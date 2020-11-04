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排隊還買不到房！這些新竹推案為何「秒殺」？買家臉書版主獨家告白

聯合新聞網 / 今周刊
唐紹航
唐紹航

【文 / 梁任瑋】

明明尚未正式公開，市場卻傳出該案已秒殺售罄，這是新竹房市的市場奇觀，究竟房子是誰在買？ 背後又有哪些操作手法？

「路過動物園，發現幾張有趣的圖，BJ4……，買到才是真的，想了解的人，請按讚本粉絲團……。」這是今年6月創始的臉書購屋社團「買在最前面」的其中一篇貼文，這個成立僅約5個月，已有逾2千名粉絲，在新竹當地頗具知名度的社團，打開其粉絲專頁，條列各式桃竹預售案的基本資料，最重要的是，強調在該社團買到的價格與戶別都比其他社團優惠，以此獲得投資人信任。

成立時間雖較短，「買在最前面」卻已有不錯的戰績，2千名粉絲中，有8、9成都是投資客，自住型的買方較少。版主小馬在社團剛成立時，因為已跟建設公司談好「早鳥優惠價」，就累積了1百位網友，一起購買寶佳機構的「鴻築竹科匯」。他透露，這百位客戶多數是竹科人，竹科匯的地點就在新竹高鐵站旁，根據竹科匯現場銷售人員表示，目前區域行情均價是每坪32萬元至33萬元，而他們還是有買到比區域行情稍低的價格，但實際金額不方便透露。

主導權回「賣方市場」 想搶便宜、想買到得要趁早

「買在最前面」版主小馬不諱言，他成立社團的目的就誠如社團名稱，不僅要揪團購屋，還要買到最低價。他認為，目前新竹房市不再像早年可以「以量制價」，因為想買房子的人太多，價格主導權又回到「賣方市場」，「想要買到最便宜，就要搶時間買得早。」

他分析，若能搶在建案尚未公開銷售前就買，通常可以選到相對便宜、格局較佳的戶別，於是他與幾位對房地產有興趣的素人發起粉專，透過粉專上的訊息分享，號召「發起人」。一旦有足夠的發起人，便會與建商協議較便宜的直購價。

他解釋，目前「買在最前面」與建商往來的模式有兩種：第一種是建商想要先賣到一定的成數，於是釋出部分不同格局的戶別，給版主一個團購折扣，先求去化部分戶數，之後面對市場，就可以無壓力地慢慢賣或調價賣。

第二種，是針對大家想買的案子，累積到「確定」會認購的戶數，再來跟建商協議早鳥價或優先戶別。不論參與的是哪一種，都是由參加的網友直接與建商簽約。他強調，社團本身不參與共同持有、代操、借貸、避稅、紅單、換約等業務，也不會與網友收取服務費，與其他社團大不同。

「紅單」轉賣賺差價 建商、代銷、投資客紛炒房

類似「買在最前面」這樣的房地產購屋團粉絲專頁，在臉書上打進「購屋團」、「團購社」等關鍵字，可以找到無數個。而「買在最前面」因為不插手買賣契約，相對單純，但更多的購屋團粉專則不乏以團購的力量取得「紅單」，再轉賣賺差價牟利，轉手的結果推升了房價，也成為建商、代銷、投資客炒熱市場的有力工具。甚至，有些壟斷「貨源」，讓有意購屋的個體戶，想買還買不到。

像是，新竹日前出現民眾排隊搶購，甚至販售排隊板凳順位，或是幫房仲排隊的現象。小馬直言，「通常去排隊也買不到房子，因為很多戶別早已被投資客鎖定，去接待中心現場，頂多也只是留資料而已，最後能夠買到的機率並不高。」

他透露，當初竹科匯給3個通路潛銷，除了他以外，還有房仲公司及其他社團，「可售戶數330戶，我們這3個通路就全部買完了，建案完全沒有打任何廣告就完銷。」他說。

這半年下來，小馬慢慢累積經驗，新竹投資客較偏好的房屋有幾個特色，第一，總價落在1千萬元至2千萬元以內。第二，每戶要可買到車位。第三，主流三房產品最搶手，坪數介於30坪至40坪之間。整體來說，為了之後好轉手交易，總價與坪數兩者都不會太高。

由於網路社團枱面下的預購現象猖獗，小馬也坦言，「現在竹北真正的自住客反而買不到房子，甚至為了要買房子，還得先加入購屋社團，以求買到便宜的價格。」誰能想到，如今買房與過去傳統看屋流程完全不一樣，居然要加入社團，才有望買得到房。

購屋糾紛頻傳 遭詐騙求助無門

開粉專、揪社團，社群族團購買房現象愈來愈多，不少版主都號稱自己與建商或代銷公司有特殊關係，可以拿到優惠價。尤其是粉絲人數動輒數千人、近萬人的版主，影響力更是與日俱增。換句話說，代銷與網路社團彼此依賴生存的關係也愈來愈密切，以業績掛帥的代銷公司來說，與網路社團合作，成為重要的銷售管道之一。

日前興富發熱賣的台中「市政一號院」，就有臉書社團裡明寫著「這個案子所有的兩房我們買了142戶」，讓「市政一號院」靠潛銷就創下兩房一天完銷的紀錄。

這類粉專往往還會成立「LINE匿名群組」交流建案訊息，不少小建商透過此種行銷方式省下大筆廣告費用，但建商、代銷置入訊息的狀況層出不窮的結果，訊息可信度也成了有待考驗的難題。

此外，投資客搶預售屋後換約的狀況頻傳，新竹已有建商在合約上載明禁止客戶換約，或是要簽約1年以上才能換約，就是為了遏止房價遭投資客炒高。然而，上有政策，下有對策，「建商用各種方法綁約，但投資客與客戶私下簽訂私約轉讓的狀況還是時有所聞。」買在最前面版主小馬說。

長期關注新竹預售屋市場動態的《住宅週報》社長陸敬民說，根據行規，建商會給網路揪團購屋的版主，按成交戶數給付一定的金額或是給付整筆計價的介紹費，通常是每戶成交金額的千分之3，再依戶數計算，但多數版主只跟建商而不向買方收取服務費，若有版主預收款，理論上視為買方未來購屋的簽約金。

話雖如此，目前出現的爭議，多是版主違反行規，私下向客戶收取服務費又沒開發票，涉嫌逃漏稅，且因建商仍未與客戶簽約，中間若有出更高價的買家，可能延伸交易糾紛，退費爭議也愈來愈多。消費者下手前，一定要謹慎小心，以免遇到詐騙集團求助無門。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1246期)

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