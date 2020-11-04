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若拜登打敗川普勝出 美還挺台嗎？ 美專家：看兩岸能否搞定「這件事」

聯合新聞網 / 今周刊
民主黨總統候選人拜登。 美聯社
民主黨總統候選人拜登。 美聯社

【文．劉煥彥】

美國將在台北時間3日深夜至明天白天舉行大選，若無意外結果可望在4日後半天漸趨明朗。川普政府過去三年多積極支持台灣，若代表民主黨的拜登勝出，對台灣是好是壞？

多位美國專家認為，拜登上台可能對台軍售的積極程度不如川普政府，但現階段國會兩黨都強烈支持台灣，因此拜登不太可能完全降低台美關係。

更重要的是，台美關係是否持續緊密，某個程度上取決於兩岸關係走向，若未來依然不佳，拜登可能繼續支持台灣，對中國持續施加壓力。

拜登近年態度轉彎　批評北京、鼓吹台美更親近

日本經濟新聞日前報導，2001年拜登在聯邦參議員任內曾投書華盛頓郵報，標題為「別對台灣那麼機靈」（Not so deft on Taiwan），當時他主張美國對參與東亞事務的態度應該偏謹慎。

但近幾年拜登對中國態度愈來愈強硬，不僅批評中國國家主席習近平打壓香港民主，今年5月也祝賀總統蔡英文進入第二任期，是美國民主黨第一位這麼做的總統候選人，他也鼓吹加強台美關係。

川普政府對台軍售金額　遠高於歐巴馬時期

根據美國國防部國防安全局及聯邦公報，川普政府對台軍售的金額及等級都高於歐巴馬政府時期，若民主黨的拜登在大選勝出，他可能得同意繼續執行川普政府已經過關的後續軍售案。

紐約大學美中關係中心主任David Denoon認為，歐巴馬總統「並未授權給與台灣更高性能的軍事裝備，所以拜登政府對於對台軍售的態度，不見得會如此積極」。

「不過，國會兩黨對台灣的支持都很強，所以他不太能馬上降低對台關係。」

華府重要智庫蘭德公司（Rand）亞太政策中心主任Rafiq Dossani則指出，台美關係的關鍵「不在於美國，而是在台灣與中國的關係」。

他認為，若台灣執政黨與北京的關係持續轉壞，「預期拜登將支持台灣、對中國強硬。另一方面，若兩岸關係穩定下來，（拜登）考量中國態度的空間將會更大」。

民主黨調整亞太政策　刪除「一個中國」字眼

但值得注意的是，今年8月民主黨在全國代表大會上決議，把「一個中國」字眼從亞太政策平台上拿掉，這是20年來首見。

當然，這不代表民主黨將支持台灣獨立，但在有些專家眼中，去掉「一個中國」字眼意味民主黨承認了台灣的現有主權，而且為解決台灣未來的問題創造全新空間。

費城天普大學政治學副教授Roselyn Hsueh表示，「拿掉這個字眼其實意義非凡，為創造未來台美關係帶來很大的彈性空間。」

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