賣早餐賣到拚上櫃！38歲的他如何讓麥味登客單價一舉翻倍

【文 / 張玉鉉】

幾點幾分進哪些訂單、原料配送進度……，加盟主只要隨時拿出手機，點開App用手指上滑更新，各種營運資訊都在眼前一目瞭然。這是現年38歲的揚秦國際執行長、二代接班的卓靖倫，專為旗下營收占比逾9成的連鎖早餐品牌麥味登店主開發的數位管理App。

「麥味登將是第一個上櫃的連鎖早餐品牌！」卓靖倫的數位管理發揮功效，讓營收連3年正成長，含金量更高。

卓靖倫與800夥伴拚轉型「早餐店沒飽和 只有整合」

事實上，揚秦也將是第一個以加盟模式為主的上櫃餐飲股。旗下擁有麥味登、炸雞大獅、REAL 真．Café．Bread等餐飲品牌的揚秦，去年營收13億元、每股純益3.48元，預計年底前掛牌上櫃，成為餐飲股新貴。其中，目前共有834家店的麥味登，直營店僅26家、其餘為加盟店，是集團營運主力。

「早餐店沒有飽和，只有整合！」把公司拚到上櫃，是卓靖倫接班來最有成就的事。二代成功拚上櫃背後，有一段6年來靠「智慧化」成功整合8百家加盟店的轉型甘苦。

時間回到2014年，他開始替麥味登扎基本功，導入POS（銷售時點情報系統）等數位工具、建雲端資料；同時，啟動品牌一致性工程。「內部調查發現，民眾普遍僅認『麥味登』3字，不在乎顏色、圖案，無法用行銷活動與其他早餐業者做出區隔。」卓靖倫用恐怖來形容此現象，加上逢咖啡黑金成顯學，趁勢升級成Café & Brunch，提供全日餐點。

起初，僅將營業時間延長，未改變以三明治、漢堡為基底的菜單，結果踢到鐵板，銷售不如預期；其後觀察許多消費者午晚餐較習慣吃飯、麵等餐點，因此融入蛋包飯、義大利麵等，讓消費者接受度從客單價85元至1百元，提升至150元至180元。近期更加入雞蛋燒等點心，讓民眾一日三餐與下午茶都能選擇麥味登。

緊接著，2017年則加強數位工具應用，例如透過數據了解消費者，優化銷量排名前十產品；或計算1小時營業額，協助店長判斷績效是否達標。「2017年開通店長App，讓加盟主透過手機就能即時看到業績、訂送貨、排班資訊等。」他坦言當時承受不小壓力，開發App初期投入2百萬元，但不似製造業設備可算出產量，成果短期難量化。

不只如此，轉型不是沒有代價。各加盟店導入數位系統，進行品牌一致性改造，心態上也須跟著調適；一開始遇加盟主反彈，他祭出強硬手段，不願配合的店家，約滿就不續約，使總店數從1500家頂峰，下降至如今約8百多家。沒想到營收卻不減反增，「讓表現不好的店逐漸退場，業績亮眼的新型態店多開幾家。」揚秦國際品牌部專案經理蔡國憲解釋。

卓靖倫強調，要敢冒險、不要怕失敗，他用實際成績爭取父親和加盟主認同。

導入App、攻行動支付 要靠點數商機吸百萬會員

他用App增加管理效率的同時，也持續用新品策略提升營運績效。舉例來說，他堅持1年更新4次菜單，除依據POS回傳資料來刪掉銷量差的品項，也根據趨勢推出餐點，像在健身風氣下，雞肉受歡迎，便推出超厚雞肉堡等，讓菜單維持超過110種品項，數量在連鎖早餐中居冠，透過熱銷產品和新品的新鮮感吸引消費者。也因此，每家店平均業績竟成長約兩成。

「29歲開第一家店至今，像是與麥味登一起成長。」在新北板橋擁有3家麥味登的店主、現年34歲的黃威綸回憶，最初開店只有自己和老婆2人，曾有朋友來捧場點雞腿堡，卻等了2小時才拿到；之後陸續導入POS機、消費者點餐App、店長專用App，讓每個環節都能清楚掌握，加速熟悉點餐、出餐、訂銷貨等流程，讓營運漸上軌道。而在開設第二與第三家店時，總部也給予優惠。

明年，麥味登的數位管理將進入第三階段，準備透過年底將上線的麥味登Pay，讓消費者不僅能從App中點餐，也能綁定信用卡支付，試圖透過數據串聯滾出更多商機。「透過消費累積點數，並與其他產業結合，比方說麥味登點數能換別家業者的餐點或服務等，互相導客。」揚秦品牌總監翁浩軒補充，期望使會員數從16萬，明年一舉突破百萬。

「揚秦不僅輔導店家導入數位系統，還會幫忙分析數據、給予建議，例如比較A、B兩套餐的差異、哪個效果較佳等。」與揚秦合作開發行動支付、益欣資訊執行長康惠媚讚賞，揚秦不會只提供加盟主原料就結束，而是進階到「管理型總部」，但她也提醒，能否提供足夠且方便使用的場景，是發展點數經濟和經營會員的成功關鍵。

談社區經營、2千店大夢「每萬人就有一家麥味登」

卓靖倫透露，麥味登下一步要朝區域經營，鼓勵加盟主開複數店，「現有8百家店，每人再多開1至2家，就能超過2千家。」甚至打造成社區里民中心，「每一萬人就有一家麥味登」是他的理想。在揚秦二代的智慧化管理、有效展店等策略加持下，這家餐飲新貴有機會經營出自己的特色。

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