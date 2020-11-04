5G ETF市場再添新兵！台積電、聯發科都是成分股 「這檔」ETF聚焦5G供應鏈

【文．林韋伶】

繼元大投信與復華投信之後，3日國泰投信宣布將於11月18日起，開募台灣首檔純台股5G ETF—國泰台灣5G+ ETF（00881）。相較於過去元大投信與復華投信將5G ETF主要成分股配置在美國或中國，國泰投信選擇布局台灣投資人最熟悉的台股市場。

台灣電信商已於今年7月開台5G，全球也已經有392個電信業者投入5G網路建置，從AI、大數據、車聯網、智慧醫療、萬物互聯等，5G商機將遍地開花，2021年可望成為真正爆發期。高通預估至2035年，台灣直接或間接創造的5G相關總產值高達1340億美元，國泰投信總經理張雍川則認為，5G是未來10年的投資主流，而全球最強5G供應鏈就在台灣。

將在11月18日到11月24日展開募集的國泰台灣5G+ ETF，追蹤的是臺灣5G+通訊指數，該指數以專業金融數據公司FactSet的產業分類作為篩選，其指數成分股挑選經層層把關。第一層，選高純度5G股，只挑台灣5G產業營收佔比大於50%的上市櫃股票；第二層，挑流動性佳個股，近3個月日均成交額達5000萬元以上才能入選；第三層，買獲利績優股，只投資近4季累積EPS大於0的公司股票，在層層篩選後，最終納入前30大5G績優股且依市值加權。

據了解，國泰台灣5G+ ETF的前5大成分股依序應包含：台積電、聯發科、鴻海、台達電、大立光…等個股。為了避免單一持股占比過高的問題，該檔ETF也訂下單一持股比重不超過30%、前5大持股比重不超過65%的規則。

至於國泰台灣5G+ ETF與市場上現有的5G基金或商品究竟有什麼差別？首先，從各檔產品投資國家比重就可以看出來。由基金經理人主動選股的路博邁5G股票基金主要配置放在美國，另外也有7%以上的配置放在日本與中國；而元大投信推出的兩檔5G ETF，同樣將成分股的配置比例分散在美國、台灣、日本、南韓等市場。至於復華中國5G通信ETF與國泰台灣5G+ETF，則因為分別重壓中國與台灣的5G概念股，因此風險等級落在最高的RR5等級。

若以這5檔產品的投資策略來看，路博邁5G股票基金因為是主動式基金，經理人王昱如表示，在選股上較有彈性，「一般ETF必須設定規則才能被動操作，他們用的是過去資料，我們的選股更靈活。配合5G發展，在選股上我們採用的是未來預估數字，在未來2~3年內，盈餘成長有一半是來自5G成長力道的個股，才是我們的投資目標。」

而以元大投信來說，規劃出兩檔5G ETF是希望「軟、硬通吃」，且可以讓風險屬性不同的投資人有所選擇，喜歡穩定的可以選以布局電信、軟體、服務類股為核心的軟5G ETF；想要多一點波動，則可以挑選以半導體、電子、電信設備為核心的硬5G ETF。

復華中國5G 通信ETF則是主打透過半年檢視一次持股的方式，在吃完基礎建設大餅後，慢慢增加電信、應用、服務等產業持股。

而對於推出市場上首檔單壓台股的5G ETF來說，國泰投信分析，觀察近年各國陸續啟動5G計畫以來，臺灣5G+通訊指數漲幅高達46%，甚至大幅超越全球5G指數的11%，顯見想參與最具爆發力的5G大商機，就該超前部署高純度的台灣5G績優股。

國泰台灣5G+ETF（00881）經理人蘇鼎宇表示，5G網路連接數才正要開始加速，投資5G時間早不如時機巧，「尤其美中貿易衝突加速台廠得利，建議投資人布局台灣5G關鍵供應鏈。」

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