美國總統選情陷膠著 大選結果何時出爐？這4個前提是關鍵

【文．蕭婷方】

2020美國總統大選於台北時間4日上午7點開始開票，現任總統川普（Donald Trump）與前副總統拜登（Joe Biden），選情陷入膠著，司法與社會爭議一觸即發。由於此次大選計票方式，牽動選舉結果，美國白宮到底由誰、何時入主？就連專家也不確定。

美國總統並非由選民直接投票選出，而是由選舉人團（electoral college）選出，不論是川普或拜登要贏得入主白宮的鑰匙，都必須奪下超過半數、270張選舉人票。

截至台北時間晚上8點止，據美國媒體The New York Times統計，拜登以227張選舉人票小幅領先川普的213票，兩人都尚未拿到過半的票數；尚未開完票的州，雙方呈現拉鋸狀態，北方關鍵3州中，威斯康辛州（10張選舉人票）暫由拜登領先，川普則在密西根州（16張選舉人票）與賓夕法尼亞州（20張選舉人票）暫時小勝；東南邊的北卡羅萊納州（15張選舉人票）、喬治亞州（16張選舉人票）暫時由川普領先；西邊的內華達州（6張選舉人票）、亞利桑那州（11張選舉人票），拜登小幅領先川普。

雙方最新戰況是，川普已於白宮召開記者會，表示自己已經在搖擺州勝出、準備迎接勝選，且也準備要求最高法院下令停止計票、對選舉結果做出裁決。拜登則召開記者會強調，會堅持到選票全部清點完為止。

事實上，兩黨競選團隊早在大選前，就廣招律師、在法庭蓄勢待發，準備迎接更大規模的法庭訴訟。

據統計，2020美國總統大選，共有超過2億3,000萬的合格選民，受COVID-19疫情影響，其中就有9,200萬人登記為郵寄選民。今年新冠疫情讓選舉更加仰賴郵寄投票、並拉長計票時間；由於郵寄選票數量較以往增加，預計遲到並可能被列為無效的選票將會大幅增加，為選情再添變數。

美國6個勢均力的搖擺州中，就有密西根、賓夕法尼亞和威斯康辛3個重要的搖擺州、攸關46張選舉人票，在大選日當天才開始點算郵寄選票，假如票數太過接近，總統結果很難立刻出爐；若開票結果太過相近，也可能要重新點算。舉例來說，密西根估有300萬人會郵遞投票，在不需重新點票的情況下，結果也要到周五才能公布。

此外，美國最高法院日前裁定，北卡羅萊納州在大選日後9日內，只要郵戳是在大選日當天或之前的郵寄選票都能採計。

2020年美國總統大選投票方式變化甚鉅、選情又陷膠著，選舉結果何時才能出爐？就連專家也不確定。

前提一：得票數對比郵寄選票數差距小 訴訟結果成關鍵

台大政治系教授王業立分析，此次選舉結果若選情陷入膠著，在雙方勝負差距很小，且郵寄選票佔比高的情況下，郵寄選票才可能左右選情，雙方就可能因選票採計時間、方式等，進入法律訴訟程序。舉例來說，若雙方在產生爭議州差距僅10萬票，郵寄選票又高達100萬票，才會產生爭議，並交由最高法院進行裁決。

前提二：最高法院於1月20日判決出爐

王業立指出，依2000年美國總統選舉經驗，當時兩黨候選人在爭議州佛羅里達票數相近，最後是由美國最高法院針對爭議州進行裁決。

王業立補充說明，當時選舉僅有佛羅里達有計票爭議，因此最高法院裁決才能於2001年1月20日總統就職典禮前出爐；不過，這次爭議周較多，若最高法院無法即時作出裁決，美國總統、副總統恐無法如期就職。

前提三：由參眾議院各自選出正副總統

「總統就職典禮前，由國會選出總統」。王業立表示，依美國憲法，可由100名參議院議員投票選出副總統人選；至於總統人選，眾議院就必須從選舉人票得票數前3名的候選人中，選出總統，「每州都是1票、票多者勝」。

王業立補充說明，若眾議院的總統選舉又生爭議，無法選出總統人選，將由參議院選出的副總統人選代理，直到選出總統人選時再行交接。

前提四：由眾議院議長暫代至正、副總統選出為止

王業立表示，國會選舉正、副總統未能於隔年就職大典前完成，依美國總統繼任順序上，將由眾議院議長暫代，直到正、副總統其中一人選出為止。

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