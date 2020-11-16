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傳「習近平親自喊卡」螞蟻金服IPO！新興股市投資大咖：我學到這3件事

聯合新聞網 / 今周刊
螞蟻金服。（路透）
螞蟻金服。（路透）

【文．林韋伶】

號稱「全球史上最大規模IPO（公開發行上市）」的中國金融科技巨擘螞蟻金服（今年6月改名為螞蟻科技集團）上市案，在本月初無預警喊卡，當時就已傳出，螞蟻集團實際控制人馬雲遭約談，如今外媒再爆，螞蟻上市案之所以卡關，就是由中國國家主席習近平親自下令。

這樁有分析師預估市值上看5.6兆新台幣的上市案，連台灣的壽險大咖國泰人壽與富邦人壽都躍躍欲試，原已規劃要投入近30億台幣的資金參與IPO，卻在掛牌上市前夕生變。

根據外媒報導，消息人士透露，螞蟻金服之所以無法順利掛牌上市，其實是習近平「親自」下令攔阻，而促使習近平怒卡螞蟻上市案的起因，則是馬雲在第二屆外灘金融峰會上發表的演說內容。

馬雲在峰會上發表演說時提到：「中國不是金融系統性風險，中國金融基本上沒有風險，是缺乏系統的風險。」同時也說到：「做沒有風險的創新，就是扼殺創新，這世界上沒有沒風險的創新。很多時候，把風險控制為零才是最大的風險。」

馬雲一場演說惹怒習近平 螞蟻金服上市案喊卡

外媒報導，這些話傳到習近平耳裡，被解讀為公開批評中國的金融監管單位與銀行，加上習近平已經愈來愈無法容忍資本與影響力不斷壯大的大型民營企業，擔心這些企業將威脅自己的統治地位，並威脅中國當局追求穩定的局面，因此親自下令阻撓上市案。

螞蟻金服IPO卡關一事，震驚全球金融市場，富蘭克林坦伯頓新興市場股票投資長Manraj S. Sekhon13日在線上舉辦的「新興市場投資前景分享記者會」上分享，因為此上市案，他學到了三件事。

首先，他讚賞螞蟻金服是一家領先全球、極具創新力的金融科技平台公司，因此能吸引全球資金的關注，他認為現在的中國企業在許多領域，像是電商、機器人與大數據應用的創新力都非常驚人，當中國企業提升到另一個層次時，投資人應密切關注相關的投資機會。

螞蟻金服上市喊卡 新興股市投資大咖：特有的中國風險

此外，從這次的疫情中可以看到，許多新興國家，像是中國、南韓與台灣防疫表現都比成熟國家好，也讓經濟表現回溫較快速，預估在後疫情時代，新興市場國家企業，因數位力跑在全球前段班，可望在短時間內有長足的進步與蛻變。

前兩項Manraj S. Sekhon觀察到的重點，都是投資機會，但最後一個重點則是風險，他分析，中國的領導人仍控制著社會與經濟，且一切發展都掌控在中國當局的手中，而螞蟻金服提供的服務是破壞式創新，會讓中國當局覺得難以管理。Manraj S. Sekhon認為：「螞蟻金服上市案卡關一案提醒我們，這是投資中國的特有風險。」

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