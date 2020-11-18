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這竹科大廠全年EPS達30元！通吃台積電訂單 文在寅更為新廠揭幕站台

聯合新聞網 / 今周刊
環球晶圓董事長徐秀蘭。本報資料照片
環球晶圓董事長徐秀蘭。本報資料照片

【文．劉煥彥】

台積電（2330）執全球晶圓代工牛耳多年，久居第二名的南韓三星電子則喊出2030年要取代台積成業界霸主，但這兩大半導體巨擘有個共通處，就是矽晶圓供應商名單裡，都有台灣的環球晶圓（6488）。

若打開環球晶歷年財報，可發現2017年開始進入快速成長期，不僅營收躍升150%至400億元台幣以上，每股純益（EPS）首次達到兩位數，過去兩年更衝高到30元以上，甚至有外資喊出今年可望第三度年賺三個股本。

環球晶圓是全球第三大、台灣最大矽晶圓生產商，原本是母公司中美晶（5483）的半導體事業部，2011年分拆獨立，誕生至今不到十歲，已成為全球半導體供應鏈要角，這怎麼辦到的？

環球晶圓市佔全球第三大　蔡英文、南韓總統均親自造訪

今年9月，總統蔡英文率經濟部次長陳正祺、經濟部工業局局長呂正華等官員，拜訪位於新竹科學園區的中美晶與環球晶總公司，環球晶董事長暨中美晶總經理徐秀蘭在簡報時，提出對太陽能與半導體產業的建言，盼結合政府與產業力量，共同加速綠能發展與強化本地供應鏈。

2019年11月，環球晶100%持股南韓子公司MEMC Korea的新建12吋晶圓廠揭幕，並請到南韓總統文在寅親自出席。

徐秀蘭陪同文在寅參觀產線後，文在寅致詞時表示，南韓製造業仰賴半導體支撐，有了穩定供給的材料、零組件及設備，就能使南韓成為半導體製造強國，不被任何人動搖。

為何一家台灣矽晶圓供應商，能吸引東亞兩大半導體生產國元首的親自造訪？答案或許在董事長徐秀蘭今年8月的一場公開談話裡。

在台灣併購及私募股權協會的年度論壇中，她提到環球晶圓能逐步壯大，是因為過去12年公司持續做海外併購，加上近幾年全球科技業吹起「全球在地化」風潮，愈來愈多客戶希望供應商就近建立產線。

「韓國廠並非最有競爭力　但韓國客人希望我們去建廠」

徐秀蘭說：「為什麼選在韓國（蓋新廠）？環球晶圓在10個國家有16個工廠，都是100%擁有，這些工廠裡面韓國（新廠）絕對不是最有競爭力的。」

「可是，韓國客人希望我們在韓國建廠，韓國政府也提供很大支持，這樣的（訂單）都是預付款，確保未來八年（新廠）全部滿載。」

「所以我們賣的是talent（人才）、是專業知識，（公司）有一群團隊可以做12吋晶圓廠、可以營運，確保了未來的稼動率及成長。」

至於環球晶圓之所以成為三星電子晶圓事業的主要供應商，是因為過去多次海外併購策略的結果。

徐秀蘭說：「過去12年的四個大型併購案，都是cross-border（跨國），這些併購案的每個項目都帶來很多價值，有些帶來技術，有些帶來客戶。比方我們買下日本（CVS）時，變成Toshiba（東芝）、Hitachi（日立）最大供應商。」

「買下SunEdison（美國矽晶圓製造商）時，變成三星、英特爾的最大供應商；買丹麥的公司，帶來全球高鐵上核心晶片40%的市佔率。」

2018年中美晶入主台特化　兩年就獲頒台積電最佳供應商

值得注意的是，本業為太陽能光電的中美晶，在成功生出持股51%的小金雞環球晶圓後，過去十年開始發掘有潛在競爭力的國內隱形冠軍，希望以策略投資的方式，讓這些不為外界所知的中小企業，能夠站上國際舞台，打進一線大廠供應鏈。

這類投資的案例之一，就是中美晶2018年入股30%的特殊氣體供應商、台灣特品化學（台特化），如今已成為台積電重要氣體供應商。

徐秀蘭說明，半導體製程需要用到多種工業氣體，以往多是甲烷，10奈米以下製程要用矽乙烷，3奈米以下要用到矽丙烷，而這類特殊氣體國內長期仰賴進口。

台特化經營團隊來自台塑集團，本身就是化學領域專家，但在中美晶入主前，國際一線大廠若非沒聽過，就是不敢下大單，怕公司「什麼時候不在了」，因為特用化學品成本很大。

她說：「（入主後）技術上我們什麼幫不上忙，能做的就是公司管理、公司治理，讓大家知道在台灣彰化的鄉下有間很棒的公司，做的是最先進的氣體，都是10奈米以下會用到的氣體。」

「我們之所以才交（貨）台積電兩年，就被台積選為去年的最佳（氣體技術）供應商，最主要是因為台積電很疼惜本地產業，因為你有本土（供應商）才不會被圍堵。如果台灣本土供應鏈比較完整，台灣半導體受到（外國）箝制的機會就比較低。也因為這樣，（台特化）得到很多Tier-1大公司的很多照顧。」

台積電赴美設廠　台特化獲邀隨同建廠

如今隨著台積電準備赴美設廠，台特化也獲邀共同至亞利桑納州建立生產基地，意味中美晶透過環球晶及台特化等轉投資事業，已成為國內半導體產業打世界盃的重要力量。

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