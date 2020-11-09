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他的人生70才開始！謝金河談郭董人生大夢：可專注新能源汽車

聯合新聞網 / 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河。圖／聯合報系資料照片

【文．謝金河】

郭董不久前悄悄度過他的七十歲大壽，他自許人生七十才開始，也許放下鴻海代工組裝的大棒，這些年也進軍美國威斯康辛開疆闢土，也在生醫產業企圖開出一條新路，不過，這些努力成果都有待驗證。在我看來，也許在電動汽車領域，可能是郭董可以傾注一生的大事業。

電動車的工序完全是電子化，也可以説是放大版的蘋果，過去卅年，鴻海代工蘋果已到爐火純青的地步，如果延伸至電動汽車，鴻海可發揮的空間更大。不過，中國的電動車產業跑了很多年，今年才見到鴻海夥同裕隆旗下的華創車電共同成立鴻華先進，資本額155.76億元，鴻海出資76.32億，占51%，華創以技術作價，占49%，這是台灣跨入電動汽車領域重要一步，這個動作有點慢，但只要郭董卯足全力，也許可以為台灣打造另一個新產業。

新能源汽車的夢，今年是大發酵的一年，首先是Tesla光芒四射，市值跑到4000億美元以上，Tesla召告天下：電動汽車才是新主流。

接著，Tesla把超級工廠設在上海，已拉開中國發展新能源車的波濤洶湧大道。今年中國電動車產業呈現井噴式的爆發，從股價來看，今年蔚來汽車從1.19衝到42.47美元，市值達576.88億美元，已經超越通用汽車的536億美元及福特汽車的304億美元。最近郭董的死對頭比亞迪更可怕，這半年從33.5漲到210港元，市值達1775億港元，最近吉利汽車也從10港元漲到22.15港元，電動車產業全面翻動，也帶動寧德時代及贛鋒鋰業股價飆漲。

這個產業脈動已經很鮮明，裕隆汽車守住台灣汽車工業守得很辛苦，如果郭董把人生七十才開始的力量拿來加持新能源車，結合鴻海組裝的力量，再把裕隆的潛能激盪出來，再整合國家資源，也許可以像離岸風力發電那樣，幾年之內打造台灣一個新產業。也許鴻海代工業務交棒劉揚偉，郭董可以像當年七十歲的張忠謀開啓台積電大運一般，為鴻海找到一條轉型的寬闊大道！

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