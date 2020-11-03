川普、拜登誰勝選有利台灣？ 1關鍵、2觀察看懂美中台關係變化

聯合新聞網 / 今周刊
記者許正宏／攝影
記者許正宏／攝影

【文．蕭婷方】

美國第59屆總統選舉進入倒數計時，此次大選以「中國議題」討論熱度最高，面對行事風格相對穩健的民主黨候選人拜登，現任總統川普頻打美中衝突牌拉抬選情，連帶讓台灣躍上國際舞台，成為焦點。不論未來誰入主白宮，可預見美中科技對壘、貿易紛爭與軍備競賽，將是未來全球的主旋律。在此情勢下，對台灣的關鍵差異又在哪裡？又要如何謹慎觀察美－中－台關係變化？

反中主旋律不變 台灣還是地緣政治的最大公約數

川普與拜登在地緣政治上的差異，被視為「美中台」關係變化的關鍵。不同於川普將中國崛起視為重中之重，經貿外交政策均以「抗中」為主軸，拜登雖將中國視為重要挑戰者，但美國最大威脅還是俄羅斯。

「台灣仍然是兩者戰略的最大公約數」。東海大學政治系副教授邱師儀指出，川普當選將延續印太戰略，將重心放在東南亞，聯合印度、台灣與澳洲等國圍堵中國，拜登當選則可能重回前美國總統歐巴馬「亞洲再平衡」戰略，將著重與韓國、日本關係，著重鞏固東北亞，不論誰當選，台灣在地緣政治的重要性仍然存在。

中正大學戰略所教授林泰和也說，「川普與拜登不論誰當選，反中主旋律不變，僅是力道上的差異」。

事實上，中美貿易戰兩年多來，雖然以關稅貿易為主戰場，從川普也一再下重手打壓華為來看，美中其實打的是一場高科技冷戰，因為5G的技術攸關到後續AIoT、車聯網、大數據的建構，未來美中在5Ｇ、人工智慧、大數據三大領域的對壘仍將延續。

林泰和說，台灣半導體先進製程在全球居冠，美國對台半導體依賴程度高，是美國供應鏈去中化首選，「若台灣被台灣併吞，將成美國的國安危機」，在戰略考量下，不論是川普與拜都勢必將集中在中國的供應鏈風險分散。

短期經濟衝擊一樣大，關鍵差異是「台商」

至於經濟面衝擊，中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任指出，川普政府雖然在政治上可稱為是史上對台最友善的美國政府，但川普「美國優先」策略，對加拿大、歐盟諸國重新啟動貿易談判，讓全球的貿易量下滑，政策上乍看雖對台灣較為友善，長期來看其實不利台灣貿易出口。

至於誰衝擊最大？吳大任則說，受美中貿易戰影響，台商爆發遷徙潮，川普當選後仍會延續反中的強硬策略，台商回流趨勢預估將會延續、部分轉往東南亞；若拜登勝選，美中貿易矛盾雖然不會立刻解決，但台商可能考量拜登對中穩健談判的風格、不確定性降低，傾向留在中國生產，「關鍵差異還是在台商的佈局策略」。

不過，吳大任也提醒，短期新冠肺炎（COVID-19）對台經濟衝擊，將大於美國總統大選結果。

吳大任解釋，美國近期因確診人數再度上飆，川普與拜登不論誰當選，美國選後會傾向「防疫優先」，社會隔離措施恐將壓抑美國經濟生產、消費力下滑，衝擊台灣逐漸復甦的金屬、化學、橡膠等傳統產業，估今年第4季、明年上半年台灣出口數字可能不會好看。

美中台關係 「交接期」二觀察指標

川普與拜登不論何者入主白宮，在政治面與經濟上仍以反中為主旋律，美中台三角關係如何變化？

邱師儀分析，川普連任將會延續對中國「棒子外交」策略，以貿易談判的主軸，持續以台灣作為談判籌碼壓迫中國，持續深化台灣與美國關係；台灣與美關係應著重在台海防禦的軍事合作上。

若拜登當選，邱師儀分析，美國內政將進入「盤整期」，中國是否有武力恫嚇、對台挑性行為及程度，將視「台灣背後是否有靠山」決定，因此美國政權是否和平轉移、美台雙方是否互相分享情資是關鍵的觀察指標。

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