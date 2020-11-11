聲稱有90％有效性 輝瑞疫苗成功了？股市還會續漲？先觀察這3個重點

【文．林宏文】

美商輝瑞（Pfizer）和德國生技公司BioNTech（簡稱BNT）合作研發的新冠疫苗，9日宣布試驗結果有效性超過90%，消息令人振奮，造成歐美股市大漲，今天的亞股及台股也激烈反應，包括航空旅遊相關概念股均大漲回應，但受益於疫情的各種生技防疫概念股，還有在家上班上課及宅經濟等科技及相關受益股皆大幅重挫。

不過，股市反應雖然如此激烈，但是否目前因新冠肺炎導致的經濟封鎖就可因此解除？會不會從此形成全球經濟成長與股市投資的一個重大轉折點？我認為還是要再仔細確認，以下可以就三個重點來探討。

是否真的有90%有效性 仍待長期觀察

首先，輝瑞與BioNTech新冠疫苗是否真的有90%有效性？目前兩家公司研發的新冠疫苗BNT162b2，一個人總共需施打兩劑，接種第一劑後第21天接種第二劑，在接種第二劑後第7天檢查受試者是否確診。截至11月8日，該試驗已收案43,538人（先前未感染過新冠病毒），其中38,955人已接種第二劑疫苗。

在兩家公司這次公布的第一次期中分析中，包括疫苗實驗組與安慰劑對照組，新冠病毒總確診人數只有94人，僅佔總收案人數的0.2%，不過，根據元大投顧研究報告，這個數字低於全球新冠病毒確診比率的0.6%，以及美國新冠病毒確診比率的3%，除了無法反映真實感染比例，也顯示無論是實驗組或對照組的確診比例可能都很低，無法有統計上的差異。

此外，元大投顧也指出，此次實驗受試者為從未感染過新冠病毒之健康人，但接下來還需測試該疫苗對於曾經感染過新冠病毒的人的保護力，以及降低新冠肺炎患者衍生重症的比例。因此，目前觀察輝瑞與BioNTech新冠疫苗的結論是，這支疫苗是否真的有宣稱的90%有效性，需要在有效性甚至安全性上，都接受更長期的測試才能確認。

疫苗安全性 所有公衛機關焦點

的確，除了疫苗的有效性很重要外，其實疫苗的安全性有沒有問題，才是所有公衛主管機關最關心的重點。此次全球投入疫苗開發，由於都是緊急開發，未經傳統較長時間的試驗就需要廣泛使用，因此接種者出現本可在臨床試驗中發現的副作用風險就會更大，今年九月牛津大學與阿斯利康聯合研發的疫苗在英國出現一例無法解釋的病患，正突顯趕製疫苗需要面對的安全風險。

其次，未來疫苗的生產及運送是否還有其他障礙？民眾何時可以普遍打到這支疫苗?這也是疫苗能否發揮作用的重要參考資訊。

根據兩家公司公布的量產資料，若一切順利，最快今年底以前可以問市，不過初期供應量會很有限，預計今年底前生產5000萬劑，到2021年底生產13億劑。以一個人需要打兩劑來算，年底前只能供2,500萬人施打，至於明年年底僅能供應6.5億人施打，無法滿足全球對疫苗的需求。

此外，這支疫苗屬於mRNA疫苗，必須在攝氏零下70度保存，不只世界各國航空公司設備有限，大部分的運輸通路及醫療院所也沒有符合的冷鏈設備。因此，未來可能連美國最先進的醫療機構都難以輕易克服，至於未來若要擴大供應至偏遠地區及全球較落後地區，恐怕也會發生無法公平分配的問題。

在疫苗供應量及運送條件等限制下，全世界有七十億以上的人口，要讓普羅大眾都能打到疫苗，很可能要到後年才有機會，在全世界已是地球村的情況下，實在很難就此恢復過去的社交距離及國際交流，在可預見的兩、三年內，社交距離和配戴口罩等防疫措施恐怕仍需要保持下去。

全球防疫破口國 美國抗疫是否順利

最後，全球幾個防疫破口國家，尤其是正值總統交接換人的美國更是關鍵，以目前全美超過千萬人染疫，成為全球感染人口最多的國家，未來美國在抗疫動作上是否順利？也是觀察重點之一。

先不看美國總統選舉目前陷入的爭議，如今美國總統當選人拜登已開始準備政權交接與組閣作業，並且兌現「抗疫優先」的競選承諾，除將成立一個由13名醫生和公共衛生專家組成的新小組以對抗新冠肺炎疫情，也承諾投資逾250億美元生產疫苗，並且免費讓所有美國民眾接種。

不過，拜登的防疫工作小組，將面臨艱鉅任務，除要弄清楚如何執行拜登提出的政策，要免費提供疫苗給所有美國民眾，也必需確定疫苗安全性及有效性，以及分發時產生的供應鏈問題，更要面對現任總統川普完全不同的防疫政策，並且在國會分裂情況下，還要努力恢復兩黨合作的精神，未來面對的挑戰仍相當大。

全球新冠肺炎如今又陷入二度擴散風險，對於疫苗需求當然會相當殷切，這是目前股市對於輝瑞與BNT疫苗出現激烈調整反應的主因，不過，除了防範作用的疫苗外，恐怕治療藥物的開發速度及成效更為關鍵，至目前為止，全球關於新冠肺炎的藥物開發成績還不明顯，要對經濟成長及股市投資出現明顯的刺激作用，可能還需要再等等了。

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