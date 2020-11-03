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美大選倒數「他」當選可能短多長空？ 一表掌握川普、拜登政策差異

聯合新聞網 / 今周刊
總統川普(左)及民主黨總統候選人拜登(右)。美聯社
總統川普(左)及民主黨總統候選人拜登(右)。美聯社

【文．林韋伶】

美國總統大選在本周將登場，投資人若想在大選前調整投資部位，已經進入最後倒數計時階段，究竟共和黨候選人川普與民主黨候選人拜登的政見有哪些差異？

整體來說，兩位候選的人政策差異真的不小，瑞銀財富管理台灣區諮詢及銷售主管柯仕偉就分析：「民主黨跟共和黨的大部分政見都是南轅北轍，尤其是在稅改、綠能、健保的部分。」也因為這樣的極端情況，讓許多投資人在選前相當傷腦筋。

以對市場的影響來說，花旗銀行頻評估，川普連任雖然可強化市場信心，但在大選壓力解除後，川普無法預知的舉動反而可能在短多後於長期帶來不確定性；反而是拜登若當選，其支持自由貿易的態度，可能帶來長多。

首先，在稅務方面，川普宣示將積極推動稅改2.0，企業稅率最低21%、海外資金不再課稅，對個人稅的部分，也提倡應該進行新一輪的減稅計畫；而若拜登當選，未來美國未繳稅企業可能面臨最低15%的稅率，企業稅率也可能由21%調升到28%，企業的海外資金也可能需額外課稅，在個人稅的部分，最高稅率更可能提高到39.6%。

就稅務這一點來說，目前市場普遍認為川普當選可能有助金融市場表現，不過野村投信海外投資部副總經理呂丹嵐則認為，就算是拜登當選，在現今經濟受疫情衝擊的環境下，並沒有加稅的空間，就算真加稅預估也將是以循序漸進的方式進行，投資人不需要過度擔憂。

摩根資產管理亞洲首席市場策略師許長泰則分析，90年代初期，時任美國總統柯林頓也曾經推動加稅，但後續企業營利與股票的表現並不差，「很多人擔心企業營利會因此倒退，但如果時間抓得準，加在企業獲利增長期，就可以抵消部分問題。」

此外，在能源政策與醫療保健產業的部分，川普以廢除全民健保為號召，並力推退出巴黎協定、支持傳統產業，與拜登希望更多人納入全民健保方案、支持綠色新政的看法迥異。

許長泰指出，兩位候選人誰勝出，的確對某些個別行業會有好與壞的影響，但對整體市場來說是好事，因為終將只有一位候選人能入主白宮，儘管短期波動難免，但最終一定會有一套方案與解答。

許長泰因此建議：「視投資者的目標與風險承受能力不同，選前可採用股債平衡的策略，手上可以持有一些現金，在債券的部分建議放在高收益債或新興市場債，但選舉過後會建議股優於債。」

柯仕偉則建議，相較起如賭博一般，壓寶哪一位候選人將當選，因而配置相關受惠產業，不如聚焦因為疫情後啟動新常態的產業，像是高科技、網路、電動車產業等。

柯仕偉預估：「若是當晚選舉沒有結果，可能會像過去高爾跟小布希一樣，資金會受傷，但將時間拉長到兩個月後去看，股市其實是走一個接棒行情，就像今年3月市場大跌後，各國央行進來救大家信心一樣。」

呂丹嵐也樂觀認為，美國是個成熟的民主國家，不管誰擔任總統都有一套制度在運作，只要經濟表現、全球央行寬鬆態度與企業獲利表現沒有出現反轉，市場拉回都是好買點。

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