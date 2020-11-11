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疫苗明年問世露曙光 科技股在跌什麼？一表看懂問題出在哪

聯合新聞網 / 今周刊
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

【文．林韋伶】

11日晚傳出新冠肺炎疫苗問世露出曙光，激勵全球股市強彈，但在昨天才開心慶祝刷新歷史高點紀錄的台股，今天卻因為台積電（2330）、聯發科（2454）等科技產業權值股走跌而以小跌作收，究竟問題出在哪？

新冠肺炎疫苗有機會在明年第一季上市、第二季配送到各施打單位的消息，很快就反應到全球股市上，可望因實體經濟活動復原而受惠的股票，像是航運、觀光股等都上演慶祝行情。

反而是過去在疫情限制下，衍生出來的「概念股」，像是遠距會議、網路、電商等類股出現較大幅修正，瑞銀亞太區基礎原物料暨台灣區研究主管甘清仁分析：「在疫苗可望推出的消息發布後初期，相關概念股因股票估值改變而有較大波動。」

另一方面來看，不管是NASDAQ 100指數或台灣電子指數，在2014年9月19日至今年10月底的區間，都跑贏S&P 500指數，若將美國科技股再聚焦到以臉書、亞馬遜、NETFLIX、谷歌…等個股領軍的FANG+（尖牙股）指數來看，總報酬率更為S&P 500指數總報酬率的7倍左右，已經漲多的科技股似乎找到休息的好理由。

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰認為，倘若有效疫苗上市，尖牙股初期可能因股市風格切換、類股輪動而增加波動，但回歸常態，在景氣趨穩下，科技成長股將再度成為資金關注標的。

瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾則分享過去幾個月來，瑞銀亞太地區策略分析師的研究表示：「只要有疫苗新聞出來，以電子業來說反應是中立的，可能回歸基本面看比較妥當。」

而若回歸基本面來看，對今年已受疫情帶動過一波需求的個人電腦產業來說，瑞銀對其後續動能持較保守態度，但瑞銀亞太區半導體分析師林莉鈞看好此波被壓抑的車用、工業用電子，以及手機、消費類應用，在整體經濟環境復甦之下，後續表現值得期待。

此外，這波疫情逼得個人與企業都快速往數位化發展，讓許多人都有一種「已經回不去了！」的感嘆，野村投信海外投資部副總經理呂丹嵐分析：「現在的企業沒有人在討論怎麼回去過往的運作，很多事情因為疫情的關係回不去，只能往前看。」

當大家一起往前看的結果，就是加速新形態的經濟模式，從電商、去中心化、遠距通訊到分散式生產與辦公，都已是長期趨勢，也反應在企業的財報表現上，袁永騰指出，美國大型科技股第三季財報多優於預期，且長期獲利仍有雙位數成長並領先大盤。

至於科技股會不會有步上2000年科技泡沫後塵可能性？呂丹嵐指出，目前全球市值最大的前五名科技股股票，跟2000年市值前五大的科技股相比，股票評價大約只有一半，且以投資與獲利的角度來看，現在的科技龍頭投資更有效率，也成功地打造了護城河以增強競爭力，投資人不需過度擔憂泡沫化的問題。

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