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陸企業曾放話「買下台積電」...如今陷財務困窘 老謝：大夢不到5年就醒了！
【文．謝金河】
大夢不到5年就醒了！
這兩天外電報導紫光陷入財務困窘的局面，紫光背負1567億人民幣的有息債務，其中一年內到期的占52%，如果把總負債2187.46億人民幣，負債比率73.46%，而紫光股價從139.5元人民幣跌至22人民幣，市值只剩下458億人民幣，紫光的未來看起來不是很妙。
這讓我想到，2015年趙偉國來台的一段往事。趙偉國先批評台灣的半導體不對大陸開放是死路一條，他說大陸想送錢給台灣，台灣居然這麼恐慌？
接著他張開併購大網，一是先併矽品，日月光，那個時候力成，南茂幾乎要選邊站；接著他看上聯發科，他認為把展訊，銳迪科併在一起，立即可以超越高通！趙偉國愈說愈狂，最後說要買台積電！張忠謀還親自回他：怕你買不起。
趙偉國頻頻畫大餅，說大話，那個時候的郭董也忍不住批評他是炒股的投資者。2015年是台灣半導體產業最脆弱的一年，那個時候，Dram風聲鶴唳，倒閉事件頻傳，力晶半導體，爾必達，茂德都不支，台灣正興起整併潮，趙偉國此時兵臨城下，很多業者都給政府施加壓力，連蔡明介都差點信心動搖，媒體也質疑台積電一家公司要對抗整個行業，能撐多久。
趙偉國來台，今周刊有去專訪他，並深入做了報導，趙偉國也邀請我去中關村看他。這段歷歷在目的往事，只有短短5年，台灣挺住了，想想這5年台積電，聯發科進化了多少？紫光發豪語要買下台灣所有半導體廠，今安在？
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