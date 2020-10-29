善用零股交易 小資族也能靠「兩招」練習拉回買進、分散風險

【文．陳姿蓉】

盤中零股交易新制上路，除了有利於小資族輕鬆存股之外，透過零股交易，也能練習投資達人的「摸底」身手，甚至學著打造專屬投資組合。

10月26日，台股開放盤中零股交易。上路首日，權值王台積電（2330）零股交易就爆大量，以飆破26萬股的撮合成交量居當日之冠，存股族偏愛的元大台灣五○ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）等，亦匯聚一定人氣。零股交易被認為是小資族啟動存股的最佳利器，由首日狀況來看，相關標的確實熱絡。

但在許多專家眼中，小資族應該多加利用零股交易的面向，其實不僅只是存股而已。

永豐金證券就表示，許多投資新手都聽過「拉回買進」的道理，問題是，若對股價脈動不甚熟悉，無法確定止跌反彈的轉折低點在哪裡，在只能選擇以「千股」為單位的整股交易下，小資族嘗試拉回買進時，就難免承受較高的資金、心理壓力，反而無法保持冷靜心態。

「如今透過零股交易，可以分批買進個3、5百股，不但降低心理壓力，也能分攤投資成本，操作更靈活，『拉回買進』也不再是知易行難。」永豐金證建議。

提案1：練習左側交易 逢低承接 不再心驚驚

以此延伸，近來在股市頗有討論熱度的「左側交易」，也值得小資族利用零股交易的優勢加以練習。

左側交易又名「逆勢交易」，當股價下跌，投資人在「接近、但又無法確定觸底」之前先行低接布局，在股價線圖上，等於是在底部轉折點的「左側」買進；而當股價上漲時，則在「預判高點」到達前的「左側」提前賣出。

以「逢低承接」的方向來看，左側交易成敗必須仰賴「摸底」的功力。只是，既然是「摸」，就代表成敗未定，股價若持續下行，投入的資金會被套住一段時間，甚至不斷縮水，對小資族來說壓力不小。

再者，左側交易的另一精髓在於分批投入，在摸底的過程中累積足夠的部位，才能在隨後的漲勢中獲得足夠利潤。但對小資族來說，如果只能整股交易，恐怕也不易繼續騰出更多資金積累更多部位，喪失左側交易的意義。

如今有零股交易，小資族能在更靈活的資金分配之下，練習左側交易的手感，逐步修練更精準掌握底部、高點訊號的操盤能力。

除此之外，國泰證期顧問處經理蔡明翰也對小資族有個另類提案：不妨善用零股交易，練習資產配置。

提案2：練習資產配置 分散風險 又能多元獲利

資產配置雖是理財世界的老生常談，但也是經過驗證，能夠長期穩健獲利的經典模式；然而，要把資金分成數個部位，配置在不同產業、不同資產，前提是資金要多到能夠分拆。換言之，對於財力有限的小資族，或許少有練習資產配置布局的思考機會。

蔡明翰表示，零股交易上路後，消極地想，資金有限的投資人可以避免單壓某檔個股，藉此分散風險；積極地想，則是可透過零股建立完整的投資組合，感受資產配置、掌握多元獲利的效果。

他舉例，若判斷美國大選後，資金將轉而流向過去半年遭到壓抑的產業，例如原物料及航運等類股，小額投資人則可將資金分拆，在主流人氣股之外，也可以配置2至3成的相關類股。

盤中零股交易的開放，對小資族來說是一大福音，但仍有兩點需要注意。一是目前券商的零股交易與整股相同，都是抽取0.1425％的手續費，單筆手續費最低門檻為20元。蔡明翰指出：「若以此計算，投資人單筆交易金額必須達到1萬多元，在手續費部分才會比較划算。小額投資的話，建議多方比較，選擇提供手續費優惠的券商。」

須注意的第二件事是價差問題。以零股交易熱門標的台積電為例，過去盤後零股交易，因為與整股有時間差且零股流動性不佳，台積電零股與整股常出現微幅價差。隨著盤中交易開放，零股與整股的價差預計會愈來愈小，但首日狀況來看，價差問題仍存在。

根據10月26日零股盤中交易上路首日報價，台積電9點10分零股開盤成交價456元，與同時間整股的股價453.5元，出現2.5元的價差。下午1點半收盤時，台積電整股以每股450元作收，零股收盤價則是452元，仍較整股股價貴2元。

而股王大立光，26日開盤20分鐘，零股成交價開出3220至3230元。同時間，大立光整股價格僅有3200元，價差1度高達30元。最後大立光零股以3215元作收，相較整股收盤價3195元，仍有20元價差。

整體而言，盤中零股交易使台股投資門檻趨近於零，小資族藉此讓有限的資金，擁有更完善的理財規畫；切入長期存股當然很好，但若能在降低學習、犯錯成本的優勢下，進行底部承接、資產配置投資練習，對投資新手來說，更是適用一生的投資。

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