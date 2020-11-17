月薪30K到300K都適用！財經主播三年滾出一桶金 她大推這套理財法

【文．黃健誠】

「加薪太難，要有錢，不如好好地靠自己研究如何投資。」在新聞圈已有十年資歷的財經主播詹璇依，一開口，就先給了小資族一個中肯建議。但是，理財這件事「知易行難」，就算知道要做功課，面對複雜的理財工具及數字，卻往往不知從何開始，對此，詹璇依認為，「可以先從簡單的事情做起。」

投資越簡單越好 月薪三萬到三十萬都適用的理財法是…？

她口中「簡單的事情」指的就是「定期定額購買基金」，詹璇依說，對於本金不多的小資族，定期定額猶如強迫儲蓄，除了把錢存下來以外，還能看見收益進帳，無論你是「月薪三萬或三十萬」，都適用這種理財法。

為何她如此推崇以基金為主的理財方式？詹璇依表示，當她還是剛出社會的小資族時，因為主跑財經新聞，自然而然會接觸到多種投資方式，無論股票、權證、期貨、選擇權，都有涉獵，但她受不了行情上上下下的波動，也常聽信「明牌」，但她最後發現，這些聽來的明牌從來沒有讓她賺錢，反而還賠錢。

詹璇依也提到，剛進入媒體業時，月薪僅28,000元，因主跑財經新聞的緣故，自然也常常「手癢」，對於投資躍躍欲試。後來，她決定拿出從學生時代以來，存下的錢買股票，卻因為聽信小道消息，買了據傳要去國外設廠的電子股，結果股價從最高點一路下跌，讓她賠掉20萬元。

「一賠就是整整7個月的月薪！」詹璇依說，投資失利虧了一大筆血汗錢，對於當時才剛出社會的自己，無疑是一場震撼教育，這也讓她開始痛定思痛，思考什麼是最適合自己的理財工具，最後發現，基金可小額投資、分散風險，又有專業經理人選股，對她而言，無疑是最好的理財法。

靠基金滾出一桶金 她透露買基金三原則

2017年以來，詹璇依在基金的年化報酬率高達25%，透過定期定額方式，存到了人生第一桶金。她說，自己買基金時有三個原則。首先，先看長年期（三年、五年以上）的績效高於同組排行90%以上；其次，該檔基金一定要是晨星基金評等5顆星；第三，年化報酬率大於15%就「停利不停扣」，將賺來的錢再投入基金市場，達成「基金養基金」的目標。

上述三個原則，聽起來並非難以實踐，但是，詹璇依說，最難的，始終是如何不「人云亦云」地堅定投資下去，並在市場大跌時忍住不賣，甚至進而加碼。像在今年3月的股災時，她發現聯博全球高收益債券基金及安聯收益成長基金的淨值創下十年新低，因此決定投入大筆基金做單筆申購。

「別人恐懼我貪婪。」詹璇依說，股神巴菲特的這句話，影響了她所做的投資決策，而在股災時大筆申購的兩檔基金，到現在都有20%左右的報酬率，也證明她當時的決定是對的。

今年3月發生股災時，詹璇依不但沒出場，反而還單筆申購兩檔淨值創10年新低的基金。（圖／詹璇依提供）

小資族該如何投資？財經主播給了這些建議

詹璇依用基金累積財富，從年化報酬率來看，確實表現不俗，現在每月定期定額投入基金市場的金額為36,000元，她也透露自己所購買的標的，其中共有三檔股票型、一檔平衡型及兩檔好享退基金。

詹璇依的基金資產配置。（圖／詹璇依提供）

對於以基金做為主要投資工具，詹璇依除了做相當多研究外，她也提到，任何投資都要有風險控管的觀念，因此除了股票型基金外，她也買了債券型及平衡型基金，做為資產配置的一環。

定期定額不只可用來買基金，也可用來存股，甚至投資美股。不過，詹璇依提醒，以美股為主要標的的基金，好處是不單押個股，但手續費是一大重點，若使用國內券商的複委託投資美股，最低手續費至少要美金20元，還要考慮到匯率波動下的匯差，對於一個月僅有幾千元到上萬元投資的小資族而言，一點也不划算。

近期盤中零股交易，讓小資族趨之若鶩，花少少的錢，就可以成為知名公司的股東，對此，詹璇依提醒，投資零股要注意其隱形成本，像是以13日台積電收盤價462元為例，若投資人僅購買一股，加上券商最低手續費20元，等於花了482元才持有一股台積電，換句話說，台積電要漲到482元才能打平買一股的成本，因此，若想存零股，也並非不可行，但至少要多買幾股才划算。

提到基金投資的好處，詹璇依歸納出4個重點，第一，現在各個網路基金平台都相當方便，可以自己決定定期定額要扣多少錢、扣款時間點，等於拿回投資的主導權，若某個時間點「手頭緊」也可以先暫時停扣。

第二，每檔基金都有專業的經理人替投資人選股，因此若想投資科技股，就可以買以科技股為主要投資標的的基金，想投資其他產業，也都可選擇相對應的基金，因此選擇投資基金，也能輕易找到跟自己「志同道合」的投資方向。

詹璇依目前定期定額投資的基金表現都相當亮眼，靠著精準眼光及勤作研究，讓她三年來的年化報酬率高達25%。（圖／詹璇依提供）

第三，各檔基金的投資標的都相當公開透明，不會把所有錢都重押一間公司，可達到分散投資、降低風險的功能；例如，她買了貝萊德世界科技基金，就間接成為蘋果、微軟、亞馬遜等科技公司的股東，不需要為了哪一檔科技股突然暴跌而擔心。

最後，想要投資股價很高的好公司，除了買零股以外，基金投資門檻低，最低只要3,000元就可以申購，若月薪高一點，想一檔基金每個月扣一、兩萬元投資也不是問題，這種可彈性調整的投資方法，又可以買到一籃子好股票，這就是為什麼她說，買基金是月薪三萬到三十萬都能駕馭的投資術。

詹璇依 小檔案

現職：

三立財經主播／財經科技主持人

經歷：

台灣微軟第六屆實習生

天下雜誌網路部編輯

非凡新聞電子產業記者、科技主播

科技趨勢觀察作家

學歷：

國立政治大學新聞研究所

延伸閱讀》

理財只靠存股就夠？人生三種階段如何配置財富，專家教戰「黃金比例」

從月光族變理財專家 四寶媽掌握「三大關鍵」 讓孩子們也有「理財腦」

「散戶會犯的錯，我全犯了…」曾慘賠五百萬的財經主播王志郁 給小資族「這兩個」理財建議

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】