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川普恐下台 鴻海威州案怎麼辦？ 劉揚偉：「這件事生變」才會改變

聯合新聞網 / 今周刊
美國威州媒體Milwaukee Journal Sentinel
美國威州媒體Milwaukee Journal Sentinel

【文．劉煥彥】

美國下任總統極可能換成民主黨的拜登（Joe Biden）後，鴻海（2317）規模約2900億元台幣（100億美元）的威斯康辛州投資案，再度成為市場關注焦點，不僅今年一直是威州內部的關注話題，在上周鴻海法說會也是法人及媒體的提問重點。

大家好奇的是，美國總統川普是這件投資案的重要推手，如今他極可能交出政權，威州及鴻海也已經換人當家，本案接下來怎麼走？

對此鴻海董事長劉揚偉強調，除非全球走向G2（美國與中國兩大陣營）的趨勢改變，威州投資案才會改變，「但現在看來（G2）大概不會改變」。

2018年6月，鴻海威州投資案舉行動土儀式，現場「星光閃耀」。身為本案重要推手的川普、時任美國國會眾議院議長萊恩（Paul Ryan）、時任威州州長華克（Scott Walker），以及時任鴻海董事長郭台銘全都出席。

時間轉到兩年五個月後的現在，這四位重要推手都先後離開舞台了。

川普在這次美國大選中極可能落敗下台、萊恩已退出政壇、華克在2018年底州長選舉敗給民主黨的艾佛斯（Tony Evers），郭台銘也已交棒給劉揚偉。

拜登極可能成新總統　威州案未來引起注目

鴻海威州投資案上路後雜音不斷，尤其是先前大力推動鴻海投資優惠案在威州州議會過關的華克，去年1月交棒給新州長艾佛斯後。

本月就有威州媒體報導，威斯康辛州經濟開發廳（WEDC）認為，2019年鴻海創造的工作數量，遠不如當初在投資協議明定的數字，因此無法依約給予鴻海稅務減免，而且後來投資案的進行方向與當初協議的不同，WEDC要求與鴻海重新議約。

拜登在這次美國大選掌握勝券後，更有國際媒體提到，鴻海投資案的投資條件是否會重新談判。

根據2017年11月鴻海與WEDC簽署的投資協議，鴻海將在威州建立亞洲以外的首座LCD面板廠，打造面積達1000英畝的智慧製造園區，做為在美國推動8K+5G生態系統的基礎，而未來生產的世界最先進大尺寸液晶面板，應用範圍從新世代電視、自駕車、航空器系統，到教育、娛樂、健康醫療、尖端製造都有。

劉揚偉：不管誰當總統　威州案持續進行

對於外界關切威州投資案的進度及質疑，劉揚偉上周四（12日）在法說會中表示，投資案是依照市場需求做規畫，鴻海看到全球科技產業鏈有形成美國與中國等兩大中心（G2）的趨勢，因此鴻海有必要在美國建立供應鏈，而產品一定要符合當地市場需求。

「不管美國哪個總統當選，我們都會依照計畫持續進行，除非G2狀況改變，但現在看到大概不會改變」。

他也提到，不論威斯康辛州是由共和黨或民主黨當家，「最重要的不是哪一黨執政，而是我們產品能不能賺錢，這是最主要的考量」。

鴻海威州投資案上路後　市場雜音不斷

在威州各家媒體對鴻海偏負面的報導中，曾任威州大城密爾瓦基大報Milwaukee Journal Sentinel超過20年資深財經記者，現任當地民間團體5 Lakes Institute執行總監的蓋拉格（Kathleen Gallagher）上周撰文指出，鴻海是個規模1780億美元的全球科技巨擘，有能力因應世局變化，持續生存壯大，這恰巧是威州製造業需要的。

蓋拉格指出，威斯康辛一直希望重振製造業，成功進入數位轉型，把威州企業連結到有如鴻海這樣的國際企業，而能夠幫助威州做到這點的大咖之一，可能就是鴻海。

蓋拉格也引述劉揚偉在今年股東會致股東報告書中的相關內容提到，鴻海組織改革是希望企業轉型，或許「我們可以為威斯康辛州找到方法，與鴻海一起轉型」。

至於投資人及威州看待這項投資案的態度是否轉變，恐怕只能留待時間證明。

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