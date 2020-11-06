快訊

美國大選開票／喬治亞州戰況激烈 川普僅領先拜登665票

低估川普，高估拜登？美大選民調四年來進步多少？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

先別管美國總統大選結果了！「這件事」對金融市場後續表現更重要

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【撰文 林韋伶】

今年美國總統選舉進入「延長賽」，在白宮下任主人未明的情況下，與其焦慮守著總統大選結果，投資人更應該關心即將結束的聯準會會議，由於市場目前普遍預期聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）將延續寬鬆貨幣政策基調，若結果不如預期，產生的衝擊恐怕比美國總統人選懸而未決更大。

儘管美國總統選戰的贏家尚未出爐，可謂落入最糟劇本，但不論是美股或台股，都沒有一如先前市場擔心出現重挫，第一金投信認為，這是因為不論最終結果為何，有幾項不變的大環境條件，其中一項就是預估聯準會將持續寬鬆的貨幣政策，直到經濟與就業恢復疫情前的榮景。

國票金董事長魏啟林也分析，由目前的選情來看，美國民主黨與共和黨兩黨，都無法同時控制參、眾兩院，後續政策要推行沒有那麼容易，「因此美國還是需要借重貨幣政策，預估聯準會會出來重申寬鬆，鮑威爾的政策應該可以繼續執行兩、三年。」

路博邁多元資產投資長Erik Knutzen也表示，由於此次民主、共和兩黨選情膠著，可預估未來4年，美國維持分裂政府的機率增加。目前，市場的初步反應，也呈現類似的預期心理，而科技類股表現領先景氣循環股，是因為預期「藍潮」全面執政，並推出大規模刺激政策的可能性已下降，同時間國庫券殖利率走低，美元表現則略微轉強。

但更重要的是，Erik Knutzen認為無論此次選舉結果如何，美國都可望延續寬鬆的貨幣政策。

第一金投信進一步分析，目前可以看到其它幾項不變的大環境條件包括：美國政府將推出一定規模的財政刺激政策、疫苗加速研發、美中貿易與科技戰火不會停止。此外，即便疫情復燃，歐美經濟陷入二次衰退的風險升高，但因今年基期極低，明年景氣逐步上揚，企業獲利穩定回升的態勢不變，其中，站在趨勢浪頭上的AI+5G仍舊加速前進，缺乏競爭力的產業及企業將被歷史洪流淹沒。

第一金投信預估，不論川普繼續執政，抑或拜登入主白宮，美股短期震盪、長多格局的態勢不會改變。

延伸閱讀》

00878配息出爐！首次配息0.05元，「這天」前買進都可參與除息

命中總統大選16次！ 「美版章魚里」最新民調曝光

美國總統大選結果即將出爐 不論誰當選 這2個族群都看好

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

先別管美國總統大選結果了！「這件事」對金融市場後續表現更重要

今年美國總統選舉進入「延長賽」，在白宮下任主人未明的情況下，與其焦慮守著總統大選結果，投資人更應該關心即將結束的聯準會會議，由於市場目前普遍預期聯準會主席鮑威爾（Jerome Powell）將延續寬鬆貨幣政策基調，若結果不如預期，產生的衝擊恐怕比美國總統人選懸而未決更大。

假如拜登入主白宮 相較於川普 他面對中國肯定「軟趴趴」？

眾所矚目的美國總統大選，開票作業仍未結束，截至目前為止，民主黨總統候選人拜登所獲得的選舉人票，持續領先現任總統川普，被認為有機會入主白宮；令外界好奇的是，曾被川普譏「逢中必軟」的拜登，若真的成為美國總統，會以什麼樣的態度，面對中國？

美國總統選情陷膠著 大選結果何時出爐？這4個前提是關鍵

2020美國總統大選於台北時間4日上午7點開始開票，現任總統川普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden），選情陷入膠著，司法與社會爭議一觸即發。由於此次大選計票方式，牽動選舉結果，美國白宮到底由誰、何時入主？就連專家也不確定。

美大選陷膠著！美股波動恐加劇 無論誰勝選「這項資產」可望受益

眾所矚目的美國總統大選，正持續進行開票作業，但截至目前為止，現任總統川普和民主黨總統候選人拜登，都尚未跨過勝選門檻（270張選舉人票），暫時陷入膠著狀態；對此，經濟學家認為，該情形恐持續數日，投資人應謹慎行事，以免被市場的混亂氛圍所「淹沒」。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

都是被台積電逼出來！擠入供應鏈鹹魚大翻生 「洗衣」也能年營收破億

「對我們靶材廠而言，如果能夠進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣！」 說話的是總部位於台南市的光洋應用材料科技公司董事長馬堅勇。馬堅勇參與過飛彈重量減輕與IDF戰鬥機引擎超合金的研發工作，因為專研的材料授權給光洋應材而獲延攬為主管，踏入靶材業逾12年。

走出疫情低谷！王品不只調高薪資 還敢花兩億元將App「砍掉重練」？

將累積7年的131萬會員歸零，卻僅花9個月讓會員數再度破百萬，王品靠數位轉型，不只在明年調高薪資，還要再創營運高峰。

PS5新機預購夯、藍牙耳機需求增！傳統旺季來了 16檔消費性概念股看俏

第四季是傳統消費旺季，消費型電子產品向來是消費者「願望清單」之中的主力，今年年底，有哪些消費性電子是熱門產品？ 又有哪些是未來受惠帶旺標的？

若拜登打敗川普勝出 美還挺台嗎？ 美專家：看兩岸能否搞定「這件事」

美國將在台北時間3日深夜至明天白天舉行大選，若無意外結果可望在4日後半天漸趨明朗。川普政府過去三年多積極支持台灣，若代表民主黨的拜登勝出，對台灣是好是壞？

5G ETF市場再添新兵！台積電、聯發科都是成分股 「這檔」ETF聚焦5G供應鏈

繼元大投信與復華投信之後，3日國泰投信宣布將於11月18日起，開募台灣首檔純台股5G ETF—國泰台灣5G+ ETF（00881）。相較於過去元大投信與復華投信將5G ETF主要成分股配置在美國或中國，國泰投信選擇布局台灣投資人最熟悉的台股市場。

熱門新聞

假如拜登入主白宮 相較於川普 他面對中國肯定「軟趴趴」？

先別管美國總統大選結果了！「這件事」對金融市場後續表現更重要

電信商5G綁客牛肉變了 遠傳推全聯點數、台灣大擬遊戲綁約

無人店夯、年輕人搶進 疫情下加盟爆3大改變！

台灣女孩變好萊塢食物造型師：酸甜苦辣都為人生堆疊風味

一粒節氣藻鹽花 嘗出嘉義曬鹽人的鹹甜甘苦

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。