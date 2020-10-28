快訊

台北牛排館不用全關了！ 陳吉仲：修正成三分之二要關

上市公司欣興電子傳大火 消防緊急救出2受困員工

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賣早餐賣到拚上櫃！38歲的他如何讓麥味登客單價一舉翻倍

聯合新聞網 / 今周刊
陳弘岱
陳弘岱

【文 / 張玉鉉】

幾點幾分進哪些訂單、原料配送進度……，加盟主只要隨時拿出手機，點開App用手指上滑更新，各種營運資訊都在眼前一目瞭然。這是現年38歲的揚秦國際執行長、二代接班的卓靖倫，專為旗下營收占比逾9成的連鎖早餐品牌麥味登店主開發的數位管理App。

「麥味登將是第一個上櫃的連鎖早餐品牌！」卓靖倫的數位管理發揮功效，讓營收連3年正成長，含金量更高。

卓靖倫與800夥伴拚轉型「早餐店沒飽和 只有整合」

事實上，揚秦也將是第一個以加盟模式為主的上櫃餐飲股。旗下擁有麥味登、炸雞大獅、REAL 真．Café．Bread等餐飲品牌的揚秦，去年營收13億元、每股純益3.48元，預計年底前掛牌上櫃，成為餐飲股新貴。其中，目前共有834家店的麥味登，直營店僅26家、其餘為加盟店，是集團營運主力。

「早餐店沒有飽和，只有整合！」把公司拚到上櫃，是卓靖倫接班來最有成就的事。二代成功拚上櫃背後，有一段6年來靠「智慧化」成功整合8百家加盟店的轉型甘苦。

時間回到2014年，他開始替麥味登扎基本功，導入POS（銷售時點情報系統）等數位工具、建雲端資料；同時，啟動品牌一致性工程。「內部調查發現，民眾普遍僅認『麥味登』3字，不在乎顏色、圖案，無法用行銷活動與其他早餐業者做出區隔。」卓靖倫用恐怖來形容此現象，加上逢咖啡黑金成顯學，趁勢升級成Café & Brunch，提供全日餐點。

起初，僅將營業時間延長，未改變以三明治、漢堡為基底的菜單，結果踢到鐵板，銷售不如預期；其後觀察許多消費者午晚餐較習慣吃飯、麵等餐點，因此融入蛋包飯、義大利麵等，讓消費者接受度從客單價85元至1百元，提升至150元至180元。近期更加入雞蛋燒等點心，讓民眾一日三餐與下午茶都能選擇麥味登。

緊接著，2017年則加強數位工具應用，例如透過數據了解消費者，優化銷量排名前十產品；或計算1小時營業額，協助店長判斷績效是否達標。「2017年開通店長App，讓加盟主透過手機就能即時看到業績、訂送貨、排班資訊等。」他坦言當時承受不小壓力，開發App初期投入2百萬元，但不似製造業設備可算出產量，成果短期難量化。

不只如此，轉型不是沒有代價。各加盟店導入數位系統，進行品牌一致性改造，心態上也須跟著調適；一開始遇加盟主反彈，他祭出強硬手段，不願配合的店家，約滿就不續約，使總店數從1500家頂峰，下降至如今約8百多家。沒想到營收卻不減反增，「讓表現不好的店逐漸退場，業績亮眼的新型態店多開幾家。」揚秦國際品牌部專案經理蔡國憲解釋。

卓靖倫強調，要敢冒險、不要怕失敗，他用實際成績爭取父親和加盟主認同。

導入App、攻行動支付　要靠點數商機吸百萬會員

他用App增加管理效率的同時，也持續用新品策略提升營運績效。舉例來說，他堅持1年更新4次菜單，除依據POS回傳資料來刪掉銷量差的品項，也根據趨勢推出餐點，像在健身風氣下，雞肉受歡迎，便推出超厚雞肉堡等，讓菜單維持超過110種品項，數量在連鎖早餐中居冠，透過熱銷產品和新品的新鮮感吸引消費者。也因此，每家店平均業績竟成長約兩成。

「29歲開第一家店至今，像是與麥味登一起成長。」在新北板橋擁有3家麥味登的店主、現年34歲的黃威綸回憶，最初開店只有自己和老婆2人，曾有朋友來捧場點雞腿堡，卻等了2小時才拿到；之後陸續導入POS機、消費者點餐App、店長專用App，讓每個環節都能清楚掌握，加速熟悉點餐、出餐、訂銷貨等流程，讓營運漸上軌道。而在開設第二與第三家店時，總部也給予優惠。

明年，麥味登的數位管理將進入第三階段，準備透過年底將上線的麥味登Pay，讓消費者不僅能從App中點餐，也能綁定信用卡支付，試圖透過數據串聯滾出更多商機。「透過消費累積點數，並與其他產業結合，比方說麥味登點數能換別家業者的餐點或服務等，互相導客。」揚秦品牌總監翁浩軒補充，期望使會員數從16萬，明年一舉突破百萬。

「揚秦不僅輔導店家導入數位系統，還會幫忙分析數據、給予建議，例如比較A、B兩套餐的差異、哪個效果較佳等。」與揚秦合作開發行動支付、益欣資訊執行長康惠媚讚賞，揚秦不會只提供加盟主原料就結束，而是進階到「管理型總部」，但她也提醒，能否提供足夠且方便使用的場景，是發展點數經濟和經營會員的成功關鍵。

談社區經營、2千店大夢「每萬人就有一家麥味登」

卓靖倫透露，麥味登下一步要朝區域經營，鼓勵加盟主開複數店，「現有8百家店，每人再多開1至2家，就能超過2千家。」甚至打造成社區里民中心，「每一萬人就有一家麥味登」是他的理想。在揚秦二代的智慧化管理、有效展店等策略加持下，這家餐飲新貴有機會經營出自己的特色。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1245期)

閱讀更多文章，歡迎加入今周刊粉絲團&LINE

相關新聞

錯過這5年 美方恐無法力阻中國「挑戰其霸權」？你該知道的「十四五」規畫

「未來5年，中共只要做好這些事，它大概會認為，美國就將奈何不了自己……。」 這是《紐約時報》在9月底發表的一篇評論。

川普支持者多半「不愛表態」 民調在6大搖擺州領先的拜登 能贏到最後？

美國總統大選倒數1周，最新民調顯示，近期接連遭爆料指控的拜登，在主要激戰區仍保持領先。川普能否重演逆轉勝戲碼？ 捲土重來的新冠肺炎疫情，又將如何影響選舉結果？

賣早餐賣到拚上櫃！38歲的他如何讓麥味登客單價一舉翻倍

2代接班的揚秦國際執行長卓靖倫耕耘數位，每周巡店、不與加盟主爭利；在疫情下持續逆勢展店，將帶領揚秦成為第一個上櫃的早餐店品牌！

言論自由還是商業利益？聽證會淪政治秀 中天背後的盤算是…

中天電視台執照將於年底到期，由於中天新聞台的新聞內容，數度挑動台灣統獨敏感神經，媒體主管機關國家通訊傳播委員會（NCC）為減輕爭議，召開史上最長換照聽證會，會中NCC與中天雙方針對媒體適格性等8大主題進行攻防；但，聽證會後並未釐清相關爭議，會後反加深打壓異己或維護民主的二元攻防。

台積電股價今年飆32％！ 但魏哲家坦言 這檔事讓他「毛毛的」

在台積電（2330）創辦人張忠謀提名下，董事長劉德音及總裁魏哲家雙雙獲選為工研院第九屆院士，27日共同出席新任院士授證典禮，並且難得與張忠謀同台。

台股面臨「萬三」壓力、塑化業Q3獲利亮眼 營運表現聚焦「這10檔」

塑化產業第3季獲利表現亮眼，不過目前台股逼近萬3大關，相對於股本龐大的台塑4寶，股本較小的2線塑化廠，表現更值得注意。

專挑50元以下傳產好股 投資達人王順興「兩套標準選股」賺股息也賺價差

擅長「放長線、釣大魚」的王順興，征戰股海多年來，以研究傳產股著稱。他總是習慣從股價50元以下的傳產族群當中，挑出物美價廉的好股票，即使今年以來科技股活蹦亂跳，但鍾情傳產股的他，除了持續緊抱20元附近入手的錢櫃之外，今年以來也因為看好綠電趨勢而低接亞力、華城等，整體績效依舊亮眼。

這3件大事「同一天」發生 謝金河：美中科技戰開打是大時代變化的轉折點

2018年美中貿易戰開打，這一年的12月1日這一天，很巧合地同一天發生三件大事。一是華為公主孟晚舟在加拿大遭到拘捕；二是史丹福大學教授，列位中國千人計劃最重量級學者張首晟離奇自殺；三是ASML預計出貨賣給中芯國際的EUV機台遭到焚毀。這三件大事在同一天發生，其實這是美中科技冷戰的序幕。

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

台股目前有超過百檔KY股，其中不乏經營、獲利穩健的公司，若長期持有，股利還享有節稅的優勢，值得投資人深入研究。

星宇航空逆向操作！12月再開3條新航線 專家分析：有「這個紅利」可賺

COVID-19（新冠肺炎）重創航空業，截至目前為止，全球航空業已倒閉逾40家，連國泰航空日前都宣布旗下港龍航空「即刻停運」，並裁員8,500人。在疫情影響下，航空業未來營運，仍面臨高度不確定性；不過，星宇航空卻在今（26）日宣布，12月開航曼谷、大阪、東京3大航點，引發各界關注。

7個Q&A看懂美國怎麼選總統 川普、拜登誰拿下「這州」就有機會勝選

距離2020美國總統大選投票日（11月3日），只剩不到10天，現任總統川普、民主黨總統候選人拜登，皆卯足全力造勢，盼能拿下關鍵搖擺州的選舉人票。而最令台灣民眾好奇的是，4年前，川普全國普選票輸希拉蕊，卻靠著選舉人票勝出的戲碼，是否會再重演？造成此現象的「選舉人團」制度，又是如何運作的？

美大選最後倒數！ 謝金河：沈富雄估拜登穩當選、范疇堅持川普勝選

全世界都在賭這一局！

熱門新聞

台積電股價今年飆32％！ 但魏哲家坦言 這檔事讓他「毛毛的」

川普支持者多半「不愛表態」 民調在6大搖擺州領先的拜登 能贏到最後？

錯過這5年 美方恐無法力阻中國「挑戰其霸權」？你該知道的「十四五」規畫

言論自由還是商業利益？聽證會淪政治秀 中天背後的盤算是…

賣早餐賣到拚上櫃！38歲的他如何讓麥味登客單價一舉翻倍

台股面臨「萬三」壓力、塑化業Q3獲利亮眼 營運表現聚焦「這10檔」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。