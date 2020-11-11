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10天票房衝2.7億！《鬼滅之刃》為何能比《七龍珠》《海賊王》還紅？

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 / 王炘珏】

1套發行不到5年、已完結的少年漫畫，卻橫掃日、台兩地，無休止地打鬼的故事，為何會讓台日成千上萬的少男少女陷入瘋狂？

「加油！心是人的原動力，心的強大是沒有邊際的。」

全家慘死在鬼的魔爪下，主角炭治郎帶著唯一生還卻變成鬼的妹妹彌豆子，一面找尋讓妹妹變回人類的方法，一面轟轟烈烈地與鬼戰鬥，這個描寫人類脆弱下凸顯精神力之強大、具有民間故事色彩的少年漫畫《鬼滅之刃》，所創下的紀錄，幾乎可以用「超現實」來形容。

漫畫《鬼滅之刃》（下稱《鬼滅》）發行不到5年，累積銷售量就已突破1億冊，刷新日本漫畫史上最快突破1億冊的紀錄，超越《海賊王》、《七龍珠》。更驚人的是，目前《鬼滅》漫畫出到第22集，橫掃日本10月漫畫銷售排行，曾創下包辦第1到第22名的紀錄。

而10月底在日本上映的《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》，上映10天票房就破百億日圓，打破2001年由宮崎駿作品《神隱少女》所創下的紀錄。目前累積觀看人次已超越1500萬人，票房收入更突破200億日圓，進入日本前5大票房紀錄。

10月30日，《鬼滅》電影版在台灣上映，3天創下破億元新台幣票房，至11月8日累積票房來到2.7億元新台幣，已超越《你的名字》，成為台灣最賣座日片。不僅如此，漫畫在台發行1年內，就把稱霸11年的《海賊王》從冠軍寶座擠了下來，銷售量更占2019年上半年度漫畫總銷售量的6成。就連動畫版在台灣的電視台播出，平均收視率都達到1％以上。

動畫免費看策略　反回頭刺激漫畫大賣

然而，《鬼滅》並不是一推出就獲得熱烈回響。

2016年開始在《週刊少年Jump》上連載，3年累積銷售約350萬冊，雖然也算受歡迎，但並沒有太大的影響力，直到2019年4月動畫版推出，《鬼滅》在網路上的搜尋次數開始爆炸式激增，1年內激增100倍，更因此回頭帶動漫畫銷量，增加近29倍，暴紅之迅猛，讓業界瞠目結舌。

日本東京工藝大學漫畫學科教授伊藤剛認為，作品在動漫化後，更加帶動原作漫畫大賣，除了作品本身的魅力之外，網路播放平台的普及是一大關鍵。過去，動畫播映主要是以電視為主，若是沒有從第1集開始看，很難中途加入；然而，《鬼滅》的動畫是由電視與亞馬遜Prime、Netflix等串流平台同時推出，經過口耳相傳，一口氣打開知名度。

話題的出現引來主流媒體的注意，跟著加入關注的行列，也隨之繼續推波助瀾《鬼滅》的熱度。

《鬼滅》漫畫打下基本盤，但直到動畫上映，才有如在熱鍋上提油加熱，高速爆炒開來，這樣以免費的動畫引導漫畫銷售的模式，被認為可能在未來成為主流。

謎樣作者細膩刻畫角色　以親情主題通殺各年齡層

基本上，少年漫畫的主要觀看族群，顧名思義就是青少年。然而，《鬼滅》會大紅，和內容的普及性也有關。根據調查，《鬼滅》的主要觀看族群年齡層非常廣，除了青少年之外，可愛的角色設計、拯救妹妹的親情主軸，也順利打進兒童及女性市場。

「這是個中小學生也看得懂、又具有藝術性質的好作品。」陪伴《鬼滅》走過草創時期的初代編輯片山達彥曾在受訪時表示，作者吾峠呼世晴的台詞設計易懂，渲染力極強，在角色的刻畫上非常深刻，這也是《鬼滅》最大的魅力所在。

事實上，《鬼滅》時常出現戰鬥的場景，畫風更是寫實到近乎血腥，有許多人質疑，是否會對兒童造成不良影響。

「畫風雖然很寫實，但整部作品著重的是主角炭治郎的善良。」伊藤剛表示，觀看者只會記得主角有多善良，在經歷遍體鱗傷的激戰後，最後還能握起鬼的手，對鬼產生憐憫之情。

確實，劇中沒有徹底的壞人，作者花了很多心力，去描寫鬼的心境及身不由己的悲哀，故事才會如此吸引人。

《鬼滅》暴紅，作者吾峠呼世晴當然也備受關注。日媒就估計，包括版稅及IP（智財權）授權等，可望為作者帶來20億日圓以上的收入。然而，作者的真實身分從未正式公開，連性別都不知道。

日本《週刊文春》曾報導，有關係人透露作者為年約30歲的女性，在漫畫連載結束後就回老家福岡，並沒有在東京生活，對漫畫有著極大的熱情，時常沒日沒夜地趕稿，繪製速度非常快。這位神祕作者，作風也非常果斷，《鬼滅》獲得極大成功，她卻毅然表示，故事完結，她不會繼續畫下去。

效應更甚《妖怪手錶》　鬼滅零食、列車、T恤出籠

《鬼滅》的現象級人氣，不僅轟動影視界，也成為刺激20年日本慘澹經濟的強心針。不管是什麼商品，只要掛上《鬼滅之刃》四個字，就會賣到缺貨。

出版社集英社是最直接的受惠者，最新年度財報顯示，2019年6月至2020年5月底，營收1529億日圓，較上一年度成長14.7％，淨利209億日圓，是上一年度的2倍以上，對逐漸凋零的出版業來說，無疑是奇蹟式的成長。

而最近推出的電影版，更成為受疫情影響、陷入危機的電影業的救世主。

電影發行商東寶在《鬼滅》電影版推出前，原本營收只剩去年的5成，淨利更大幅下降83％；但電影上映後，不僅讓東寶的股價創今年新高，回歸疫情前水準，東寶還宣布修正年度淨利預估，從50億日圓提高至90億日圓。

其他企業當然不會放過這個好機會，搶著推出與《鬼滅》IP合作的聯名商品。日本三大便利商店之一羅森，就推出與《鬼滅》主要角色聯名的零食及飯糰；九州旅客鐵道也推出《鬼滅》的主題列車。

受到疫情的外出自肅令影響，今年虧損慘重的連鎖外食餐飲也靠著《鬼滅》翻身，日本迴轉壽司龍頭藏壽司祭出吃壽司送《鬼滅》周邊商品的宣傳策略，活動一出，當月營收就較去年同期成長超過100％，店內到處可見祖孫三代全員出動的畫面，希望以消費換贈品。《鬼滅》帶來的種種商機，已經打敗疫情時代必需品口罩，以及因為宅經濟刺激全球熱賣的電玩《集合啦！動物森友會》，而榮登《日經Trendy》頒布的「2020年話題商品」第一的寶座。

過去，Made in Japan的成功IP不勝枚舉，從凱蒂貓到寶可夢，靠著IP創造驚人的經濟效應。近年人氣動畫《妖怪手錶》曾締造超過兩千億日圓的經濟效應，日媒更預測，這次的「鬼滅效應」會超越《妖怪手錶》。

《鬼滅》聯名商品當然也在台灣大發威，飲料連鎖店一芳就推出《鬼滅》聯名飲料杯，《鬼滅》動畫、電影代理商木棉花國際行銷部副理李云曦也表示，除了周邊商品外，木棉花還與通路商家樂福合作，在賣場內擺放商品，因為太受歡迎了，貨架時常空空如也。

此外，價位較高、與主角同款的外套，同樣賣到斷貨。優衣庫海外行銷暨宣傳戰略部經理鄧琬蓉透露，UT印花T恤系列在今年推出的兩波聯名商品，推出第一周就賣到斷貨，其中童裝賣得比成人款更好。最近UT還搭配電影熱潮，推出聯名托特包，活動期間持電影票根還可以折價。

「我們早在一年前就開始規畫。」她解釋，UT對聯名IP的選擇，並不單純以暢銷做考量，而是看IP對文化及流行的影響力。此外，關於IP授權，尤其是日本IP，都需要經過嚴格的審核，一來一往少說也要一年的時間。

《鬼滅》的魅力還在發酵，漫畫連載雖然完結了，但單集漫畫、動畫都還沒完結，未來還可以推出系列電影。此外，利用《鬼滅》IP改編的手機遊戲即將推出，2021年還有遊戲會在PS 5平台推出，鬼滅效應，看來還會持續延燒好一陣子。

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