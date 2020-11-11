拜登接手後準備這樣幹！凡事求穩的他 將牽動何種台美關係？

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「我競選總統，是要找回美國的靈魂，重建國家的骨幹，也就是中產階層；要讓美國在全球再次受到尊重，並且在國內團結。」美東時間11月7日晚間，美國總統當選人拜登（Joe Biden）在故鄉德拉瓦州發表勝選感言，嗓音中氣十足。

但當演說結束，拜登走向台前對支持者致意的腳步卻顯得遲緩，彷彿剛才那段15分鐘的慷慨激昂發言，以及歷時超過1年的激烈選戰，已耗去這位銀髮長者的大半力氣。

無論疲憊與否，在拜登眼前，仍有條布滿荊棘的艱困道路，其中最顯而易見的難關，就是再度失控的新冠肺炎疫情。因此他在勝選之夜宣布，將指定科學家與專家擔任政權交替階段顧問，將控制疫情計畫轉為行動藍圖，確保明年1月20日就職當天，立刻實施。

對內〉抗疫、振興是優先事項 對外〉民主黨已意識到中國挑戰

在美中關係空前惡劣、美台關係空前友好、兩岸關係空前緊張的時間點，拜登即將捲袖上場；他的對中、對台、外交政策究竟怎麼走？台灣因為川普撩動美中對抗而獲得的「美國紅利」是否即將生變？這些問題，成了許多台灣人的最大擔心。

「美國兩黨關心的議題原本就不太一樣，民主黨比較重視內政，常批評共和黨寧可在軍事上花大錢，卻不願意投資一般人需要的教育、基礎建設、醫療保健。」共和黨前海外黨部亞太區主任委員方恩格（Ross Feingold）分析，民主黨籍的拜登將控制疫情、振興經濟視為優先選項，一點也不讓人意外，「但如果因為這樣就說民主黨一定對中國軟弱，太簡化了！」

「美國政府對中國的政策一向具有延續性，美國國會也展現協助台灣回應北京的共識，台灣人不必因為選舉結果過度憂心。」美國在台協會（AIT）前副處長、現為華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）顧問王曉岷（Robert Wang）也持同樣觀點。

這位曾與拜登多次當面互動的退休外交官認為，無論民主黨的政策制定者，或拜登本人，都充分意識到中國帶來的重大挑戰，「他們已經看見問題，唯一可能的差別，只有處理問題的方式。」王曉岷這麼說，似乎隱約將拜登的對中政策拆解為戰略、戰術兩個層次。

拜登當然意識到中國造成的威脅，否則他大概不會在今年2月的民主黨初選辯論現場，一改過去自豪與中國國家主席習近平熟識友好的態度，痛批對方是「惡棍」、「骨子裡沒有任何民主素養」。

今年9月17日，在美國有線電視新聞網（CNN）主辦的與選民對話活動上，拜登被主持人問到「是否將中國視為對手（opponent）？」他的回答是：「我把中國當做重要的競爭者（serious competitor）。這也是為什麼我們必須加強在亞洲的關係與聯盟。」

拜登這段話，呼應了王曉岷提出的兩層次分析：在戰略面，他確實認為中國是需要處理的「問題」，而他對問題的回應之道（戰術）是「加強在亞洲的關係與聯盟」。

「歐巴馬時代，你不可能想像美國總統罵習近平是『惡棍』，這代表美國容忍中國、等待它慢慢改變的日子已經過去。」賓州大學當代中國研究中心主任戴傑（Jacque deLisle）也斬釘截鐵地說，「現在的中國，就是美國利益的嚴重威脅，這一點不會改變。」

經貿政策〉回歸正統 估將善用關稅槓桿 可能影響〉讓中國有機會喘息再起

「拜登和川普不一樣的地方是，他會更有興趣合作，試著在經濟領域上找到談判的方法。我們將看到一群有豐富經驗的人，執行一系列更正統、更具可預測性的政策。」戴傑說。

今年1月，拜登以「為何美國必須再次領導」為題，投書《外交事務》雜誌（Foreign Affairs）。他在文中指出，「美國確實須對中國強硬。如果讓中國為所欲為，它將繼續搶奪美國和美國企業的技術與智慧財產，還將靠補貼為國有企業創造不公平優勢，有助於支配未來的技術和產業。」

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