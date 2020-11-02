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蘋概股投資人注意！蘋果盤後股價挫逾4％…這3件事得留意

聯合新聞網 / 今周刊
蘋果新機即將發表。美聯社
蘋果新機即將發表。美聯社

【文．林信男】

蘋果公司（Apple）於美國時間29日盤後，公布2020年度第4季（截至9月26日）財報，營收、獲利皆優於市場預期；但，值得注意的是，蘋果股價昨日在常規交易時段，收漲3.71%，至115.32美元，財報公布後，其盤後交易股價，卻一度下跌逾5%，至截稿前，跌幅仍超過4%，令許多投資人感到困惑。

由蘋果上季財報內容可得知，其營收為647億美元，年增1%，優於華爾街預期的637億美元；每股純益73美分，亦高於市場預期（70美分），但較去年同期（76美分）略減。

既然營收、獲利，都較市場預期佳，為何蘋果盤後股價會走跌？觀察外媒報導及財報內容，可歸納出以下3個原因。

一、iPhone營收表現不佳

Mac、iPad上季銷售表現，可謂營收的兩大助力。Mac創造了約90億美元營收，年增逾29%，優於市場預期（79.3億美元）；iPad營收約68億美元，年增達46%，同樣優於市場預期（61.2億美元）。

但主力產品iPhone的銷售數字，就不若Mac、iPad亮眼。上季iPhone帶來的營收約264億美元，不及市場預期（279.3億美元），年減20.7%。

上季蘋果服務業務營收145億美元，年增逾16%，優於預期（140.8億美元）；穿戴式設備、居家與配件營收78億美元，也高於市場預期（74億美元），年增超過20%；整體來看，在蘋果5大類產品當中，上季僅iPhone營收表現不符期待，呈現衰退。

二、大中華區銷售下滑

蘋果上季在大中華區（中國、台灣、香港、澳門）的營收，從去年同期的111億美元，降至79億美元，年減29%。由財報數據可得知，在蘋果5大主要市場中，僅大中華區出現業績下滑情形。

蘋果執行長庫克表示，新iPhone在中國營收中，占了較高比例，這也是上季數據呈現負成長的原因，「不過，基於新iPhone上市初期的表現，我們相信，（2021年度）首季將迎來成長。」

三、再度未發布財測

受新冠肺炎疫情影響，截至上季，蘋果已連續兩季未發布財測，但，2021年度首季，適逢聖誕節購物旺季，因此，未發布財測一事，也讓市場格外關注。

對此，庫克稱，西歐的確診人數正在攀升、美國也是，在不確定因素仍多的情況下，未必適合提供財測；不過，庫克也強調，5G加持、電信業者大力推廣，以及果粉的支持，讓他對iPhone 12的銷售感到樂觀，「初步數據很不錯」。

昨日除蘋果外，包括亞馬遜、臉書、Google母公司Alphabet，都公布了上季財報，雖然業績表現皆優於市場預期（常規交易時段股價皆收漲），但盤後股價表現，卻是兩樣情，至截稿前，包括蘋果、亞馬遜、臉書都走跌，僅Alphabet上漲；道瓊、標普500、那斯達克盤前期指，則全數下跌。

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