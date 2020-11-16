快訊

搭聯合號進太空站一個座位27億 美國被俄國宰9年

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸企業曾放話「買下台積電」...如今陷財務困窘 老謝：大夢不到5年就醒了！

聯合新聞網 / 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片

【文．謝金河】

大夢不到5年就醒了！

這兩天外電報導紫光陷入財務困窘的局面，紫光背負1567億人民幣的有息債務，其中一年內到期的占52%，如果把總負債2187.46億人民幣，負債比率73.46%，而紫光股價從139.5元人民幣跌至22人民幣，市值只剩下458億人民幣，紫光的未來看起來不是很妙。

這讓我想到，2015年趙偉國來台的一段往事。趙偉國先批評台灣的半導體不對大陸開放是死路一條，他說大陸想送錢給台灣，台灣居然這麼恐慌？

接著他張開併購大網，一是先併矽品，日月光，那個時候力成，南茂幾乎要選邊站；接著他看上聯發科，他認為把展訊，銳迪科併在一起，立即可以超越高通！趙偉國愈說愈狂，最後說要買台積電！張忠謀還親自回他：怕你買不起。

趙偉國頻頻畫大餅，說大話，那個時候的郭董也忍不住批評他是炒股的投資者。2015年是台灣半導體產業最脆弱的一年，那個時候，Dram風聲鶴唳，倒閉事件頻傳，力晶半導體，爾必達，茂德都不支，台灣正興起整併潮，趙偉國此時兵臨城下，很多業者都給政府施加壓力，連蔡明介都差點信心動搖，媒體也質疑台積電一家公司要對抗整個行業，能撐多久。

趙偉國來台，今周刊有去專訪他，並深入做了報導，趙偉國也邀請我去中關村看他。這段歷歷在目的往事，只有短短5年，台灣挺住了，想想這5年台積電，聯發科進化了多少？紫光發豪語要買下台灣所有半導體廠，今安在？

延伸閱讀》

快年底了...紙本三倍券用完沒？ 10家「吃喝」店家優惠圖文懶人包！

網「住不進台北市也不會想去住萬華」...真有那麼糟？ 資深在地人曝實情！

「一整個月沒騎也要繳錢」Gogoro想換回油車 車主爆：右手催越兇...越換不到最新版電池

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

網「住不進台北市也不會想去住萬華」 真有那麼糟？ 資深在地人曝實情！

「住不進台北市也不會想去住萬華」、「萬華根本就很多台北的低端仔聚集地」、「買萬華不如買三重，新北市萬華區」...有位網友於Dcard上發文，內文表示自己居住西門，台北市行政區域屬於萬華，他認為萬華交通便利方便，娛樂方便更不用說，房價也相對比較台北市來說「親民許多」；不料，底下留言區許多極端偏激的網友，顯示出不喜歡萬華，甚至極度討厭此區域。

傳「習近平親自喊卡」螞蟻金服IPO！新興股市投資大咖：我學到這3件事

號稱「全球史上最大規模IPO（公開發行上市）」的中國金融科技巨擘螞蟻金服（今年6月改名為螞蟻科技集團）上市案，在本月初無預警喊卡，當時就已傳出，螞蟻集團實際控制人馬雲遭約談，如今外媒再爆，螞蟻上市案之所以卡關，就是由中國國家主席習近平親自下令。

陸企業曾放話「買下台積電」...如今陷財務困窘 老謝：大夢不到5年就醒了！

大夢不到5年就醒了！

美國大選結果底定！資金換股操作 一表掌握18檔「黑馬股」

拜登勝選，美、中對抗轉向多邊談判⋯⋯；加上分治的國會，使得加稅、科技股分拆的威脅降低，台股指數可望走出盤局，朝多頭格局邁進。」對於美國總統、國會大選後的台股後市，統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清，不約而同下了這樣的註解。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

拜登接手後準備這樣幹！凡事求穩的他 將牽動何種台美關係？

「我競選總統，是要找回美國的靈魂，重建國家的骨幹，也就是中產階層；要讓美國在全球再次受到尊重，並且在國內團結。」美東時間11月7日晚間，美國總統當選人拜登（Joe Biden）在故鄉德拉瓦州發表勝選感言，嗓音中氣十足。

10天票房衝2.7億！《鬼滅之刃》為何能比《七龍珠》《海賊王》還紅？

1套發行不到5年、已完結的少年漫畫，卻橫掃日、台兩地，無休止地打鬼的故事，為何會讓台日成千上萬的少男少女陷入瘋狂？

電鑽、油漆賣到股價破百元！這家公司如何從中盤商躍升五金通路王

全台第一家開架式五金業者振宇五金，從不被看好，成長到坐擁56家門市的通路王。面對寶家、特力屋社區店等新進對手，它又有何應戰策略？

5G熱潮、防疫題材加持 該如何參與IPO行情？市場聚焦16檔「新秀股」

興櫃是台股的二軍，好壞公司表現差異極大，充滿了機會與風險。拜資金熱之賜，今年興櫃行情佳，年底又有傳統大戲IPO行情，投資人該如何布局？

聲稱有90％有效性 輝瑞疫苗成功了？股市還會續漲？先觀察這3個重點

美商輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT）合作研發的新冠疫苗，9日宣布試驗結果有效性超過90%，消息令人振奮，造成歐美股市大漲，今天的亞股及台股也激烈反應，包括航空旅遊相關概念股均大漲回應，但受益於疫情的各種生技防疫概念股，還有在家上班上課及宅經濟等科技及相關受益股皆大幅重挫。

熱門新聞

陸企業曾放話「買下台積電」...如今陷財務困窘 老謝：大夢不到5年就醒了！

傳「習近平親自喊卡」螞蟻金服IPO！新興股市投資大咖：我學到這3件事

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。