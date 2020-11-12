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美國大選結果底定！資金換股操作 一表掌握18檔「黑馬股」

聯合新聞網 / 今周刊
拜登。 美聯社
拜登。 美聯社

【文．唐祖貽】

拜登勝選，美、中對抗轉向多邊談判⋯⋯；加上分治的國會，使得加稅、科技股分拆的威脅降低，台股指數可望走出盤局，朝多頭格局邁進。」對於美國總統、國會大選後的台股後市，統一投顧董事長黎方國與台新投顧副總經理黃文清，不約而同下了這樣的註解。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏也分析，即使短期內選舉結果仍可能有爭議，但在參、眾議院屬兩陣營分治的情況下，市場已不再擔心極端政策如加稅、中美貿易戰擴大等，有助於市場行情由觀望轉趨多頭操作。

風險：中國去美化概念股恐修正　機會：台積電大聯盟、綠能長線看好

永誠投顧投資總監陳威良則認為，拜登實際執政後的中美關係路線雖仍待觀察確認，但預料短期內不至於有太明顯變化，尤其G2兩國的科技角力、智財權制裁等不太可能放鬆。換言之，台股的「中國去美化」題材應能延續。

趨勢成長股達人艾致富分析，不只美國可能持續壓制中國，中國本身也已意識到關鍵產業過度依靠歐美、處處受箝制的危機，因此「去美化」引發的轉單效益可望持續。但他建議投資人必須特別觀察，若拜登在打壓中國的力度上較川普政府「圓融」，造成轉單效應急迫性趨緩，那麼，即使趨勢不變，仍可能造成市場資金挪移。

談完風險，接下來就看到機會。多數達人目前從三方面下手，一是拜登強力表態支持的綠能相關產業；另外，則是著眼於川普下台之後的「全球貿易活動恢復」動能；至於第三個層面，是從「美中科技戰趨緩」的可能性下手。

在綠能產業方面，陳威良直言，拜登當選後的受惠股，大致上主要聚焦在太陽能、風電、儲能等再生能源股。此族群除了拜登力推之外，還受惠於中國十四五規畫，以及台灣2025年要達到再生能源發電占比20％的目標等國家級政策，主要看好個股包括元晶、安集、世紀鋼、華城等。

艾致富除了看好替代性能源的相關個股如碩禾外，拜登選前支持打造電動車基礎設施，加速電動車普及，將有利特斯拉，相關供應鏈包括同致、麗清也可持續留意。

「其實，無論誰當美國總統，都無法改變產業趨勢的成形。」產業隊長張捷如此表示。他所謂「無法改變的產業趨勢」，其中之一就是新能源，包括ESG（環境、社會及公司治理）浪潮愈滾愈強、全球再生能源倡議組織「RE100」愈搞愈大，都是無法抵擋的推動力量，也對相關供應鏈有愈趨嚴格的要求，因此，他持續看好包括上緯投控、中興電等個股，並預估中興電若明年EPS（每股稅後盈餘）順利達到市場預估的4元水準，未來股價可望挑戰80元。

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