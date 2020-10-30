快訊

災情慘重！愛琴海7.0強震導致淹水 土耳其大樓瞬間崩塌影片曝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒有信用卡在電商購物也能分期付款？關於無卡分期你該知道的幾件事

聯合新聞網 / 今周刊
達志
達志

【撰文 林韋伶】

受疫情影響，有愈來愈多消費者喜歡逛網拍購物，但對沒有信用卡，卻又想分期繳納付費的消費者來說，「無卡分期」是個不錯的選擇，但使用無卡分期時，應該留意哪些事呢？

中租-KY（5871）旗下仲信資融公司，自2018年9月正式推出「中租零卡分期」以來，目前零卡線上會員人數已超過40萬人，總消費人數約150萬人，合作業者突破4萬家，分期交易金額較2019年度大幅成長2.5倍，在疫情下，業績逆勢成長。

在信用卡相當普遍的台灣，無卡分期或零卡分期仍有其市場，甚至連三大電商「momo購物網」、「Yahoo奇摩購物中心」與「東森購物網」都導入，仲信資融副總經理張銘聰對此解釋，以外送員來說，有些一天認真跑單8小時的人，月收入可能有6、7萬元，但他們去申請信用卡時，可能因為無法提供薪資證明而卡關。

張銘聰分析：「跟外送員有一樣困擾的，還有自營商、家庭主婦或是學生，仲信資融推出的零卡分期並不是要搶信用卡市場，而是想補足信用卡市場無法涵蓋，約達900萬人的族群。」

Money101總經理朱本傑則表示，零卡分期的優點在於沒有信用卡、不用受信用額度限制、分期數高，因此受到缺乏穩定收入證明的「信用小白」和學生族喜愛，但零卡分期因為沒有收入證明，所以能夠申請到的額度也不高，適合一些臨時需求。

無卡一族分期付款不是夢，三大電商皆導入

比較信用卡分期與無卡分期的差別，消費者如果是刷了卡後再去跟銀行辦分期繳費，必須自負約5%~10%左右的利率，但無卡分期則是由商家與消費者共同負擔利率成本，部分商家若想吸引更多客戶上門，利率可能全數由自己吸收，一來一往間利率負擔差很大。

此外，信用卡分期利率可能因為消費者的信用分數不同而異，但在無卡分期的部分，一開始在客戶買單前就會詳載利率水準，也不會出現利率「因人而異」的情況，有助大家在下手購物前就能做好理財規劃。

無卡分期申請容易，專家提醒小心信用折損

相較於申請傳統信用卡必須附上存款、薪資證明等文件，還要等待信用評分與核卡時間，無卡分期申請相對容易許多，但也因為此特性，理財專家郭莉芳提醒消費者：「因為取得容易，可能讓使用者輕忽，萬一未來無法定期清償，衍伸的延遲費用與利率的問題，且會有信用折損，對年輕人來說，風險較高。尤其因為無法分期申請身分放寬到學生族群，更容易有這樣的風險。」

張銘聰也提醒消費者，仲信資融已經透過零卡服務把訂單切小了，準時繳款是一件重要的事，如果繳款紀錄良好，額度就可以一直重複使用，甚至有機會調高。

朱本傑也提醒，消費者一定要了解零卡分期不一定是零利率及免手續費，若店家沒有特別聲明利息由賣家吸收，通常利息與手續費會攤還在每期帳單，平均下來未必比信用卡分期划算。雖然申辦流程相較於信用卡快速許多，但解約程序可能會比想像中還要複雜，建議消費者在申辦時務必確認與自身權益有關的條款內容，包括：是否需要支付利息？解約後是否有違約金？退貨流程等等，避免使用不滿意，卻又要多付一筆錢。

此外，無卡分期目前通路有限，並非全體適用，郭莉芳也因此建議：「儘管部分通路有零利率，但要小心專案會有期限，出手前一定要問清楚。」另一個不可忽略的重點則是，通常分期越長、利率越高，最高還可能到10%，應小心運用。

延伸閱讀》

中天換照案》蔡衍明強調「台灣、大陸都是我的家」 駁下新聞指導棋...一文秒懂聽證會3大爭點

中天支持者怒灑冥紙　政院回嗆「執照不是世襲制」！一文秒懂中天換照事件5大關鍵

「中天一關門，民主也會關門」？ 律師：9成新聞吹捧特定政治人物...不適格必須汰除

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

小公司沒勞保也應替員工提繳勞退金！選勞退自提專家分析有「兩大好處」

政府近年來大力宣導「勞退自提」觀念，從勞保局統計資料來看，勞工選擇自提勞退的人數比例，確實有明顯上升，從106年的6.52%提高至108年的8.76%，人數更已突破60萬大關，顯見民眾對勞退金的關注，已越來越高。

沒有信用卡在電商購物也能分期付款？關於無卡分期你該知道的幾件事

受疫情影響，有愈來愈多消費者喜歡逛網拍購物，但對沒有信用卡，卻又想分期繳納付費的消費者來說，「無卡分期」是個不錯的選擇，但使用無卡分期時，應該留意哪些事呢？

善用零股交易 小資族也能靠「兩招」練習拉回買進、分散風險

盤中零股交易新制上路，除了有利於小資族輕鬆存股之外，透過零股交易，也能練習投資達人的「摸底」身手，甚至學著打造專屬投資組合。

很多人常搞錯！投資聯發科和台積電 需關注的財務指標其實不一樣

聯發科近來除了在5G晶片與高通並駕齊驅，營收獲利大幅成長，在全世界IC產業的能見度也大幅提升，若比較2018年至今的各項財務數字，也顯示聯發科兩年來各項指標快速進展，值得仔細分析背後原因。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

台股面臨「萬三」壓力、塑化業Q3獲利亮眼 營運表現聚焦「這10檔」

塑化產業第3季獲利表現亮眼，不過目前台股逼近萬3大關，相對於股本龐大的台塑4寶，股本較小的2線塑化廠，表現更值得注意。

錯過這5年 美方恐無法力阻中國「挑戰其霸權」？你該知道的「十四五」規畫

「未來5年，中共只要做好這些事，它大概會認為，美國就將奈何不了自己……。」 這是《紐約時報》在9月底發表的一篇評論。

川普支持者多半「不愛表態」 民調在6大搖擺州領先的拜登 能贏到最後？

美國總統大選倒數1周，最新民調顯示，近期接連遭爆料指控的拜登，在主要激戰區仍保持領先。川普能否重演逆轉勝戲碼？ 捲土重來的新冠肺炎疫情，又將如何影響選舉結果？

賣早餐賣到拚上櫃！38歲的他如何讓麥味登客單價一舉翻倍

2代接班的揚秦國際執行長卓靖倫耕耘數位，每周巡店、不與加盟主爭利；在疫情下持續逆勢展店，將帶領揚秦成為第一個上櫃的早餐店品牌！

言論自由還是商業利益？聽證會淪政治秀 中天背後的盤算是…

中天電視台執照將於年底到期，由於中天新聞台的新聞內容，數度挑動台灣統獨敏感神經，媒體主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）為減輕爭議，召開史上最長換照聽證會，會中NCC與中天雙方針對媒體適格性等8大主題進行攻防；但，聽證會後並未釐清相關爭議，會後反加深打壓異己或維護民主的二元攻防。

熱門新聞

小公司沒勞保也應替員工提繳勞退金！選勞退自提專家分析有「兩大好處」

傅高義：兩岸問題不會留到下一代解決

我是龜兔賽跑的烏龜！耀登資歷最深卻今年才上市 關鍵在桃園這支小天線

從《大佛普拉斯》到《同學麥娜絲》男人40後是Plus或minus？

新台東故事館 再續誠品未竟之夢

廢棄口罩堆出全台萬噸垃圾 減塑會是解方？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。