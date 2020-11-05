美大選陷膠著！美股波動恐加劇 無論誰勝選「這項資產」可望受益

【文．林信男】

眾所矚目的美國總統大選，正持續進行開票作業，但截至目前為止，現任總統川普和民主黨總統候選人拜登，都尚未跨過勝選門檻（270張選舉人票），暫時陷入膠著狀態；對此，經濟學家認為，該情形恐持續數日，投資人應謹慎行事，以免被市場的混亂氛圍所「淹沒」。

截至4日17點為止，觀察多家外媒報導可得知，大部分的州，選票皆已開出，選舉人票總數方面，拜登暫時領先川普（CNN：拜登224張、川普213張；FOXNEWS：拜登238張、川普213張；BBC：拜登224張、川普213張）。

不過，包括密西根（16張選舉人票）、賓州（20張選舉人票）、威斯康辛（10張選舉人票／目前情勢似乎對拜登較有利）等搖擺州，都因郵寄選票比例偏高，無法在短時間內完成開票；而喬治亞（16張選舉人票）和北卡羅來納州（15張選舉人票），也有類似情形。

川普、拜登政策方向 可作為投資布局參考

更麻煩的是，川普在開票結果尚未出爐前，就自行宣告「贏得選舉」，還放話要去最高法院，要求停止計票；另一方面，拜登也表示，自已「正在邁向勝選的道路上」，並呼籲支持者保持耐心，結果還要一段時間才會出爐。

至於投資人該如何因應上述膠著狀態？牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco），在接受CNBC採訪時指出，兩名候選人的政策方向，仍是投資布局的適當參考。

達科稱，對看好拜登勝出的投資人來說，綠能相關產業、基礎建設，可望因其政策而受惠；至於看好川普的投資人，可關注銀行業、國防產業、製藥、生技等領域。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）全球經濟學家伯奇（Cailin Birch）說，在選舉沒有明確結果的情況下，市場恐陷入混亂。

她分析，押寶拜登者，可留意綠能產業；看好川普者，可觀察化石燃料和礦業；不過，這些產業都要到選舉結果底定後幾天，才會有明顯反應。

不想押寶任何一方？避險資產值得考慮

避險基金公司Coast Capital創辦人兼投資長拉斯特（James Rasteh）則強調，無論誰勝選，黃金市場都將受益。

拉斯特解釋，不管是川普連任或拜登入主白宮，政府都將推出大規模財政刺激計畫，這也意味著，財政赤字會變得更高，導致投資人信心被削弱，進而尋找避險資產，使金價被推升。

就供給面而言，拉斯特稱，由於當前黃金產量，較過去減少許多，導致金礦業者必須投入更多資本，找尋新的金礦脈，且就算找到，品質也未必理想。

整體來看，若投資人已決定押寶川普或拜登，依據其政策規劃選擇標的，是個值得參考的方向；如果不想押寶任何一方，也可考慮黃金等避險資產。

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