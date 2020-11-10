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電子業風向怎麼吹？雙王法說會見端倪 股海老手這樣布局

聯合新聞網 / 今周刊
台積電今年第三季設下高標，第四季成長雖趨緩，仍不看淡。（右為董事長劉德音、左為總裁魏哲家）今周刊攝影團隊
台積電今年第三季設下高標，第四季成長雖趨緩，仍不看淡。（右為董事長劉德音、左為總裁魏哲家）今周刊攝影團隊

【文．今周刊編輯團隊】

台積電為台股最大權值股，大立光則是台股股價最高的「股王」，兩家向來是電子股領頭羊，當台積電與大立光展望不再超出預期，電子業展望是否能持續擴張？

台積電（2330）的法說會是每一季台灣電子股重要風向球，身為台灣最大權值股、台灣市值最高的企業，法說會總是能讓投資人嗅出一些電子產業榮枯的線索。

根據十月十五日的法說會，可以看出第三季台積電的營運數字幾乎達到高標。不過，也因為第三季表現過於優異，營收、獲利皆創歷史新高，即使預估第四季仍有微幅成長，市場反應卻頗為冷淡。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，台積電今年資本支出，從去年七月估算一年100億美元持續上調，直到今年七月，已上修將高達170億美元，只有這次法說沒有上修全年資本支出預估數，在全市場的眼光都以高標準看待之下，市場就沒有那麼興奮，顯得只有微幅成長的台積電沒有那麼具吸引力。此外，下游存貨水平提高，被市場認為，這將是整個電子零組件產業需要留意的風險，才會導致這次法說會較悲觀的看法。

看指標》領頭羊法說悲觀？存貨政策待適應 明年不看淡

不過，路博邁投信5G股票基金首席投資顧問溫演道卻持樂觀看法，他分析，今年以來，「全球的電子產業都因為疫情，好得不像話。」甚至已經影響到整個電子產業的生態。他分析，之所以下游廠商的存貨水平變高，主要是因為存貨政策的改變。

由於今年各種電子產業的銷量都很好，需求也很旺，也由於現在的製程更加複雜，備貨時間跟著拉長，所以廠商更擔心的是「斷料風險」，於是乎，存貨水位也慢慢提高，未來，可能整個電子產業都需要適應高存貨水位。

另一方面，台股股王大立光（3008）在十月初的法說會更悲觀，在華為受到美國的限制令後，大立光的鏡頭無法供應給華為手機。在華為出貨遭挫，短期高階手機數量表現不佳的情形之下，長期主打高階手機市場的大立光，只能轉向中低階市場，因此很有可能會降低大立光毛利表現。

只不過，即使高階手機出貨量受限，今年表現低迷，大立光擴廠計畫仍不停歇，也是法人對於高階手機明年展望還是不看淡的原因之一，只要疫情稍緩，預計明年下半年就有不錯的表現。

值得注意的是聯發科，曾炎裕形容為近年科技業的大黑馬。以5G晶片為主的聯發科，將產品組合瞄準中低階手機，相對以高階為主的大立光，所受到華為限制令的影響較小。聯發科中低階晶片預計年底持續放量出貨，即使少了高階晶片衝高毛利率，但以量取勝，至少能促進營收持續成長。

此外，在手機出貨量增加的架構之下，組裝廠鴻海、和碩等在第四季應該還會有不錯的營收表現，也是可以持續追蹤觀察的產業。

看趨勢》5G應用剛起步 中短期投資布局影像、電競

至於產業趨勢，若從台積電第三季的營收應用分布分析，可看出高速運算營收占比高達37％，相比去年同期多了八個百分點，已有快速增加的趨勢。溫演道表示，5G趨勢肯定無法避免，所以中長期來看，5G仍不會受到短期波動所影響。

不過對於5G的短期趨勢，曾炎裕認為，最需要注意的是剛發表的iPhone 12，他分析，iPhone對於手機市場有重要的指標性作用，需要iPhone打開5G市場，只要iPhone 12銷量賣得好，5G建置速度可能會再加速。至於應用方面，由於5G尚未有殺手級的應用出現，溫演道認為，目前5G應用仍然是在於資料處理量最大的影像及電競相關產業，也是中短期可持續布局的領域。

此外，熟悉主力大戶手法與心態的資深投資人劉友威指出，台股在十一月中旬公布第三季財報後，到明年三月是財報空窗期，同時又是許多產業的營運旺季，「做夢行情」加上「旺季效應」，原本就是每年上漲機率最高的一段時間，搭配大資金潮推動，所以他對於十一月以後到明年第一季的行情，依舊樂觀，「現在先壓縮，後面才會漲更長更久，台積電帶領指數再創新高指日可待。」

劉友威表示，想要賺指數上漲空間的投資人，台灣五○（0050）與台積電是最好的標的，尤其是台積電，絕對是首選。至於主力大戶的布局重心有二，首先會放在台積電以外的半導體族群，例如設備股的弘塑（3131）、家登（3680）等，或者像聯電（2303）這種有轉單題材、又可量滾量的標的。另一方面則是如附表所示、具特殊利基的高價電子股，也值得留意。

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