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從月光族變理財專家 四寶媽掌握「3關鍵」讓孩子也有理財腦

聯合新聞網 / 今周刊
吳昌霖攝
吳昌霖攝

【文．黃健誠】

曾是「月光族」，如今卻成為知名理財專家的郭莉芳，另一個為人所津津樂道的身分，是有四個孩子的「四寶媽」，豐富的教養經驗加上理財專業，讓她每年寒暑假開的「兒童理財營」場場爆滿，郭莉芳強調，唯有把金錢觀念潛移默化到孩子身上，未來才可以減少孩子為錢煩惱的機會，這也比留下有形資產給小孩更珍貴。

對於該如何打造孩子的「理財腦」？郭莉芳說，要從「分齡」、「給零用錢」及「機會教育」等三個面向做起，且在教育過程中，父母親也要堅守自己的原則。

打造理財腦的第一關鍵：分齡

郭莉芳說，給孩子的理財教育，會隨著成長進程而有所不同，對於三歲前的小小孩，要先讓他們知道「什麼是金錢」，像是她帶孩子在外吃早餐時，總是讓孩子拿錢去結帳，先讓他們了解「消費者付費」的觀念，建立基本金錢觀念。

到了小學一、二年級，孩子懂得簡單的加減法後，此時可以漸漸讓孩子接觸更多的數字，外出用餐時，餐廳或小吃店的菜單，就是最好的教材，例如吃完飯後可問孩子「總共多少錢？」，等到越來越熟練後，還可以再慢慢進階，問孩子「該找多少錢回來？」。

在生活中一來一往的練習，對於商品價格有初步概念後，也可以帶著孩子進行簡單的比價。郭莉芳舉例，她的孩子喜歡喝養樂多，透過比價後發現，在超商買一罐八元，但向路邊常見的養樂多媽媽買，價格會便宜一點。

這時，她就會帶孩子在超商看過實際價格後，再向養樂多媽媽詢價，如果發現價格不同，再以此向孩子說明，為何兩種通路有價格差異，讓孩子開始有比價觀念。在年齡漸長後，還可帶孩子做更進階的信用卡優惠比較，循序漸進地練習後，就會對金錢及價格有概念。

投資也是理財教育的一環，郭莉芳建議，除了讓孩子有「量入為出」的觀念外，投資觀念也可以用簡單的方式向孩子說明，例如，學校園遊會上要烤餅乾，「烤一袋餅乾的成本多少？如果想要獲利，要賣多少錢？」等問題，有助引導孩子思考成本與收入的概念。

打造理財腦的第二關鍵：給零用錢

除了在不同年齡，施以不同的理財教育外，也要讓孩子學會如何支配自己的金錢，因此郭莉芳給父母的第二個建議是「一定要給零用錢」。

郭莉芳說，她的孩子唸小學時，給零用錢的原則就是每個年級加十塊錢，如小一給十元、小二給二十元，以此類推。雖然孩子在學校及家中，花錢的機會並不多，但給零用錢的目的，就是要讓孩子學會怎麼花錢。

有些父母可能會給小孩悠遊卡之類的電子票證，郭莉芳提到，部分父母會採取「沒有就存」的方式，讓孩子自由使用電子票證搭車、到商店買東西，但這樣的方式，無法讓孩子學會「約束」，建議可與孩子做好約定，將電子票證的使用範圍，限縮到僅供搭車使用。

不過，給零用錢也會有例外的時候，郭莉芳說，像她的大兒子偶爾會跟同學出外聚餐，為了顧及他在同儕間的人際關係，她會額外給予多一點零用錢，但她是以「贊助」的方式酙量給予，而非對於孩子提出的金錢需求照單全收。

打造理財腦的第三關鍵：機會教育

對孩子施以「理財教育」聽起來相當困難，但郭莉芳說，其實生活中遇到的任何事情，都可以成為機會教育。

郭莉芳舉例，除了學習點餐、找錢或商品比價外，每當開學前，她會帶著孩子去文具店添購新學期要用的文具，但孩子一定會想選擇有卡通圖案、較貴的筆，此時她就會引導孩子思考，既然每枝筆的功能都一樣，因為有了卡通圖案，讓價格變得貴了一些，這樣是否值得。

郭莉芳也說，她會讓孩子選擇要買一枝比較貴的筆，或是改買兩枝較便宜的筆，這麼做的目的在於，引導孩子思考商品價值，因此不以責備方式，改採鼓勵的方式，讓孩子自由選擇。

又如她其中一個孩子，很容易弄丟橡皮擦，因此她會購買一顆十五元的大顆橡皮擦，裁成幾顆小橡皮擦，而非購買多顆九元的小橡皮擦，郭莉芳說，這麼做的目的不只是省錢，而是為了在過程中可以一同跟孩子討論成本概念。

教理財先堅守原則　與孩子耐心對話為上策

教導孩子理財的過程中，難免會碰上一些困難，郭莉芳說，最常見的就是父母態度不一致，像她丈夫常常出差，陪伴孩子的時間比較少，因此在孩子還小的時候，產生補償心理，常常買禮物給孩子，但她後來跟丈夫溝通後，樹立起一年只有一次給孩子零用錢，自行購買禮物的原則。

郭莉芳提到，對於孩子的理財教育，父母親要有一致標準，且身體力行做好示範，否則容易失敗。不過，也並非代表父母想買的東西都不能買，重點是要藏起來，別讓孩子看到，因為在教導理財的過程中，父母要像一個教練，不斷檢視孩子的理財收支，並且隨時追蹤及輔導。

在理財教育的實踐上，另一個較常見的困難，來自長中家輩。郭莉芳說，有些阿公阿嬤「疼孫」，三不五時給孩子零用錢花用，以她的做法而言，會尊重孩子使用這筆錢的支配權，但若孩子選擇將這筆錢存下來，她會採鼓勵態度，孩子存多少錢下來，她自己就再加碼相同金額，存入帳戶中。

郭莉芳說，對孩子進行理財教育的過程中，最重要的是，父母需堅守自己的原則，養成習慣後，孩子自然也知道限度在哪裡，就算孩子在外哭著要買什麼，也不用覺得丟臉，反而是要讓他們知道哭也沒用。假如家中孩子多，老大一定要教好，因為若弟弟妹妹吵著要買什麼東西時，老大反而會幫忙勸說「你這樣吵沒用」，效果比父母親講還有用。

對於父母給孩子的理財課，郭莉芳說，或許有時很容易失去耐心，但只要善用各種情境進行機會教育，實踐起來並非難事，過程中，除了能與孩子有更多對話空間外，父母也可用這個機會，審視自己的理財觀念。

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