三周賺10％！破萬名零股族買台積電樂翻 專家：「這樣買」提高勝率

【文．林韋伶】

護國神山台積電（2330）近日在ADR股價勁揚帶動下，股價今（17）日再創新高，早盤甚至一度衝破500元關卡，觸及506元的盤中最高價。根據統計，自台股於10月26日開放盤中零股交易至今，大約新增1.38萬零股族股東，目前獲利約10%的零股族股東，是否應該續抱台積電股票、空手者又該怎麼買呢？

根據TEJ統計資料，自台股開放盤中零股交易至今，持有台積電股票1張以下（1000股以下，俗稱零股）的投資人人數，大約從22.55萬提高到23.93萬人，增加達13788人，是整體股東人數增加量（1896人）的七倍。

若零股族在10月26日股價高點455元，買入台積電股票，以今天的收盤價485.5元來算，目前報酬率大約有7%；如果零股族較幸運，以當天的最低價450元買入，目前報酬率大約8%，而賣在今日盤中高點506元的投資人，則可能有逾10%獲利。

才投入市場三周就賺10%，加上台積電股價創歷史新高，許多零股族可能萌生獲利了結的念頭，甚至擔心，若不見好就收，獲利是否將成為紙上富貴？專家建議，在賣股前應先問問自己三個問題。

問題一：台積電基本面表現如何？

永豐期貨副總廖祿民分析，5G應用才剛要啟動，從蘋果、高通、NVIDIA、超微到聯發科都是台積電的客戶，訂單相當穩定，且高階產能真正大爆發的時間點可能落在明年，「在基本面沒有看到烏雲前，不需要妄動，短線操作台積電股票討不到便宜。」

國泰投信總經理張雍川也認為，5G將為人類工作、生活、娛樂等各面向帶來全方位的改變，可讓自駕車、遠距醫療、虛擬實境、智慧工廠等全新的物聯網世界成真，看好包括台積電在內的台灣5G國家隊概念股後市。

問題二：找得到更好標的嗎？有時間看盤操作嗎？

此外，另一個零股族若賣掉台積電股票，馬上必須面對的另一項挑戰就是：有其他更好的標的嗎？有時間看盤殺進殺出嗎？

台積電在業界具龍頭地位，廖祿民認為，投資人在換股前要先問自己：能找到另一檔像台積電一樣穩的股票嗎？他分析：「換股就要承擔機會成本，還有可能捉龜走鱉，若沒有更好的選擇，資金放在這邊相對穩當。」

尤其，許多零股族都是在盤中時間要忙著工作、沒有時間看盤的上班族，若沒有自信可用更敏銳的操作手法，來買賣波動較大的個股，還是從一而終比較好。

日盛投顧總經理鍾國忠也分析，零股族因為本金不大，儘管賺了10%，扣掉手續費可能也沒有多少錢，因此不建議換股，「除非遇到台股要走入空頭市場的情境，屆時台積電可能成為大家賣出的標的。」

問題三：誰最有機會搭上外資回補資金潮？

最後，今年以來外資在台股還是賣超6000多億元，廖祿民預估外資最終還是會回頭買台股，屆時首選一定是流動性佳又最安全的標的，而台積電就是其中之一。

小資族想上車，專家教「這樣買」提高勝率

若有仍空手的小資族想買台積電零股，一般來說都是以回到季線為較佳的進場點，但廖祿民認為，台積電股價不見得能等到回到季線，但其確有乖離偏大的問題，因此建議可先建立一點部位，但不要用掉全部的資金，等股價往下向季線靠攏時分批進場。

如果是藝高人膽大的零股族，鍾國忠建議，在高點時的確可以賣一點零股，但建議先賣10%~20%就好。如此一來，後續若台積電股價走跌就有閒錢可以再投入，若台積電股價一路上漲不回頭，手上也還有8~9成的部位沒賣。

此外，投資風格較保守的投資人，則可考慮買持有台積電股票佔比破7成的富邦科技ETF（0052），或是持有台積電達4成的元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、富邦摩台（0057）、富邦公司治理（00692）；而掛牌至今約4個月績效成長近20%、持有台積電約5%的元大未來關鍵科技ETF（00876），以及預估有3成持股放在台積電的國泰台灣5G+ ETF（00881）則為風險更分散又能搭上台積電成長列車的選擇。

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