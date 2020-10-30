沒有信用卡在電商購物也能分期付款？關於無卡分期你該知道的幾件事

【撰文 林韋伶】

受疫情影響，有愈來愈多消費者喜歡逛網拍購物，但對沒有信用卡，卻又想分期繳納付費的消費者來說，「無卡分期」是個不錯的選擇，但使用無卡分期時，應該留意哪些事呢？

中租-KY（5871）旗下仲信資融公司，自2018年9月正式推出「中租零卡分期」以來，目前零卡線上會員人數已超過40萬人，總消費人數約150萬人，合作業者突破4萬家，分期交易金額較2019年度大幅成長2.5倍，在疫情下，業績逆勢成長。

在信用卡相當普遍的台灣，無卡分期或零卡分期仍有其市場，甚至連三大電商「momo購物網」、「Yahoo奇摩購物中心」與「東森購物網」都導入，仲信資融副總經理張銘聰對此解釋，以外送員來說，有些一天認真跑單8小時的人，月收入可能有6、7萬元，但他們去申請信用卡時，可能因為無法提供薪資證明而卡關。

張銘聰分析：「跟外送員有一樣困擾的，還有自營商、家庭主婦或是學生，仲信資融推出的零卡分期並不是要搶信用卡市場，而是想補足信用卡市場無法涵蓋，約達900萬人的族群。」

Money101總經理朱本傑則表示，零卡分期的優點在於沒有信用卡、不用受信用額度限制、分期數高，因此受到缺乏穩定收入證明的「信用小白」和學生族喜愛，但零卡分期因為沒有收入證明，所以能夠申請到的額度也不高，適合一些臨時需求。

無卡一族分期付款不是夢，三大電商皆導入

比較信用卡分期與無卡分期的差別，消費者如果是刷了卡後再去跟銀行辦分期繳費，必須自負約5%~10%左右的利率，但無卡分期則是由商家與消費者共同負擔利率成本，部分商家若想吸引更多客戶上門，利率可能全數由自己吸收，一來一往間利率負擔差很大。

此外，信用卡分期利率可能因為消費者的信用分數不同而異，但在無卡分期的部分，一開始在客戶買單前就會詳載利率水準，也不會出現利率「因人而異」的情況，有助大家在下手購物前就能做好理財規劃。

無卡分期申請容易，專家提醒小心信用折損

相較於申請傳統信用卡必須附上存款、薪資證明等文件，還要等待信用評分與核卡時間，無卡分期申請相對容易許多，但也因為此特性，理財專家郭莉芳提醒消費者：「因為取得容易，可能讓使用者輕忽，萬一未來無法定期清償，衍伸的延遲費用與利率的問題，且會有信用折損，對年輕人來說，風險較高。尤其因為無法分期申請身分放寬到學生族群，更容易有這樣的風險。」

張銘聰也提醒消費者，仲信資融已經透過零卡服務把訂單切小了，準時繳款是一件重要的事，如果繳款紀錄良好，額度就可以一直重複使用，甚至有機會調高。

朱本傑也提醒，消費者一定要了解零卡分期不一定是零利率及免手續費，若店家沒有特別聲明利息由賣家吸收，通常利息與手續費會攤還在每期帳單，平均下來未必比信用卡分期划算。雖然申辦流程相較於信用卡快速許多，但解約程序可能會比想像中還要複雜，建議消費者在申辦時務必確認與自身權益有關的條款內容，包括：是否需要支付利息？解約後是否有違約金？退貨流程等等，避免使用不滿意，卻又要多付一筆錢。

此外，無卡分期目前通路有限，並非全體適用，郭莉芳也因此建議：「儘管部分通路有零利率，但要小心專案會有期限，出手前一定要問清楚。」另一個不可忽略的重點則是，通常分期越長、利率越高，最高還可能到10%，應小心運用。

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