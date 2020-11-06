假如拜登入主白宮 相較於川普 他面對中國肯定「軟趴趴」？

【撰文 林信男】

眾所矚目的美國總統大選，開票作業仍未結束，截至目前為止，民主黨總統候選人拜登所獲得的選舉人票，持續領先現任總統川普，被認為有機會入主白宮；令外界好奇的是，曾被川普譏「逢中必軟」的拜登，若真的成為美國總統，會以什麼樣的態度，面對中國？

川普挑起美中貿易戰，使兩大經濟體的關係急速惡化，如果拜登奪下總統寶座，對中態度及相關政策，勢必成為各界關注焦點。對此，美國前貿易談判代表威廉斯（Clete Willems）分析，美國雖因政治因素，出現兩極化現象，但對中國的態度，是一致的。

「事實上，對中國採取強硬態度，是現階段『兩極化』（指人民因政治立場不同而對立）的美國，會抱持相同立場的事情，我們在政治上兩極化，但對中國沒有兩極化。」威廉斯說。

對中國強硬 才符合外界期待

威廉斯研判，假設拜登勝選、成為總統，他勢必會受到當前政治環境束縛，對中國的態度，不太可能採取過去被認為較軟弱的立場。換言之，拜登對中國，必須夠強硬，才能符合外界期待。

相較於川普，拜登的對中政策，可預測性較高。威廉斯舉例，「拜登不至於半夜在推特上，發布加徵關稅的推文」，但，整體而言，對中國強硬的大方向，和川普或多或少是相同的，中國也不得不面對這樣的現實。

美中簽署的第1階段貿易協議，似乎稍微降低了美國對中國「在貿易上占便宜」一事的疑慮；不過，這並不代表，美中之間的問題，已獲得「解決」。威廉斯說，倘若拜登入主白宮，兩國後續的貿易談判、川普將新冠肺炎責任歸咎於中國等諸多問題，都有待處理，「在許多方面，還有很長的路要走。」

拜登稱中國是個「特殊挑戰」 美國必須和盟友建立相同戰線

今年初，拜登在《外交事務》（FOREIGN AFFAIRS）雜誌上發表專文，稱中國是個「特殊挑戰」（special challenge），中國正在擴大其全球影響力，美國「確實需要對中國採取強硬態度」，因為，如果中國能做到，他們會繼續掠奪美國企業的技術和知識財產權，以及透過補貼國有企業，創造不公平的競爭優勢。

拜登當時寫道，因應上述挑戰，最有效的方法，就是建立美國和盟友間的相同戰線，藉以對抗中國，「當美國和其他民主國家聯手時，我們的實力，將增加逾1倍，中國不能對全球一半以上的經濟體視而不見。」

拜登的說法可行嗎？CNN評論稱，拜登從政47年，是資深政壇人士，且長期投入外交政策相關工作，對他國來說，拜登被認為是較川普穩健的人物。

然而，即使資深如拜登，上述各式問題，也非短期內，就可獲得解決，正如CNN評論所言，「這些放在托盤上，被送進白宮橢圓形辦公室、堆積如山的問題，肯定會讓拜登（假設勝選）有不少工作得處理。」

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