開設的第一家韓國料理餐廳，泡菜等小菜用時令蔬菜親手製作，更打破當時消費者對韓式料理多為一群人大口吃肉印象，融入一人份鑄鐵鍋，也找來營養師設計無油煙健康料理等菜色，做出差異化，讓劉震川迅速站穩一席之地，高峰時期約有14家店。

劉震川的成功，不是沒有幸運成分。2012年，因韓劇熱播，韓風逐漸在台興起，韓式料理逐漸受台灣食客歡迎，也是百貨餐飲的必備口味。

轉攻韓式料理成功後，戴薇又在2018年，斥資6千萬元買下台灣知名小吃廖家生炒花枝的展店權與技術。她透露，自己因太常去吃而與老闆結識，二代廖國貿提到想把台灣小吃發揚光大，希望借用紅頂的連鎖餐飲經驗將其打造成國際品牌，雙方因此一拍即合。

問題來了，6千萬元價位合理嗎？「相當值得，因是傳承40年的老店。」她強調，未來展店目標是至少30至50家店，「將其打造成第二個鼎泰豐。」具指標的第一家店，戴薇選中觀光客眾多的台北101，去年已成功進駐。

出乎戴薇意料的是，廖家生炒花枝在101開店不久，便接到廖鎮漢力邀開店的電話，「微風集團讓我能自由選擇想進駐的館別。」因此第二家店，就選在有代表性的微風本館。她透露，明年將展店至新竹巨城、桃園遠百、信義新光等地，也不排除開放加盟。

問她經營餐飲市場的心法，戴薇神祕地說：「反向操作。」也就是，不似其他連鎖餐飲品牌注重SOP標準化、要求每區域店型與菜單都一致；相反地，她更重視因地制宜和與消費者的連結，也因此會依所在地不同做出改變，以更貼近當地消費者需求。

打破SOP、菜單沒個準 「一旦複製 就沒情感溫度」

「一旦複製，就沒情感跟溫度。」她解釋說，目前全台六家劉震川裝潢風格、菜單都不盡相同，例如，大直店親子客較多，就加入兒童餐，讓一家老小逛街時可以一次吃到自己想吃的料理，不用遷就家族成員；又如高雄店有加入滷肉飯等。此策略深獲商場讚賞，因其能以無國界料理，吸引不同客群，帶動營業額與人流。

紅頂餐飲下一步，則是與曾獲Panasonic評選為東京五大必喝咖啡、韓國伴手禮獎金牌的DoMo咖啡合作，明年將在台灣開設第一家實體咖啡店。「選擇和立蕓合作，是因其團隊具活力、不會設限自己；在多元的事業版圖下有較多行銷資源。」DoMo集團執行長李奇嶽指出，與立蕓合作是強強聯手，由DoMo提供技術與品牌授權，立蕓扮演業務角色，負責行銷、展店等相關事宜。

延續集團健康主軸，戴薇於2018年將集團觸角伸至營養門診與醫美，找來在大江生醫擁有逾10年產品研發經驗的閨密余朱青，成立朵薇會館與診所，「希望內在滿足後，外在也能遇見更好的自己。」

「今年5月開設減脂門診，從初始的一周一診，成長至今一周五診，平均一周逾150人次；其中3成顧客會導至醫美。」談到目前朵薇會館不到1年，累積超過9百名會員，且平均客單消費達2.5萬至3萬元，戴薇語帶自豪。

但如此多角化的跨界版圖，如何管理達到綜效，不是沒有挑戰。

戴薇的作法是廣納人才，且充分授權，「補教、餐飲、生醫事業的執行長都是我的貴人。」她舉例說，朵薇會館執行長張旭卉，帶領早期媚登峰原班人馬無縫接軌，「他們都是原先在那個產業長久深耕，很熟悉且能掌握細節。」

近期，立蕓集團又成立新媒體和電商平台等新事業，並找來曾替張菲、張小燕等名主持人製作節目，也擁有豐富電商、直播經驗的映畫傳播前總經理黃裕昇擔任集團總經理。「董事長對商業敏感度高，但立蕓有太多事業，目前最需要的就是橫向整合、降低管理成本。」黃裕昇直言要用集團力量打群架，朝IPO（公開發行上市）邁進。

「做任何事業，心要真，給出去的東西也要真！」這是這位補教女王要給創業年輕人的提醒，也是她能一路成功跨界的心法。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1248期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

印尼「零付費」政策將上路》不想多花7萬找移工 台灣應該借鏡韓國這樣做

印尼政府頒布移工零付費政策，衝擊台灣看護勞動力供給。若效法韓國建立透明的移工直聘制度，是既能保障弱勢家庭需求，又可降低私人仲介居中剝削空間的可行方案。

從放牛班熬成補教女王 她砸千萬投資餐飲業年收海撈6億

她是放牛班的孩子，卻拚出補教業的一方之霸，又敢不斷挑戰自己、跨界經營。如今，立蕓集團董事長戴薇的事業版圖橫跨餐飲、生醫、電商等事業，更準備朝IPO邁進。

這竹科大廠全年EPS達30元！通吃台積電訂單 文在寅更為新廠揭幕站台

台積電（2330）執全球晶圓代工牛耳多年，久居第二名的南韓三星電子則喊出2030年要取代台積成業界霸主，但這兩大半導體巨擘有個共通處，就是矽晶圓供應商名單裡，都有台灣的環球晶圓（6488）。

三周賺10％！破萬名零股族買台積電樂翻 專家：「這樣買」提高勝率

護國神山台積電（2330）近日在ADR股價勁揚帶動下，股價今（17）日再創新高，早盤甚至一度衝破500元關卡，觸及506元的盤中最高價。根據統計，自台股於10月26日開放盤中零股交易至今，大約新增1.38萬零股族股東，目前獲利約10%的零股族股東，是否應該續抱台積電股票、空手者又該怎麼買呢？

台灣 一直在進步！台豬解封、通姦除罪、黑洞之眼、新住民發光……

「進步」的定義是什麼？ 《今周刊》為了理解台灣人對「進步」的直觀感受，委託波仕特（Pollster）線上市調網進行問卷調查。在這10年間，台灣人是否感受到社會在進步？其中有32％認為台灣確實正在進步，不過，也有26.1％認為台灣退步了，剩下41.9％認為，10年前和現在的狀況差不多。

美大選落幕、疫苗有解 線型黃金交叉助漲台股 後續操作應留意這些重點

近期全球股市聯袂大漲，台股也突破3個月的盤整區，持續創高，且從多個中長線技術指標來看，短期內並無反轉向下疑慮。建議回檔時選擇未來具成長性的科技股、偏多操作。

月薪30K到300K都適用！財經主播三年滾出一桶金 她大推這套理財法

「加薪太難，要有錢，不如好好地靠自己研究如何投資。」在新聞圈已有十年資歷的財經主播詹璇依，一開口，就先給了小資族一個中肯建議。但是，理財這件事「知易行難」，就算知道要做功課，面對複雜的理財工具及數字，卻往往不知從何開始，對此，詹璇依認為，「可以先從簡單的事情做起。」

川普恐下台 鴻海威州案怎麼辦？ 劉揚偉：「這件事生變」才會改變

美國下任總統極可能換成民主黨的拜登（Joe Biden）後，鴻海（2317）規模約2900億元台幣（100億美元）的威斯康辛州投資案，再度成為市場關注焦點，不僅今年一直是威州內部的關注話題，在上周鴻海法說會也是法人及媒體的提問重點。

網「住不進台北市也不會想去住萬華」 真有那麼糟？ 資深在地人曝實情！

「住不進台北市也不會想去住萬華」、「萬華根本就很多台北的低端仔聚集地」、「買萬華不如買三重，新北市萬華區」...有位網友於Dcard上發文，內文表示自己居住西門，台北市行政區域屬於萬華，他認為萬華交通便利方便，娛樂方便更不用說，房價也相對比較台北市來說「親民許多」；不料，底下留言區許多極端偏激的網友，顯示出不喜歡萬華，甚至極度討厭此區域。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

熱門新聞

三周賺10％！破萬名零股族買台積電樂翻 專家：「這樣買」提高勝率

這竹科大廠全年EPS達30元！通吃台積電訂單 文在寅更為新廠揭幕站台

從放牛班熬成補教女王 她砸千萬投資餐飲業年收海撈6億

印尼「零付費」政策將上路》不想多花7萬找移工 台灣應該借鏡韓國這樣做

台灣 一直在進步！台豬解封、通姦除罪、黑洞之眼、新住民發光……

美大選落幕、疫苗有解 線型黃金交叉助漲台股 後續操作應留意這些重點

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。