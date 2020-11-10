從iPhone 12觀察「蘋概股」投資方向？看懂蘋果對台供應鏈「2大好壞」

【文．今周刊編輯團隊】

今年蘋果一次發表四款支援5G的iPhone 12手機，細究零組件供應鏈變動幅度雖不大，卻發生頗為微妙的變化。這種微妙的變化所產生的效應，至少將牽動到2021年一整年的「蘋概股」投資方向，乃至於台灣高科技產業明年整體氣運，值得好好梳理一番。

好球一〉台半導體角色吃重 代工、封裝、組裝，各有任務

i12最大的亮點之一，就是四款手機全部支援第五代行動通訊系統，即所謂的5G。因此，拆解整個成本結構後可發現，整支i12手機零組件增加最多的，是肩負訊號與資料傳輸重任的射頻與天線模組。

半導體相關零組件，依舊是手機成本占比最高的品項。根據中國廣發證券月報分析，i12整體零組件成本約達333美元，僅較i11的328美元微增1.5％，但攸關5G傳輸訊號的基頻與射頻晶片，i12估約67美元，比i11大增56％，超越了面板模組（估約64美元），成為i12最「貴」的零組件。

i12基頻晶片主要由美商高通（Qualcomm）提供，射頻晶片（其中最重要元件為功率放大器，即PA）主要由Skyworks、Avago、Qorvo等大廠分食，而台廠的穩懋半導體與宏捷科則是上述射頻元件廠的最重要代工廠。由於5G通訊高頻但訊號易被阻斷的特色，如果要維持傳輸穩定，會需要更多的射頻元件，預計i12的射頻元件起碼較上一代多出二至三顆。

為了支援5G，基頻與射頻元件成本激增，不僅讓蘋果傷透腦筋，如何把基頻、更多的射頻以及天線三者封裝在一個小小的空間，也頗為頭疼。尤其，i12的「美版」（銷售地為美國市場）全部支援毫米波，即俗稱的「真5G」，需要的天線數量更多。

新機推出後答案揭曉：蘋果決定採用AiP系統封裝，即是把基頻、射頻與天線整合在一起的封裝技術。AiP封裝主要由日月光承接，也因此，在i12發表時，大多數券商看好蘋果為日月光帶來的營收成長動能。

其次，i12的微處理器——A14，估計每顆平均成本約32美元，比上一代略增兩美元，採五奈米製程生產，由台積電操刀。不過，隨著韓國三星的五奈米製程也將進入量產階段，蘋果基於分散供應鏈原則，台積電獨攬A14微處理器製造優勢被三星打破也不無可能。至於記憶體部分，韓國SK hynix與美光仍是主要供應商。

此外，值得注意的還有一個半導體供應鏈的小亮點：高階機種的i12 Pro與i12 Pro Max兩款手機配備了LiDAR（光學雷達）感測器，這項裝置主要用在虛擬實境、測距，以及提升夜間拍照解析度等。LiDAR裡面的關鍵磊晶片由穩懋代工、聯鈞封裝。

穩懋董事長陳進財表示，手機大廠紛紛推出5G手機，不僅帶動手機對射頻晶片的需求，也會進一步刺激電信業者加快5G基地台布建的腳步。「台灣半導體廠的華為掉單缺口，應該會在5G手機與基地台再度加速下，很快地就彌補起來！」他說道。

綜觀i12半導體供應鏈，台積電穩居A14微處理器代工地位。成長最快速的射頻元件中，日月光、穩懋、宏捷科等企業角色更形吃重，台廠半導體供應鏈可說是最大贏家。

在外資眼中，這次i12推出，供應鏈最大受惠者有兩家：一家是台積電，因獨吞A14微處理器代工訂單；另一家是陸廠立訊精密，因該公司在無線充電套件及天線軟板大啃蘋果訂單。

壞球一〉立訊殺出重圍 進攻多個重要領域、地位大增

這次i12推出，讓消費者最有感的「衝擊」莫過兩點：第一，不再提供有線耳機，必須自行購買無線耳機；第二，不再提供有線充電器，新iPhone將以無線充電為主。目前，i12的無線充電套件供應廠有兩家，主力供應商是鴻海集團關係企業——在香港上市的鴻騰精密，二線供應商則是由立訊精密擔綱。

此外，也有券商產業研究部指出，立訊透過在AirPods與iWatch供應鏈中所累積多年的軟性電路板研發經驗，躋身i12的天線軟板供應之列。這個變化，對現有的天線軟板台廠供應鏈，如臻鼎—KY與台郡而言，所面對的競爭壓力將日漸沉重。

今年七月，立訊宣布以138億元台幣買下緯創專為iPhone組裝代工的中國昆山廠，同時也尋覓併購對象，伺機切入機殼領域，乃至於最後進軍iPhone整機組裝。i12的發表使立訊再次展現戰力，它在蘋果供應鏈中的地位向上提升，對鴻海、鴻準、正崴、可成、臻鼎、台郡、和碩等零組件與組裝廠來說，不啻是個「壞球」。

另外，i12出貨，不僅不再附送有線耳機（EarPods），蘋果公司也宣布，基於環保考量，以後出貨的舊機款，如i11，也不會附有線耳機，消費者如要透過iPhone聽音樂，必須自行選購無線藍牙耳機，或者可以優惠價選購AirPods。

蘋果AirPods供應鏈中，台廠計有負責組裝的英業達，提供聲學元件的美律與康控—KY、提供軟板的臻鼎與燿華，及提供IC載板的景碩與南電。其中，景碩也是i12基頻與射頻元件AiP封裝基板的供應商之一。至於AirPods的晶片則由蘋果自行設計，交給台積電採用16奈米製程生產。

好球二〉不再附有線耳機 台廠AirPods概念股「撿到槍」

此次i12無附贈耳機的作法，會產生選購新耳機的需求，讓正崴也直接受惠。正崴發言人劉德斌指出，這可望加速耳機轉往無線的趨勢，進一步推動無線耳機的需求。

「無線耳機過去的售價偏高，如果有便宜版，會加速這個趨勢。」劉德斌認為，關鍵在於與i12一起推出的低價無線耳機Beats Flex。過去，無線耳機多在4000元以上，Beats Flex以2000元不到的售價，挾著蘋果推出的人氣，是加速無線耳機市場推升的主力。「從AirPods第一代推出，這兩年來無線耳機的業績都比預期還高。」劉德斌提到，以正崴的耳機業績來看，「成長幅度近30％。」

另外，蘋果取消附充電器的作法，也讓市場看好新需求將起，生產電源控制晶片的偉詮電子，則感受到這波新商機。「蘋果不附充電頭，消費者就要自己買。」偉詮電財務長郭幸容解釋。

有別於蘋果原廠的高定價，各品牌不但有各類型的充電器，還有更親民的價格。偉詮電董事長特助林崇燾解釋，針對i12充電器規格設計，採Type C轉Lightning的傳輸規格，讓老舊的iPhone充電器無法相容，而20 W充電器規格的設計，則讓充電器的體積難以縮小。

「瓦數愈高，充電器體積愈大，但大家不喜歡（體積大）。」林崇燾這句話背後，是新一代氮化鎵充電器的商機。

i12的規格較i11提升不少，然而，價格卻與前一代幾乎相同，甚至略低，蘋果為新手機訂出「佛心價」的背後，供應鏈降低成本壓力更形沉重。

壞球二〉佛心價背後的低毛利 台廠獲利微薄，接不接單是兩難

除了微處理器、基頻、射頻晶片得以較上一代提高價格之外，面板即使升級，成本仍然與前一代相同，其餘諸如記憶體、相機模組、機殼、組裝、電路板成本，均較上一代下降不少。

在相機鏡頭方面，玉晶光供應比重愈形吃重，無形中，蘋果對大立光議價能力增強，平均成本下降了8.5％。機殼供應鏈更趨多元化，可成、鴻準、JABIL，藍思與聯德—KY訂單占比迭有提升，致使平均成本約14％。而立訊在組裝上的蓄勢待發，讓鴻海與和碩飽受壓力，原本已極為微薄的毛利率，組裝成本仍約下降12％。法人估計，在供應鏈成本控制有成下，i12毛利率仍能維持上一代的水準，約在44％。

為搶占華為被迫退出部分市場所留下的市占率，以及因應新冠肺炎疫情造成的不景氣，蘋果每年要求供應鏈降低成本的壓力，在未來一至兩年恐將變本加厲。台廠供應鏈只能期盼i12大賣，以量來彌補毛利的下跌。

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