小公司沒勞保也應替員工提繳勞退金！選勞退自提專家分析有「兩大好處」

【撰文 黃健誠】

政府近年來大力宣導「勞退自提」觀念，從勞保局統計資料來看，勞工選擇自提勞退的人數比例，確實有明顯上升，從106年的6.52%提高至108年的8.76%，人數更已突破60萬大關，顯見民眾對勞退金的關注，已越來越高。

但，三不五時就傳出勞保恐破產，或勞保即將改革的消息，讓不少關注此議題的勞工朋友恐慌，擔心若現在自行提繳勞退金，萬一哪天勞保真的破產，這筆錢豈不化為烏有？不過，勞保與勞退其實是兩種不同的概念，選擇勞退自提的民眾，並不需要擔心勞退帳戶內的錢，會因勞保破產或改革而有任何變動。

勞保、勞退分不清？只要有工作 僱主都應提繳勞退金

有些民眾在人數不滿5人的小公司上班，可能碰過老闆說，公司只有3個員工，因此未強制加保勞保，所以公司也不必提繳勞工退休金給員工。但是，勞保局對此解釋，上述這段話並不正確，因為，只要是適用勞基法的勞工，無論本國籍、外籍配偶、陸港澳地區配偶、永久居留之外籍人士，都是勞退新制的強制提繳對象，因此與有無加保勞保無關。

理財專家郭莉芳指出，在勞退新制中，無論公司員工幾人、有無加保勞健保，除了自提最高投保薪資6%外，雇主都需替員工提繳月投保薪資6%，存入勞工個人的「退休專戶」，此專戶將跟著勞工職涯，不管換幾個工作，只要有上班收入，退休專戶裡的錢只會變多、不會變少。

郭莉芳也舉例，假設小明月薪6萬元，對應月提繳工資分級表，屬於第41級「57,801元至68,000元」區間，因此雇主每月應為小明提撥3,648元（68,000元x6%），另外小明自己也可選擇1%到6%的個人提撥金，至勞退專戶內。

究竟要不要自提勞退？先看看這兩個好處

勞工選擇勞退自提的比例，雖然有逐年升高趨勢，但依108年的數據來看，也僅8.76%，說起來並不算高，勞保局統計也發現，薪資越高者，選擇自提的人數比例也越高。對此，郭莉芳表示，她鼓勵勞工自行提撥，因為除了具節稅效果外，這也是一種強迫儲蓄的方式。

郭莉芳分析，無論勞工自行提撥金額多少，只要有提撥的部分，都可從當年度所得中全額扣除，不必計入當年度個人所得綜合所得稅計算，而是等到開始請領勞退月退金後，才需併入所得申報，因此具有節稅效果。

郭莉芳以前述例子試算指出，月薪6萬元的小明，月提繳工資為68,000元，每月自行提撥6%，因此每年自行提繳的金額為43,776元（3648元x12個月）。由於小明適用12%的個人綜所稅率，因此每年可以省下5253元（43,776元x12%）的稅金。

另外，有民眾疑惑，雖然選擇勞退自提的年度都可以節稅，但等到請領退休金時，這筆「退職所得」還是會面臨到稅賦問題。不過，依據財政部計算退職所得定額免稅的規定，只有少數退休金極高的勞工才會面臨課稅問題。

除了節稅外，勞退自提的另一個好處則是強迫儲蓄，郭莉芳說，若小資族從年輕時就自行提撥6%，再加上雇主的6%，等於每月有12%月投保薪資存入個人勞退專戶中，每月自提幾千塊，累積時間久了，對於勞退帳戶也是相當大的挹注。

再以小明為例，假設小明每年加薪幅度1%、勞退帳戶投保率2%，在小明勞退新制年資滿25年後，在未自提的情況下可領到每月7,067元，不過若是小明有自提6%，月退金則可提高至14,135元，因此選擇自提，確實是個讓月退金更多的好方法。

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