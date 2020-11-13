網「住不進台北市也不會想去住萬華」 真有那麼糟？ 資深在地人曝實情！

【撰文 張家麒】

「住不進台北市也不會想去住萬華」、「萬華根本就很多台北的低端仔聚集地」、「買萬華不如買三重，新北市萬華區」...有位網友於Dcard上發文，內文表示自己居住西門，台北市行政區域屬於萬華，他認為萬華交通便利方便，娛樂方便更不用說，房價也相對比較台北市來說「親民許多」；不料，底下留言區許多極端偏激的網友，顯示出不喜歡萬華，甚至極度討厭此區域。

到底萬華區真有那些網友的偏激言論，所說的那麼糟糕嗎？

一個居住將近60年的資深在地萬華人告訴《今周刊》，以西門町商區位置，他認為屬於鬧區，晚上寧靜的時間也會相較一般住宅區來的晚，還有龍山寺捷運站周圍的環境髒亂、遊民、流鶯...等問題，他也認為不是很理想、很宜居。

「不適合居住，不代表那區域就沒有任何優點」他舉例去西門町看電影就非常方便，影城眾多，即便錯過一場電影時刻，馬上換一間都不是問題，「出門看電影都不太需要看時刻表，輕鬆吃個正餐後在『不疾不徐』的選擇自己想看的電影就好。」

而他也提到龍山寺的周圍商圈有很多美食，「華西街就是有許多平價銅板美食，更有多家名店甚至還有米其林的「星級」認證；而龍山寺更是百年古蹟，這總不會是壞事了吧！」

他更認為不該「一竿子打翻」就這樣認定這區域完全不宜居，他說明「南萬華」這區塊非常適合居住，交通便利，離市中心（台北火車站）又近；萬華人點出，中華路二段、水源路、萬大路、西藏路，所包圍起來的區域，非常適合居住，他認為不會有治安不好的問題，更不會有遊民、流鶯…等。

（圖：讀者提供）

「水源路旁有『青年公園』超大運動跑步很方便，萬大路底有『果菜市場』，西藏路未來將有『捷運站出口』，中華路二段有早市還有很知名的『南機場夜市』，西藏路後面也有『黃昏市場』，生活機能超級強大，交通便利性鄰近台北活車站、萬華火車站，又有新北市進入台北市的『門戶』之稱。」

1977年9月完工的青年公園（地址：萬華231號青年公園）佔地有24.44公頃，當年是台北市內面積最大的公園；一直到1994年3月29日佔地25.93公頃的大安森林公園（大安7號森林公園）正式開放後，北市最大公園的頭銜便讓給了大安森林公園，退居北市第二大公園。

▲廣大的青年公園（圖：Flickr）

而所謂新北市進入台北市的「門戶」，全區高達六座橋樑與新北市銜接，有兩座橋梁區界於萬華區，再加上去總數共有八座連結橋：

資深在地萬華人最後有感說道，「台灣每個區域都有其文化和特色，要特定去戰地區一定好或不好，其實很無聊的；大家都身在台灣，是要去發掘它的美好有特色的地方，而不是用偏激的看法去汙化一個區域。」

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