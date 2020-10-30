快訊

災情慘重！愛琴海7.0強震導致淹水 土耳其大樓瞬間崩塌影片曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小公司沒勞保也應替員工提繳勞退金！選勞退自提專家分析有「兩大好處」

聯合新聞網 / 今周刊
今周刊攝影團隊
今周刊攝影團隊

【撰文 黃健誠】

政府近年來大力宣導「勞退自提」觀念，從勞保局統計資料來看，勞工選擇自提勞退的人數比例，確實有明顯上升，從106年的6.52%提高至108年的8.76%，人數更已突破60萬大關，顯見民眾對勞退金的關注，已越來越高。

但，三不五時就傳出勞保恐破產，或勞保即將改革的消息，讓不少關注此議題的勞工朋友恐慌，擔心若現在自行提繳勞退金，萬一哪天勞保真的破產，這筆錢豈不化為烏有？不過，勞保與勞退其實是兩種不同的概念，選擇勞退自提的民眾，並不需要擔心勞退帳戶內的錢，會因勞保破產或改革而有任何變動。

勞保、勞退分不清？只要有工作　僱主都應提繳勞退金

有些民眾在人數不滿5人的小公司上班，可能碰過老闆說，公司只有3個員工，因此未強制加保勞保，所以公司也不必提繳勞工退休金給員工。但是，勞保局對此解釋，上述這段話並不正確，因為，只要是適用勞基法的勞工，無論本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留之外籍人士，都是勞退新制的強制提繳對象，因此與有無加保勞保無關。

理財專家郭莉芳指出，在勞退新制中，無論公司員工幾人、有無加保勞健保，除了自提最高投保薪資6%外，雇主都需替員工提繳月投保薪資6%，存入勞工個人的「退休專戶」，此專戶將跟著勞工職涯，不管換幾個工作，只要有上班收入，退休專戶裡的錢只會變多、不會變少。

郭莉芳也舉例，假設小明月薪6萬元，對應月提繳工資分級表，屬於第41級「57,801元至68,000元」區間，因此雇主每月應為小明提撥3,648元（68,000元x6%），另外小明自己也可選擇1%到6%的個人提撥金，至勞退專戶內。

究竟要不要自提勞退？先看看這兩個好處

勞工選擇勞退自提的比例，雖然有逐年升高趨勢，但依108年的數據來看，也僅8.76%，說起來並不算高，勞保局統計也發現，薪資越高者，選擇自提的人數比例也越高。對此，郭莉芳表示，她鼓勵勞工自行提撥，因為除了具節稅效果外，這也是一種強迫儲蓄的方式。

郭莉芳分析，無論勞工自行提撥金額多少，只要有提撥的部分，都可從當年度所得中全額扣除，不必計入當年度個人所得綜合所得稅計算，而是等到開始請領勞退月退金後，才需併入所得申報，因此具有節稅效果。

郭莉芳以前述例子試算指出，月薪6萬元的小明，月提繳工資為68,000元，每月自行提撥6%，因此每年自行提繳的金額為43,776元（3648元x12個月）。由於小明適用12%的個人綜所稅率，因此每年可以省下5253元（43,776元x12%）的稅金。

另外，有民眾疑惑，雖然選擇勞退自提的年度都可以節稅，但等到請領退休金時，這筆「退職所得」還是會面臨到稅賦問題。不過，依據財政部計算退職所得定額免稅的規定，只有少數退休金極高的勞工才會面臨課稅問題。

除了節稅外，勞退自提的另一個好處則是強迫儲蓄，郭莉芳說，若小資族從年輕時就自行提撥6%，再加上雇主的6%，等於每月有12%月投保薪資存入個人勞退專戶中，每月自提幾千塊，累積時間久了，對於勞退帳戶也是相當大的挹注。

再以小明為例，假設小明每年加薪幅度1%、勞退帳戶投保率2%，在小明勞退新制年資滿25年後，在未自提的情況下可領到每月7,067元，不過若是小明有自提6%，月退金則可提高至14,135元，因此選擇自提，確實是個讓月退金更多的好方法。

延伸閱讀》

英特爾90億美元出售NAND事業給海力士　未來有3大動向值得觀察

台廠解析》半導體扮要角、毛利慘遭吞噬　蘋果對台供應鏈的「兩好兩壞」

最新PIMCO長期展望：擾亂因素升級

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

小公司沒勞保也應替員工提繳勞退金！選勞退自提專家分析有「兩大好處」

政府近年來大力宣導「勞退自提」觀念，從勞保局統計資料來看，勞工選擇自提勞退的人數比例，確實有明顯上升，從106年的6.52%提高至108年的8.76%，人數更已突破60萬大關，顯見民眾對勞退金的關注，已越來越高。

沒有信用卡在電商購物也能分期付款？關於無卡分期你該知道的幾件事

受疫情影響，有愈來愈多消費者喜歡逛網拍購物，但對沒有信用卡，卻又想分期繳納付費的消費者來說，「無卡分期」是個不錯的選擇，但使用無卡分期時，應該留意哪些事呢？

善用零股交易 小資族也能靠「兩招」練習拉回買進、分散風險

盤中零股交易新制上路，除了有利於小資族輕鬆存股之外，透過零股交易，也能練習投資達人的「摸底」身手，甚至學著打造專屬投資組合。

很多人常搞錯！投資聯發科和台積電 需關注的財務指標其實不一樣

聯發科近來除了在5G晶片與高通並駕齊驅，營收獲利大幅成長，在全世界IC產業的能見度也大幅提升，若比較2018年至今的各項財務數字，也顯示聯發科兩年來各項指標快速進展，值得仔細分析背後原因。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

台股面臨「萬三」壓力、塑化業Q3獲利亮眼 營運表現聚焦「這10檔」

塑化產業第3季獲利表現亮眼，不過目前台股逼近萬3大關，相對於股本龐大的台塑4寶，股本較小的2線塑化廠，表現更值得注意。

錯過這5年 美方恐無法力阻中國「挑戰其霸權」？你該知道的「十四五」規畫

「未來5年，中共只要做好這些事，它大概會認為，美國就將奈何不了自己……。」 這是《紐約時報》在9月底發表的一篇評論。

川普支持者多半「不愛表態」 民調在6大搖擺州領先的拜登 能贏到最後？

美國總統大選倒數1周，最新民調顯示，近期接連遭爆料指控的拜登，在主要激戰區仍保持領先。川普能否重演逆轉勝戲碼？ 捲土重來的新冠肺炎疫情，又將如何影響選舉結果？

賣早餐賣到拚上櫃！38歲的他如何讓麥味登客單價一舉翻倍

2代接班的揚秦國際執行長卓靖倫耕耘數位，每周巡店、不與加盟主爭利；在疫情下持續逆勢展店，將帶領揚秦成為第一個上櫃的早餐店品牌！

言論自由還是商業利益？聽證會淪政治秀 中天背後的盤算是…

中天電視台執照將於年底到期，由於中天新聞台的新聞內容，數度挑動台灣統獨敏感神經，媒體主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）為減輕爭議，召開史上最長換照聽證會，會中NCC與中天雙方針對媒體適格性等8大主題進行攻防；但，聽證會後並未釐清相關爭議，會後反加深打壓異己或維護民主的二元攻防。

熱門新聞

小公司沒勞保也應替員工提繳勞退金！選勞退自提專家分析有「兩大好處」

傅高義：兩岸問題不會留到下一代解決

我是龜兔賽跑的烏龜！耀登資歷最深卻今年才上市 關鍵在桃園這支小天線

從《大佛普拉斯》到《同學麥娜絲》男人40後是Plus或minus？

新台東故事館 再續誠品未竟之夢

廢棄口罩堆出全台萬噸垃圾 減塑會是解方？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。