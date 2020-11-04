聽新聞
test
0:00 / 0:00

都是被台積電逼出來！擠入供應鏈鹹魚大翻生 「洗衣」也能年營收破億

聯合新聞網 / 今周刊
台積電提供
台積電提供

【撰文‧今周刊編輯團隊】

「對我們靶材廠而言，如果能夠進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣！」

說話的是總部位於台南市的光洋應用材料科技公司董事長馬堅勇。馬堅勇參與過飛彈重量減輕與IDF戰鬥機引擎超合金的研發工作，因為專研的材料授權給光洋應材而獲延攬為主管，踏入靶材業逾12年。

「對我們靶材廠而言，如果能夠進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣！」

說話的是總部位於台南市的光洋應用材料科技公司董事長馬堅勇。馬堅勇參與過飛彈重量減輕與IDF戰鬥機引擎超合金的研發工作，因為專研的材料授權給光洋應材而獲延攬為主管，踏入靶材業逾12年。

台積電官網一張照片　揭靶材廠打進大聯盟的重大意義

今年5月6日，台積電官網秀出一張照片，照片下有一行圖說這麼寫著：「台積公司帶動產業鏈綠色製造能力，協助供應商『光洋應材』成為國內首家供應高階半導體前段製程靶材企業。」這句話，等於承認光洋應材已經身為「台積電供應鏈大聯盟」一員。

「其實，光洋應材踏入半導體靶材已經有10年之久了，但一直處在後段的封裝製程。」「高階半導體前段製程靶材，長久以來都是由日商東曹、住友化學、三井礦業、美國霍尼韋爾等少數公司寡占的局面，台灣企業終於在今年首度打破這個局面了！」馬堅勇表示。

2016年爆發員工盜賣黃金，以及前董事長為掩蓋損失，以不當會計方式美化財報，導致股票下市的光洋應材，2017年因再生陽極銅靶材打入台積電供應鏈，開始扭轉命運。

加入台積電供應鏈，扭轉經營體質、命運鹹魚翻生的，光洋應材只是其中之一。台積電指出，每年交易次數超過3次，下單金額超過500萬元的供應商總計約1300家之多。上市櫃企業如果擠入台積電供應鏈大聯盟，往往成為投資人追捧標的，因為，這代表他們跟著台積電一起成長的機會大增。

過去5年來，台積電市值成長了212％，來到11.3兆元新台幣。供應鏈表現也不遑多讓，如設備廠家登，過去五年來市值暴漲920％、帆宣大漲363％、興建無塵室的漢唐大漲284％、提供真空設備及維修的日揚上漲212％；半導體特用化學品的三福化與勝一分別有244％與195％漲幅。

以國內生產毛額（GDP）而言，台灣GDP一年產值達六100億美元，在全球排名第22，算是中等國。然而，拜半導體產業蓬勃發展，尤其是晶圓代工稱霸地位所賜，台灣在半導體材料、化學品、設備的採購上，卻是一等一的王者大國。

根據國際半導體產業協會（SEMI）的統計，預估今年全球半導體晶圓與封裝材料市場規模達529億美元，包括台積電、聯電、華邦電等台灣半導體製造業者，就吃下22.3％的份額，居世界第一。半導體特用化學品去年全球市場規模353億美元，台灣市場即占22％，居世界第一。

無塵衣洗滌王國尚磊　80員工衝出一年百萬套清潔產能

台積電帶動的半導體產業發展，不單讓供應鏈與台灣經濟有向上提升機會，甚至也能改變一個人的命運。

71歲的白陽泉，從台北工專（今台北科技大學）礦冶科畢業時，可能沒想到，未來竟然會以洗衣服為本業。白陽泉說，他當兵退伍後找工作頗為坎坷。「我從報紙求職欄的大方格找工作一直找到小方格，當時需要礦冶專長的公司，屈指可數，台泥與中油這兩家公司有在招考，我也去應考了，但看到旁邊坐的是班上第一名，而且還只錄取一至兩位，我心想完了，果然還是落榜。」

白陽泉最後透過求職欄的一個小方格，看到一家水處理公司在徵人，終於如願找到工作，也在水處理產業找到安身立命之處。之後，他研發出純水再生技術，創立十大環保公司，客戶廣及各種產業，事業漸漸步上軌道。

1990年末，有一位客戶向他訂購純水設備，訂單金額雖不大，但對純水的純度與品質要求奇高，引起了他的注意。讓他驚訝的是，這家客戶竟是一家洗衣店，他納悶為何一家洗衣店竟需要品質如此高的純水，決定親自登門拜訪。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1246期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

排隊還買不到房！這些新竹推案為何「秒殺」？買家臉書版主獨家告白

明明尚未正式公開，市場卻傳出該案已秒殺售罄，這是新竹房市的市場奇觀，究竟房子是誰在買？ 背後又有哪些操作手法？

都是被台積電逼出來！擠入供應鏈鹹魚大翻生 「洗衣」也能年營收破億

「對我們靶材廠而言，如果能夠進入台積電供應鏈，就好像取得聖杯、飲得聖水一樣！」 說話的是總部位於台南市的光洋應用材料科技公司董事長馬堅勇。馬堅勇參與過飛彈重量減輕與IDF戰鬥機引擎超合金的研發工作，因為專研的材料授權給光洋應材而獲延攬為主管，踏入靶材業逾12年。

若拜登打敗川普勝出 美還挺台嗎？ 美專家：看兩岸能否搞定「這件事」

美國將在台北時間3日深夜至明天白天舉行大選，若無意外結果可望在4日後半天漸趨明朗。川普政府過去三年多積極支持台灣，若代表民主黨的拜登勝出，對台灣是好是壞？

5G ETF市場再添新兵！台積電、聯發科都是成分股 「這檔」ETF聚焦5G供應鏈

繼元大投信與復華投信之後，3日國泰投信宣布將於11月18日起，開募台灣首檔純台股5G ETF—國泰台灣5G+ ETF（00881）。相較於過去元大投信與復華投信將5G ETF主要成分股配置在美國或中國，國泰投信選擇布局台灣投資人最熟悉的台股市場。

川普、拜登誰勝選有利台灣？ 1關鍵、2觀察看懂美中台關係變化

美國第59屆總統選舉進入倒數計時，此次大選以「中國議題」討論熱度最高，面對行事風格相對穩健的民主黨候選人拜登，現任總統川普頻打美中衝突牌拉抬選情，連帶讓台灣躍上國際舞台，成為焦點。不論未來誰入主白宮，可預見美中科技對壘、貿易紛爭與軍備競賽，將是未來全球的主旋律。在此情勢下，對台灣的關鍵差異又在哪裡？又要如何謹慎觀察美－中－台關係變化？

美大選倒數「他」當選可能短多長空？ 一表掌握川普、拜登政策差異

美國總統大選在本周將登場，投資人若想在大選前調整投資部位，已經進入最後倒數計時階段，究竟共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登的政見有哪些差異？

走出疫情低谷！王品不只調高薪資 還敢花兩億元將App「砍掉重練」？

將累積7年的131萬會員歸零，卻僅花9個月讓會員數再度破百萬，王品靠數位轉型，不只在明年調高薪資，還要再創營運高峰。

PS5新機預購夯、藍牙耳機需求增！傳統旺季來了 16檔消費性概念股看俏

第四季是傳統消費旺季，消費型電子產品向來是消費者「願望清單」之中的主力，今年年底，有哪些消費性電子是熱門產品？ 又有哪些是未來受惠帶旺標的？

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

蘋概股投資人注意！蘋果盤後股價挫逾4％…這3件事得留意

蘋果公司（Apple）於美國時間29日盤後，公布2020年度第4季（截至9月26日）財報，營收、獲利皆優於市場預期；但，值得注意的是，蘋果股價昨日在常規交易時段，收漲3.71%，至115.32美元，財報公布後，其盤後交易股價，卻一度下跌逾5%，至截稿前，跌幅仍超過4%，令許多投資人感到困惑。

熱門新聞

若拜登打敗川普勝出 美還挺台嗎？ 美專家：看兩岸能否搞定「這件事」

排隊還買不到房！這些新竹推案為何「秒殺」？買家臉書版主獨家告白

都是被台積電逼出來！擠入供應鏈鹹魚大翻生 「洗衣」也能年營收破億

5G ETF市場再添新兵！台積電、聯發科都是成分股 「這檔」ETF聚焦5G供應鏈

PS5新機預購夯、藍牙耳機需求增！傳統旺季來了 16檔消費性概念股看俏

走出疫情低谷！王品不只調高薪資 還敢花兩億元將App「砍掉重練」？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。