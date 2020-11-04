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PS5新機預購夯、藍牙耳機需求增！傳統旺季來了 16檔消費性概念股看俏

聯合新聞網 / 今周刊
達志
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【文 / 呂玨陞】

第四季是傳統消費旺季，消費型電子產品向來是消費者「願望清單」之中的主力，今年年底，有哪些消費性電子是熱門產品？ 又有哪些是未來受惠帶旺標的？

根據內政部統計處公布9月外銷訂單概況，第三季接單金額為1410.8億美元，較去年同季增加11.9％，創下歷年同季新高，9月接單也創下歷年單月新高。若細究今年接單衝高的原因，消費新品帶動電子零組件的需求，應是重要功臣。

據資料統計，9月電子產品訂單金額為160.5億美元，年增近3成，創歷年單月新高、歷年同期新高。統計處指出，通常第四季出口金額會比第三季還要高，10月外銷訂單預期年增8.9％至12.1％，愈接近年底，外銷金額愈高。

第四季好戲可期，主要是由於時序進入全球購物旺季，在感恩節、聖誕節等各種節日，以及電商購物日的刺激之下，消費者願意花錢滿足購物欲。即使今年受到疫情影響，但消費力道仍不見衰退，根據美國市調公司NPD（National Purchase Diary）數據顯示，今年9月以來，美國商品零售總額比起去年同期，還是增長了1成左右。

鈺太MEMS雙跨PS5、TWS，成長動能強勁。圖為鈺太董事長邱景宏。（攝影／陳弘岱）

「願望清單」前3名 5G手機、筆電、遊戲機

尤其是科技相關產品，更是熱滾滾地搶賣，根據美國消費電子產品協會（Consumer Technology Association）調查報告指出，在美國消費者的「願望清單」之中，有3分之2的消費者想要購買5G智慧型手機，另外還有15％的消費者對折疊式手機很感興趣，可以說智慧型手機在願望清單依然獨占鰲頭。

另外，今年「願望清單」調查中，地位大幅提升的則是遊戲機，有38％的受訪者計畫購買遊戲機，位居願望清單第3，成為5G手機與筆電之外最受歡迎的電子產品。顯示與去年相比，今年因為疫情關係，社交範圍受限，反而導致遊戲機等娛樂產品的需求強勁跳升。

預計11月中推出新機的索尼PS5與微軟Xbox兩大遊戲機陣營，更是今年的關注焦點。尤其是遊戲機龍頭PS5無疑是年底眾所矚目的重量級產品，索尼已經預估今年全球PS5銷量可望超過7百萬台。

值得注意的是，PS5在美國的預購超火熱，8月28日開放預購後，最初12個小時的訂單量，相當於7年前PS4「12周」的訂單數量，銷量爆發力遠超出預期，迅速席捲上游供應鏈。

而在PS5的供應鏈中，台廠在製造階段依舊是扮演不可或缺的角色。從最外圍有鴻海（2317）、和碩（4938）的組裝，再到內部台積電（2330）的半導體、聯發科（2454）的晶片，機體各部分都可見到台廠參與其中。

除了遊戲機本體之外，還有遊戲相關配件也是熱賣商品之一。必要配件「遊戲手把」是一塊大餅，除了標準配備的一支手把，遊戲玩家至少還會額外添購一支，故PS5遊戲手把DualSense預計將是銷量最佳的周邊配件。

TWS耳機成趨勢 鈺太、新日興拉貨強勁

比較特別的是，不同於上一代遊戲機PS4手把，這次為了加強遊戲體驗，DualSense可以透過手把內建的麥克風與線上玩家相互交流。手把內的麥克風，則是由微機電麥克風（MEMS）大廠鈺太（6679）供應。

鈺太今年前三季營收13.28億元，年增逾3成，營收已連續成長9個月，且持續突破新高。此前，主要是受惠於居家辦公、遠距教學趨勢，下游筆電廠積極拉貨助攻。展望第四季，由於PS5預購表現突出，也讓鈺太營收有機會持續挑戰歷史新高。

此外，鈺太的MEMS還供應另一項也具高人氣的消費電子產品——真無線藍牙（TWS）耳機。

受到蘋果宣布iPhone不再附贈有線耳機的新趨勢，除可望推動AirPods銷量增加外，同樣有利於其他品牌的TWS耳機銷售動能向上衝，瞄準搶攻平價TWS耳機市場的新大餅；再加上使用安卓（Android）系統的手機品牌，如三星、OPPO、小米等廠商也有機會跟進這一波新趨勢，未來，有線耳機很可能會被TWS耳機逐漸取代。

TWS耳機未來出貨數量看增，有利於目前已經卡位進入高通、瑞昱等主音效晶片廠的鈺太，藉此快速衝刺MEMS出貨量。此外，即使平價TWS耳機來勢洶洶，不過目前TWS耳機龍頭仍是蘋果AirPods，整體市占率約3分之1，地位依然穩固；而AirPods充電盒軸承的供應商新日興（3376）位居產業領導地位，今年9月營收18億元，年增率高達69％。

除了因為AirPods延續強勁拉貨動能外，11月即將公布的新MacBook、折疊式手機的趨勢，也都增加電子產品對於軸承穩健的需求量，長期仍具成長空間。

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