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台股面臨「萬三」壓力、塑化業Q3獲利亮眼 營運表現聚焦「這10檔」

聯合新聞網 / 今周刊

【文 / 林信富】

塑化產業第3季獲利表現亮眼，不過目前台股逼近萬3大關，相對於股本龐大的台塑4寶，股本較小的2線塑化廠，表現更值得注意。

時序進入11月，上市櫃公司最近已陸續公布第三季財報。由於今年受到新冠肺炎疫情的衝擊，各大產業的營運與獲利產生兩極化發展，也同樣反映在股價的表現上。

舉例來說，股王大立光公布第三季財報，因為不如市場預期，加上對第四季的展望相對保守，股價在法說會後一路向下修正，甚至一度跌破3千元防線，以及今年大盤跌至8523點時的對應低點113240元，目前都還在低檔區整理。

反觀營運同樣在第二季受到疫情大幅衝擊的傳統產業，隨著報價與運價回升，已經有塑化與航運等，慢慢走出產業谷底向上回升。

台塑4寶Q3賺近五百億　目前仍以區間震盪為主

主要動能還是隨著國際油價回溫，推動塑化產業營運逐步轉佳與產品報價上揚，再加上轉投資的現金股利入袋。10月初，台塑四寶已經公告第三季自結財報，單季獲利達台幣498.60億元，台塑四寶順利轉虧為盈。

其中，台塑（1301）因產品價差改善、經濟解封與美國颶風重創墨西哥灣區石化廠，推升塑化產品價格，第三季合併稅後淨利103億元，已較第二季虧損6億元明顯改善，每股稅後純益（EPS）1.63元。

南亞（1303）第三季合併營收677.9億元，季增11.82％，稅後淨利103.59億元，每股稅後純益1.31元。

台化（1326）第三季合併營收601.52億元，較第二季成長7.4％，稅後淨利132.44億元，每股稅後純益2.28元，同步明顯回溫。

台塑化（6505）第三季合併營收939.51億元，較第二季增加17.5％，稅後淨利158.51億元，每股稅後純益1.67元。主要是國際原油價格回升至40美元，帶動油品平均售價較第二季成長，煉油事業營收較第二季增加21.7％；烯烴產品部分，受市場供給減少影響，整體烯烴產品價格與毛利均較第二季顯著提升。

但因近期台股面臨「萬三」大關的壓力，加上大盤成交量在美國總統大選之前相對萎縮，大型權值股的表現空間不大，台塑四寶目前仍是以區間震盪為主。反倒是二線塑化股的表現相對活潑，除了同樣受惠油價回升的利多，法人買盤最近也相對積極，加上有部分公司的股價淨值比（PB）仍不到一倍，基期位在歷史相對低檔區，值得投資人在第三季財報公布之前特別關注。

2線塑化廠營運動能強勁　基期在歷史低檔值得關注

在這之中，主要生產EVA（乙烯－醋酸乙烯酯共聚物）的台聚（1304）就有不少利多題材。EVA的用途廣泛，除了用於發泡鞋材、功能性棚膜、熱熔膠、電線電纜與玩具等領域外，太陽能模組封裝的材料是EVA第三季大放異彩、最不可或缺的關鍵。

以太陽能級原料來看，中國今年太陽能發電裝置目標40GW（百萬瓩），但上半年僅裝機11GW，因此下半年裝機轉為積極，帶動EVA需求放大。若以中國市場價格觀察，國際化工大廠巴斯夫的EVA報價，即使從9月初以來已大漲近25％，市場仍是嚴重供不應求，據傳台塑已暫停接單，直接「封盤」，後市持續有機會受惠於報價大漲。

值得注意的是，台聚也是第三季股價飆漲逾8成的ABS樹脂大廠台達化（1309）最大的法人股東，目前持股近37％，轉投資收益可期。台聚目前每股淨值17.22元，股價淨值比僅約1倍，以第三季本業獲利轉佳，加上轉投資台達化的貢獻，基期仍是相對偏低。

而同樣有生產ABS樹脂的國喬（1312），則是目前漲幅相對較小的個股，主要是產品組合中的SM（苯乙烯）之前報價相對疲弱，但近期隨著SM價格開始走高，報價已創下近半年新高，國喬獲利將可望隨著報價提升。

目前國喬的每股淨值26.41元，股價淨值比0.84倍，也是位於歷史相對低檔區。以過去歷史經驗觀察，在報價上漲的景氣循環上升期，國喬的股價淨值比很有機會回升至1倍以上。

至於PVC（聚氯乙烯）方面，隨著各國陸續解封，以及中國水災、美國西南部大火後的重建商機，加上墨西哥灣接連幾個颶風侵襲，PVC報價在第三季同步走高。而塑化廠在每年下半年的例行性歲修，也讓產能無法立即補足需求缺口，導致全球PVC供應吃緊。

PVC廠華夏（1305）也表示，預料這波供應缺口將延續到今年第四季或明年初才能紓解。法人預估，華夏第四季獲利有機會創下佳績，也有機會寫下近14季以來的新高紀錄。

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