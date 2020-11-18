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台灣 一直在進步！台豬解封、通姦除罪、黑洞之眼、新住民發光……

聯合新聞網 / 今周刊
吳東岳
吳東岳

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「進步」的定義是什麼？ 《今周刊》為了理解台灣人對「進步」的直觀感受，委託波仕特（Pollster）線上市調網進行問卷調查。在這10年間，台灣人是否感受到社會在進步？其中有32％認為台灣確實正在進步，不過，也有26.1％認為台灣退步了，剩下41.9％認為，10年前和現在的狀況差不多。

不平凡、不平靜的2020年 3成認為台灣有進步，20歲到29歲占最多

按照年齡、世代做區分，年輕人相較中年人較肯定台灣整體是進步的。20歲到29歲有36.4％認為比起10年前進步，50歲到59歲只有3成認為進步，卻有33.9％認為台灣比過去退步。

社會有進有退，但整體來說，今年是國際能見度最高的一年，也是民眾對台灣進步很有感的一年。除了防疫成果外，2020年台灣還有許多「進步事件」，例如：官方、民間共同奮戰23年，終於讓世界動物衛生組織（OIE），正式把台灣從口蹄疫疫區除名；台灣新創業者Gogolook向世界輸出「防詐神器」，在疫情高峰期擋下1.4億通詐騙；在人類首張黑洞影像背後，台灣也扮演著關鍵角色。

台豬解封》1700億代價換來的重生之路 官民齊戰23 個年頭 終迎口蹄疫除名

2020年6月16日，世界動物衛生組織（OIE）正式把台灣從口蹄疫疫區除名。那天晚上，行政院農業委員會動植物防疫檢疫局局長杜文珍開心地幾乎睡不著覺。

2018年，防檢局前副局長施泰華因發生主動脈剝離逝世，當時非洲豬瘟正在中國擴散，這個從口蹄疫、H5N6禽流感，一路跟著台灣動植物防疫檢疫走過來的老將，在臨終前都還心心念念著防堵疫情。「拿到OIE認可口蹄疫除疫後，我特別找了時間，去施泰華靈前告訴他：『施副局長，您的心願我們完成了……』」杜文珍喃喃地說。

回到1997年3月，豬農劉錦河就像以往一樣，清晨六點多就到新竹的豬舍巡視。然而，一到那兒，他就知道壞事發生了。「我看到一隻小豬死掉……」不只小豬，豬媽媽蹄子也脫落在地，嫩骨外露，「我覺得不妙，趕緊上報。」官方派來了一個「姓陳什麼的博士。」想起那段往事，劉錦河語氣沉了下來，「一看，他就說這些豬患上了水疱病，要我馬上用鹼片消毒。」

他記不起那位博士叫什麼，接下來發生的事，卻讓他想忘也忘不了。

入夜後，豬舍內2000頭大小豬隻竟開始瘋狂尖叫、四處奔跑，「那種聲音，真要形容的話，就是『鬼哭神嚎』！牠們因為痛，蹄子掉了還起身跑，腿上的骨頭全都露了出來。」第二天，映入眼簾的是遍地血跡的豬舍，豬腳裸露著白森森的骨頭，上頭帶著血，「200多頭死掉了。」

3天內全台淪陷 近四百萬豬隻遭撲殺

差不多與此同時，剛加入家畜衛生試驗所的年輕助理研究員杜文珍，也歷經了相同的震撼。她從剛送到家畜所的初生仔豬身上，驗出了教科書上寫的世紀黑死病——口蹄疫。

口蹄疫非同小可，空氣傳播速度快，豬隻更因南來北往，讓全台豬場都葬進病厄之中。事情猝不及防，政府反應不夠快，當局一遲疑，狀況就更糟了。首例確診，豬繼續運，產業還沒警覺，兩、三天後台灣豬業幾乎全面淪陷。1997年3月20日，農委會終於宣布疫情爆發。

因為口蹄疫，1年內，國家整體經濟損失高達1700多億元，豬價更從每百公斤4000元腰斬，逼著5000多戶豬農倒閉。台灣本來是亞洲外銷豬肉大國，每年產值約500億元的豬肉外銷日本，這場「豬的大屠殺」，卻讓養豬王國一夕之間像亞馬遜河畔消失的偉大古文明那樣，蒸發殆盡。

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