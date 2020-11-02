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怎樣使美中不為台擦槍走火？ 美專家：若拜登勝選 習近平願意「這麼做」

聯合新聞網 / 今周刊
國防部官網
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【文．劉煥彥】

美國與中國角力在下周美國大選前，似乎沒有停止跡象，且北京為了反制美國持續升高對台灣的支持，過去半年來對台灣的武力威嚇有增無減，令外界擔憂美中兩國可能為了台灣而擦槍走火，從冷戰變成熱戰。

長期研究美中關係的知名美國華裔政治學家、加州克萊蒙特麥肯納學院政府學教授裴敏欣認為，若拜登（Joe Biden）在大選中勝出，美中兩國出現武力衝突的機會可能降低，只是中國國家主席習近平需要把握這個機會，不僅向美方表達無意攻擊台灣，也要向蔡英文遞出橄欖枝，並提出不同於當前一國兩制的全新兩岸政治架構。

但也有美方政治圈人士警告，北京高層似乎認為，西方國家的經濟受到武漢肺炎（COVID-19）打擊、防疫成效不佳而自顧不暇，讓中國看到大好機會，這可能使北京過度自信，因而在台海情勢上冒進，出現大家不希望看到的演變。

共機侵入我ADIZ　9月18次、10月已20次

裴敏欣昨天在日本經濟新聞英文版的投書中指出，美中兩國互相恫嚇、台海情勢持續升高的的證據之一，就是川普政府批准台灣的軍售金額達到220億美元（約6300億元台幣）的新高。

其次，中國持續派軍機侵入我方防空識別區（ADIZ），繼9月入侵18次後，10月截至昨（29）日累計達20次，而且大都是飛進距離台灣本島遙遠，但極為接近我方控制東沙島的我國ADIZ西南角，機種從電戰機、反潛機、運輸機到空中預警機都有。

中共軍機持續侵入我方防空識別區，本月累計已經20次。（圖片來源：國防部官網）
中共軍機持續侵入我方防空識別區，本月累計已經20次。（圖片來源：國防部官網）

裴敏欣指出，北京最擔心的是，華府對中國的鷹派可能進一步讓美國背離一中政策，讓台灣更有信心走向獨立，例如我方立法院近期成立修憲委員會，北京密切注意這是否意味台灣想藉由修憲邁向法理獨立。

問題是，隨著中國擴大武力威嚇，美國覺得必須展現反制作為，就像美國軍艦通過台海的次數愈來愈多，而雙方為了展現對抗決心，姿態愈來愈高，使得兩國對峙節節升高，使得兩大強國發生軍事衝突的風險隨之升高。

「雙方為展現對抗決心，姿態愈來愈高，軍事衝突風險隨之升高」

裴敏欣分析，在最好的狀況下，雙方能有效溝通，並且限制軍方的交戰規則，或許可以防止兩國武力擦槍走火。

若是最糟糕的狀況，雙方高度敵對、不信任，加上態度過於激進，這些因素加起來可能導致一連串狀況，最後出現雙方都不希望看到的武力衝突。

他也寫道：「穩定台海關係的唯一方式，就是恢復兩岸政治對話，以降低美中緊張關係。」

若美國大選結果不明　恐助長北京訴諸武力

問題是，以目前北京高層的心態來說，要中方率先示好的難度頗高。

美國知名政治刊物「外交政策」（Foreign Policy）副總編輯James Palmer本周撰文指出，在本月中共舉行第19屆五中全會前，習近平等領導人的談話顯示，北京對於所謂「中國的時機已經到來」有很大信心，這可能導致中南海過度自信，而這股自信若反映在處理台灣議題的態度，將「令人非常恐懼」。

James Palmer指出，有兩個變數恐導致北京對台採取進一步軍事行動，第一是傳統上限制共軍出手的多項因素已經弱化，例如北京擔憂美國出手干預、中國擔心在國際上的名聲受損，或是解放軍內部貪腐。

第二，下周美國大選未能出現明確結果。

五中全會公報出爐　「和平統一」字眼重現

值得注意的是，中共第19屆五中全會昨天結束，在會議公報中對於兩岸關係的說法是，「推進兩岸關係和平發展和祖國統一」，也就是在今年3月中國國務院政府工作報告拿掉的「和平」兩個字，重回共產黨的重要文件內容。

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