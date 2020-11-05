快訊

史上最重！和泰產險違反公司治理 遭罰1140萬元

Superdry不撤台了！明年換代理商接手重整市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美大選陷膠著！美股波動恐加劇 無論誰勝選「這項資產」可望受益

聯合新聞網 / 今周刊
路透
路透

【文．林信男】

眾所矚目的美國總統大選，正持續進行開票作業，但截至目前為止，現任總統川普和民主黨總統候選人拜登，都尚未跨過勝選門檻（270張選舉人票），暫時陷入膠著狀態；對此，經濟學家認為，該情形恐持續數日，投資人應謹慎行事，以免被市場的混亂氛圍所「淹沒」。

截至4日17點為止，觀察多家外媒報導可得知，大部分的州，選票皆已開出，選舉人票總數方面，拜登暫時領先川普（CNN：拜登224張、川普213張；FOXNEWS：拜登238張、川普213張；BBC：拜登224張、川普213張）。

不過，包括密西根（16張選舉人票）、賓州（20張選舉人票）、威斯康辛（10張選舉人票／目前情勢似乎對拜登較有利）等搖擺州，都因郵寄選票比例偏高，無法在短時間內完成開票；而喬治亞（16張選舉人票）和北卡羅來納州（15張選舉人票），也有類似情形。

川普、拜登政策方向　可作為投資布局參考

更麻煩的是，川普在開票結果尚未出爐前，就自行宣告「贏得選舉」，還放話要去最高法院，要求停止計票；另一方面，拜登也表示，自已「正在邁向勝選的道路上」，並呼籲支持者保持耐心，結果還要一段時間才會出爐。

至於投資人該如何因應上述膠著狀態？牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco），在接受CNBC採訪時指出，兩名候選人的政策方向，仍是投資布局的適當參考。

達科稱，對看好拜登勝出的投資人來說，綠能相關產業、基礎建設，可望因其政策而受惠；至於看好川普的投資人，可關注銀行業、國防產業、製藥、生技等領域。

經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）全球經濟學家伯奇（Cailin Birch）說，在選舉沒有明確結果的情況下，市場恐陷入混亂。

她分析，押寶拜登者，可留意綠能產業；看好川普者，可觀察化石燃料和礦業；不過，這些產業都要到選舉結果底定後幾天，才會有明顯反應。

不想押寶任何一方？避險資產值得考慮

避險基金公司Coast Capital創辦人兼投資長拉斯特（James Rasteh）則強調，無論誰勝選，黃金市場都將受益。

拉斯特解釋，不管是川普連任或拜登入主白宮，政府都將推出大規模財政刺激計畫，這也意味著，財政赤字會變得更高，導致投資人信心被削弱，進而尋找避險資產，使金價被推升。

就供給面而言，拉斯特稱，由於當前黃金產量，較過去減少許多，導致金礦業者必須投入更多資本，找尋新的金礦脈，且就算找到，品質也未必理想。

整體來看，若投資人已決定押寶川普或拜登，依據其政策規劃選擇標的，是個值得參考的方向；如果不想押寶任何一方，也可考慮黃金等避險資產。

延伸閱讀》

美國大選開票陷膠著》川普宣稱「贏了」要法院下令停止計票　拜登說自己「正在邁向勝選」

「美國大選緊張到咬手指」 沒人過勝選門檻，然後呢？ 這兩套劇本浮出水面

美大選陷入最糟劇本！美股期貨一度跌500點，明天台股也將遭殃？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

美國總統選情陷膠著 大選結果何時出爐？這4個前提是關鍵

2020美國總統大選於台北時間4日上午7點開始開票，現任總統川普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden），選情陷入膠著，司法與社會爭議一觸即發。由於此次大選計票方式，牽動選舉結果，美國白宮到底由誰、何時入主？就連專家也不確定。

美大選陷膠著！美股波動恐加劇 無論誰勝選「這項資產」可望受益

眾所矚目的美國總統大選，正持續進行開票作業，但截至目前為止，現任總統川普和民主黨總統候選人拜登，都尚未跨過勝選門檻（270張選舉人票），暫時陷入膠著狀態；對此，經濟學家認為，該情形恐持續數日，投資人應謹慎行事，以免被市場的混亂氛圍所「淹沒」。

都是被台積電逼出來！擠入供應鏈鹹魚大翻生 「洗衣」也能年營收破億

「對我們靶材廠而言，如果能夠進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣！」 說話的是總部位於台南市的光洋應用材料科技公司董事長馬堅勇。馬堅勇參與過飛彈重量減輕與IDF戰鬥機引擎超合金的研發工作，因為專研的材料授權給光洋應材而獲延攬為主管，踏入靶材業逾12年。

若拜登打敗川普勝出 美還挺台嗎？ 美專家：看兩岸能否搞定「這件事」

美國將在台北時間3日深夜至明天白天舉行大選，若無意外結果可望在4日後半天漸趨明朗。川普政府過去三年多積極支持台灣，若代表民主黨的拜登勝出，對台灣是好是壞？

5G ETF市場再添新兵！台積電、聯發科都是成分股 「這檔」ETF聚焦5G供應鏈

繼元大投信與復華投信之後，3日國泰投信宣布將於11月18日起，開募台灣首檔純台股5G ETF—國泰台灣5G+ ETF（00881）。相較於過去元大投信與復華投信將5G ETF主要成分股配置在美國或中國，國泰投信選擇布局台灣投資人最熟悉的台股市場。

川普、拜登誰勝選有利台灣？ 1關鍵、2觀察看懂美中台關係變化

美國第59屆總統選舉進入倒數計時，此次大選以「中國議題」討論熱度最高，面對行事風格相對穩健的民主黨候選人拜登，現任總統川普頻打美中衝突牌拉抬選情，連帶讓台灣躍上國際舞台，成為焦點。不論未來誰入主白宮，可預見美中科技對壘、貿易紛爭與軍備競賽，將是未來全球的主旋律。在此情勢下，對台灣的關鍵差異又在哪裡？又要如何謹慎觀察美－中－台關係變化？

美大選倒數「他」當選可能短多長空？ 一表掌握川普、拜登政策差異

美國總統大選在本周將登場，投資人若想在大選前調整投資部位，已經進入最後倒數計時階段，究竟共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登的政見有哪些差異？

走出疫情低谷！王品不只調高薪資 還敢花兩億元將App「砍掉重練」？

將累積7年的131萬會員歸零，卻僅花9個月讓會員數再度破百萬，王品靠數位轉型，不只在明年調高薪資，還要再創營運高峰。

PS5新機預購夯、藍牙耳機需求增！傳統旺季來了 16檔消費性概念股看俏

第四季是傳統消費旺季，消費型電子產品向來是消費者「願望清單」之中的主力，今年年底，有哪些消費性電子是熱門產品？ 又有哪些是未來受惠帶旺標的？

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

熱門新聞

拜登親中？為何川普連任 中國更有機會成為超級強權？

美大選陷膠著！美股波動恐加劇 無論誰勝選「這項資產」可望受益

再生能源供電比過半 德國怎麼做到的？

疫情衝擊美國髮廊 黑髮洗護產品一飛衝天

美國總統選情陷膠著 大選結果何時出爐？這4個前提是關鍵

Z世代網紅黃大謙 當YouTuber沒在開玩笑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。